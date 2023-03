Kleinunternehmen: 5 Tipps für Online Marketing

Im Versuch, mit den Werbeetats der Marktführer mitzuhalten, befinden sich kleine und mittlere Unternehmen häufig auf verlorenem Posten. Um dieses Manko auszugleichen, empfiehlt es das Online Marketing nicht zu vernachlässigen. Dieser Artikel zeigt, wie schon die Umsetzung von 5 Tipps das Potenzial der Kundengewinnung im Netz deutlich verbessern kann.

Die sozialen Medien sind der Grundpfeiler des Online Marketings

Die sozialen Medien nehmen im alltäglichen Leben einen sich stetig vergrößernden Stellenwert ein. Anstelle von Suchanfragen informieren sich Menschen immer häufiger über die Suchfunktion auf Facebook, Twitter oder Instagram über Unternehmen. Fehlt ein eigenes Profil auf diesen Plattformen, tauchen zuerst Bewertungen anderer Nutzer auf. Hierbei kann es sich sowohl um positives als auch negatives Feedback handeln. Anhand der vorhandenen Profile bestimmen die Unternehmen selbst, welcher erste Eindruck bei einer Suche in den sozialen Medien entsteht.

Ganz wichtig ist es auch beim Online Marketing über Social Media, die Interaktion mit den Nutzern und Followern nicht zu vergessen. Anfragen oder auch Kommentare sollten möglichst zeitnah beantwortet werden, um potenzielle Kunden nicht warten zu lassen.

Die Homepage muss in den Suchanfragen auf den obersten Treffern liegen

Ein weiteres Muss besteht neben den Social Media Profilen in der Erstellung einer Homepage für das Unternehmen. Dieser Schritt führt Traffic zu den Webseiten, der über die Anfrage von Suchmaschinen entsteht. Damit die Anzahl dieser Besucher möglichst zahlreich ausfällt, ist es wichtig, weit oben in den Treffern dieser Suchmaschinen wie Google zu erscheinen. Erreicht wird dieses Ziel durch SEO-freundliche Textinhalte auf der Homepage. Unternehmern, denen Begriffe wie Keyword oder Search Engine Optimization bislang nichts sagen, sollten sich Unterstützung von erfahrenen Textern oder SEO-Agenturen sichern. Professionell erstellte Texte kombinieren hilfreiche Inhalte mit Begriffen, welche die Platzierung in den Suchanfragen verbessern.

Blogbeiträge verleihen der Homepage mehr Informationsgehalt

Eine Webseite mit Inhalten zu füllen und dennoch die Übersichtlichkeit nicht zu verlieren, gelingt am einfachsten mit einem Blog. Unternehmen haben die Möglichkeit, Blogbeiträge wie Werbeanzeigen zu verwenden, ohne diese Werbung allzu offensichtlich zu platzieren. Blogs geben kleinen und mittleren Unternehmen die Gelegenheit, neue Produkte und Dienstleistungen ebenso wie einzelne Mitarbeiter vorzustellen.

Ein Blog kann dazu beitragen, mehr über eine Firma in Erfahrung zu bringen, ohne eine eigene Recherche betreiben zu müssen. Dieser Punkt zahlt sich auch für die Suche nach neuen Angestellten aus. Bewerber betrachten sich sehr häufig auch die Blogbeiträge, um einen ersten Eindruck von einem möglichen Arbeitgeber zu gewinnen. Ist der Facharbeitermangel in der eigenen Region stark ausgeprägt, kann diese Form des Online Marketings gleich zweifach nützlich sein.

Mit den potenziellen Kunden in Kontakt bleiben

Sowohl Homepages als auch Profile in den sozialen Medien sollten den Austausch zwischen Unternehmen und den Besuchern dieser Werbeplattformen fördern. Von Optionen Feedback zu hinterlassen bis zu Gewinnspielen gibt es mehrere Optionen, um die Besucher davon zu überzeugen, dem Unternehmen nicht nur einen einzigen Besuch im Internet abzustatten.

Eine weitere Chance den Traffic zu erhöhen findet sich durch Newsletter. Diese Benachrichtigungen werden per E-Mail verschickt und können auf mobilen Geräten wie Handys oder Tablets gelesen werden. Zu diesem Zweck sollte auch die Homepage für mobile Aufrufe optimiert sein. Die Größe des Displays bestimmt somit nicht, ob die Inhalte leicht zu finden sind oder nicht.

Trends beobachten und Analysetools nutzen

Das Online Marketing hat sich allein in den vergangenen fünf Jahren einem schnellen Wandel unterzogen. Dazu gehören neue Trends wie das Werben über die sozialen Medien ebenso wie die Verwendung von Analysetools. Mithilfe dieser Software lässt sich der Traffic auf der Homepage unter anderem nach Regionen oder auch weiteren relevanten Details auswerten. Über diese Tools gelingt es den Nutzern, die werberelevanten Inhalte immer präziser auf die gewünschte Zielgruppe zuzuschneiden. In diesem Prozess ist es wichtig am Ball zu bleiben, um die Anzahl an neuen Kunden in einen konstanten Fluss und keine einzelne Welle zu verwandeln.