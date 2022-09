Wäscherei-Service für Unternehmen: Qualitätskriterien beachten

In vielen Branchen ist die Textilreinigung eine wichtige Angelegenheit. Ob im medizinischen Bereich, wo Sauberkeit Pflicht ist, oder aber in der Hotelbranche, wo täglich kiloweise Textilien aller Art gewaschen werden müssen. Und immer dann, wenn wiederholt große Mengen an Textilien fachgerecht und zeitnah gereinigt werden, braucht es auch eine Wäscherei.

Einige Unternehmen erledigen dies bis heute intern. Ohne eigene Wäscheräume, Waschanlagen und geschulte Mitarbeiter geht es dann nicht. Da dies Kosten und Aufwand bedeutet, wird auch gerne auf die Alternativen geschaut: Textilreinigung für Geschäftskunden. Aber wann ist ein professioneller Wäscherei-Service sinnvoll und wie erkennt man einen guten Dienstleister?

Was ist ein Wäscherei-Service?

Ein Wäscherei-Service zeichnet sich durch die Übernahme (fast) aller Arbeitsschritte bei der Textilreinigung aus. Das heißt, dass die Wäsche abgeholt, zur Wäscherei transportiert, gereinigt und wieder zurück zum Unternehmen gefahren wird. Das übersteigt das Angebot der meisten Wäschereien, die selbstständig angefahren werden müssen. Die zusätzlichen Arbeitsschritte sind also: das Verladen, Wegfahren und Abholen.

Beliebt sind Wäscherei-Services für alle Branchen mit größeren Mengen an Textilien, die regelmäßig oder einmalig gereinigt werden müssen. Einmalig bedeutet, dass durch ein bestimmtes Event (zum Beispiel eine Firmenfeier) mal mehr als nur ein paar Ladungen Wäsche entstehen. Häufiger ist aber die regelmäßige Reinigung.

Typisch dafür ist die Bettwäsche in Hotels. Diese wird mehrfach die Woche oder sogar täglich gewechselt. In Hotels kommen noch Handtücher, Gardinen und Dienstkleidung hinzu. Auch in Arztpraxen müssen Kleidung und weitere Textilien gereinigt werden. Saubere Schutz- und Arbeitskleidung ist ebenfalls in vielen Branchen wichtig.

Das sind die Vorteile einer professionellen Textilreinigung

Dass verschiedene Branchen beziehungsweise Unternehmen Textilien reinigen müssen, sollte niemanden überraschen. Allerdings ist es schon so, dass alte Strukturen möglicherweise in vielen Firmen nicht überprüft werden. Es wurde schon immer intern gereinigt, also bleibt das auch so!

Der Vorteil davon ist natürlich, dass es keine Abhängigkeit von einem Dienstleister gibt. Geht etwas schief, kann es selbst geregelt werden. Der Nachteil ist allerdings, dass eine Infrastruktur aufrechterhalten werden muss. Geräte brauchen Wartung und Mitarbeiter Schulungen. Die Hybrid-Struktur, bei der selbstständig Textilien zur Wäscherei transportiert werden, hat ebenfalls Nachteile.

Denn teilweise muss jeden Tag ein Fahrer zur Wäscherei fahren. Kommt mal mehr Wäsche zusammen, sind auch mehrere Trips nötig. Dafür wird entweder auch ein Dienstleister benötigt – oder aber ein designierter Mitarbeiter. Ein Wäscherei-Service holt die Wäsche nach einem vereinbarten Terminplan ab und bringt sie auch wieder zurück. Geht man hier eine langfristige Partnerschaft ein, sind die Vorteile noch offensichtlicher: Flexible Wäschepläne und ein Notfallservice stehen dann zur Verfügung.

So erkennt man einen guten Wäscherei-Service

Ein Wäscherei-Service ist nur sinnvoll, wenn die Vorteile auch wirklich spürbar sind. Damit ist gemeint, dass nicht jeder Service so vollumfänglich ist, dass er sich lohnt. Dazu gehört, dass man sich Fahrzeuge und Fahrer spart, indem man die Textilien nicht selbst zur Wäscherei bringen muss.

Aber Achtung: Holt ein Dienstleister immer nur eine exakt vereinbarte Menge an Textilien ab – und auch immer nur zum vereinbarten Zeitpunkt – kann das zu Problemen führen. Denn in den meisten Branchen ist nicht klar, wie viel jeden Tag gewaschen werden muss. Manchmal verzögert sich in einem Hotel auch das Abziehen der Betten. Ein herausragender Service für die Textilreinigung beweist hier Flexibilität und ermöglicht einen Plan nach Bedarf.

Ebenfalls zu den Qualitätskriterien eines Wäscherei-Service gehört, dass die Reinigung natürlich einwandfrei ist. Die Geräte in der Wäscherei müssen auf dem neuesten Stand sein. Sondereinigungsaufträge sollten problemlos erledigt werden können. Einige Dienstleister gehen sogar noch einen Schritt weiter und schreiben sich Umweltfreundlichkeit auf die Prioritätenliste. Energiesparende Waschmaschinen und umweltfreundliche Transportmittel sind also ebenfalls eine Option. Wie man sieht: Es lohnt sich, die Wäscherei-Dienstleister in der Region zu sichten und auf den besten Service zu setzen.