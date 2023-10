Einfache Maßnahmen für einen guten ersten Eindruck – Kunden und Geschäftspartner überzeugen

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines mittelständischen Unternehmens ist es bedeutend, dass immer wieder neue Kundenbeziehungen aufgebaut werden. Das gelingt durch gezielte Marketingmaßnahmen, dauerhaft hervorragende Leistungen und durch ein seriöses Auftreten. Unternehmen können sowohl in ihren eigenen Geschäftsräumen als auch im Internet ihr Erscheinungsbild optimieren und so noch positiver ins Auge fallen.

Vor Ort – makellose Geschäftsräume mit Stil

Wenn regelmäßig Kunden oder Lieferanten zu Terminen in die eigenen Geschäftsräume gerufen werden, sollte für eine angenehme und zugleich professionelle Atmosphäre gesorgt werden. Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen

Sauberkeit ist Grundvoraussetzung für einen überzeugenden Auftritt

Eine saubere Umgebung ist oberstes Gebot, wenn es darum geht, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Aufgrund der hohen Frequentierung sollten Geschäftsräume möglichst täglich gereinigt werden. Eine Firma für Gebäudereinigung kümmert sich zuverlässig um diese Aufgabe. Sie kann nicht nur für makellose Geschäftsräume sorgen, sondern auch das Treppenhaus, den Pausenraum und die Fenster reinigen und so zu einem allgemein sauberen und hygienischen Arbeitsumfeld beitragen. Das fällt nicht nur Kunden und Geschäftspartnern auf, sondern steigert auch die Arbeitnehmerzufriedenheit.

Eine einwandfreie Akustik verbessert die Gesprächsqualität

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob sich ein Gast in der Firma wohlfühlt. Um ein angenehmes Gesprächsambiente zu kreieren, sollte deswegen auch auf eine optimale Akustik geachtet werden. Gerade in modernen und spärlich eingerichteten Büros hallt es oft. Das empfinden die meisten Menschen als sehr störend und stressig. Dem kann durch den Einsatz von Akustikpaneelen an der Wand Abhilfe geschaffen werden.

Die Einrichtung muss zur Unternehmensphilosophie passen

Auch der Stil der Inneneinrichtung kann darüber entscheiden, ob ein Kunde den Vertrag in einem Unternehmen unterschreibt oder nicht. Viele Menschen entscheiden aus dem Bauch heraus und neigen dazu, sich an Firmen zu wenden, die ihnen sympathisch sind. Allein über die Einrichtung lassen sich also nicht alle Kunden erreichen. Unternehmen sollten sich aber bewusst sein, welche Zielgruppe sie ansprechen möchten und die Inneneinrichtung dementsprechend anpassen. Wenn der Verkauf von Luxusprodukten im Fokus steht, darf die Lobby gerne mit teuren Designersofas aus Leder und exklusiver Kunst an den Wänden ausgestattet werden. Ein Unternehmen, das auf nachhaltige Dienstleistungen setzt, punktet hingegen mit Grünpflanzen und einer sichtlich umweltfreundlichen Einrichtung.

Online – der perfekte Internetauftritt

Um von der Kundschaft positiv aufgenommen zu werden, sollten aber nicht nur die Geschäftsräume tadellos sein. Auch der virtuelle Auftritt des Unternehmens will gepflegt sein. Immer mehr Menschen suchen online nach Dienstleistungen und Produkten. Eine gelungene Unternehmenswebseite erfüllt die folgenden Kriterien: