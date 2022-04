Vier grundlegende Tipps für die Suchmaschinenoptimierung 2022

Von Jahr zu Jahr entwickelt sich SEO ständig weiter und bleibt für viele Webseiten Betreiber oft ein Buch mit vielen Rätseln. Denn Google gibt keinen direkten Hinweis, auf was der Algorithmus nun wirklich wert legt. Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte, die beim SEO beachtet werden sollten.

Um in den Suchergebnissen ganz vorne zu landen, reichte es am Anfang noch aus, das Keyword unzählige Male in den Text zu integrieren, mittlerweile sieht die Welt anders aus.

Aus der Suchmaschinenoptimierung hat sich eine ganzheitliche Marketing-Disziplin entwickelt.

Jeder Blog-Betreiber und jedes Unternehmen peilt eine Top-Position in den Suchergebnissen an. Der Trend wird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen. Angesichts dessen verraten wir in diesem Artikel vier SEO Tipps, die auch in Zukunft funktionieren.

Von Anfang an mit dabei!

Wer gerade vor der Neugestaltung einer Webseite steht, sollte die Suchmaschinenoptimierung von vornherein mit einbeziehen. Um gerade anfangs Fehler zu vermeiden, kann es hilfreich sein, eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung mit ins Boot zu holen.

Wichtige Aspekte im SEO sind Aufbau und Struktur sowie Usability der Webseite. Wer hier frühzeitig loslegt, kann spätere Fehler und Probleme vermeiden.

Die Nutzerintention im Auge behalten

In der Regel suchen die Nutzer von Suchmaschinen nach einem bestimmten Ergebnis. Deshalb ist es wichtig, sich schon während der Keywordrecherche mit den Suchanfragen zu beschäftigen und daraufhin relevanten Content zu erstellen.

Damit nicht genug, mithilfe der Suchanfragen der Nutzer lassen sich wichtige Informationen zum Thema Bedürfnis und Absichten ergattern.

Kurze aussagekräftige Domain

Zum einen sind kurze Domains für den Nutzer leichter zu merken und zum anderen weiß dieser bestenfalls, welches Thema dort behandelt wird. Deshalb sollte die Domain über nicht mehr als 16 Zeichen verfügen.

Kurze aussagekräftige Domains prägen sich einfach besser in den Köpfen der Menschen ein und sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert.

SEO – eine nie endende Story

Die Suchmaschinenoptimierung auf der Webseite ist ein nie endender Prozess. Wer glaubt, mit einer einmaligen Optimierung permanent die Top-Platzierungen zu halten, ist fehl am Platz. Eine regelmäßige Überprüfung des Status sowie des Rankings der Webseite sind daher unerlässlich. Bei festgestellten Veränderungen sollten dementsprechende Anpassungen vorgenommen werden.