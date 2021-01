Das eigene Zuhause ist der privateste Ort eines Menschen. Jeder setzt auf seinen individuellen Einrichtungsstil. Was eine Wohnung oder ein Haus erst ausmacht, sind die Besonderheiten, wie Dekorationen und Sammlerstücke. Verzaubern Sie Ihr Zuhause mit Clowns Figuren in eine kleine Fantasiewelt. Erwachsene und Kinder lieben Clowns, weil sie zu jeder Zeit ein Lächeln in unser Gesicht zaubern und Kindheitserinnerungen wachwerden lassen. Tauchen Sie ein in eine Welt der Freude mit den schönsten Clowns Figuren. Der Charme der Clowns findet immer einen Weg zu den Menschen, als Souvenir und Mitbringsel für liebe Mitmenschen oder für Sie selbst. Verbreiten Sie Wärme mit wunderschönen Clown Figuren.

Clowns Figuren als Souvenir

Keine Dekoration verbreitet so viel Herzenswärme wie eine Clown Figur. Sind Sie eingeladen oder steht ein besonderes Fest an, wie ein Geburtstag oder Weihnachten, verschenken Sie eine Clown Figur. Der Beschenkte wird es Ihnen mit einem ewigen Glücksgefühl danken. Der schlaksige biegsame Clown mit Lappenmantel kommt bei Kindern gut an, die ältere Dame wird den Keramikclown lieben und für alle anderen gibt es Clown-Figuren verschiedener Ausführungen. Sogar den kritischen Kunstliebhaber überzeugen Sie mit einer bildschönen Clown-Nachbildung, wenn diese handbemalt ist oder handgefertigt. Der Kenner weiß sowohl den emotionalen als auch den echten Wert eines kunstvoll gestalteten Clown-Modells zu schätzen. Besonders edel wirken handgeschnitzte Clowns aus Holz.

Clowns Figuren als Sammlerstücke

Viele Menschen folgen einer Sammelleidenschaft. Als Sammler von Clowns Figuren werden Sie für andere interessant. Sie kaufen nicht aus der Masse, sondern setzen auf die besondere Clown Figur mit dem gewissen Etwas. Aus den verschiedenen Arten von Figuren wählen Sie jeweils eine aus. Unter anderem sind Lappenclowns sehr beliebt, diese Art von Clowns Figuren sind in Online-Shops wie Euro Souvenirs in verschiedenen Ausführungen zu finden. Sehr beliebt ist auch der Gilde Clown, der sofort Erinnerungen an den letzten Zirkusbesuch weckt. Den Gilde Clown gibt es mit akrobatischen Übungen, mit Zylinderhut, mit einem Musikinstrument, schlicht mit allem, was Sie an Clowns so lieben. Dann gibt es noch die Ausführung als Kinderclown oder als trauriger Clown. Auch der berühmte Clown mit Torte findet in einer fantasievollen Sammlung von Clowns Figuren seinen festen Platz. Und wer das Groteske mag, darf auch einen Gruselclown dezent zwischen anderen Figuren hervorblitzen lassen.

Je nach Größe Ihrer Wohnung spielt die Platzierung jeder Clown Figur eine Rolle dabei, wie die Figuren in Ihrem Zuhause zur Geltung kommen. Der handgefertigte Clown kommt in verschiedenen Materialien daher. Stilvoll aus Glas, aus Keramik oder Porzellan, einfach aus Pappmarché und Kunststoff oder in der wertvollen französischen Variante als Clown Figur, vollständig in Handarbeit. Vor allem sind es die bildschönen farbigen Bemalungen schmückender Clowns Figuren, die Sammlerherzen höherschlagen lassen.

Der kleine Zirkus aus Clowns Figuren: stilvoll platziert in Ihrem Zuhause

Im Zirkus treten Clowns oft zu Zweit oder zu Dritt auf. Daher wirken Ihre Clowns Figuren besonders anrührend, wenn Sie diese passend in kleinen Gruppen aufstellen. Die verspielte Clown Figur mit Luftballon passt beispielsweise zu einem Clown mit Seifenblasen. Diese auf Ihrem Nachttisch im Schlafzimmer platziert, zaubern Ihnen jeden Morgen Freude ins Gesicht. Drei Clowns Figuren mit Musikinstrumenten in Ihrem Wohnzimmer-Regal sorgen für echte lässige Salon-Atmosphäre in Ihrem Raum. Und in Ihrer Küche bereitet der Kunstclown mit der Torte Ihnen und Ihrer Familie jeden Tag große Freude. Möchten Sie Ihre Clown-Sammlung noch unterstreichen, so passt ein hochwertiges Clown-Bild an Ihren Wänden sehr gut dazu. Clowns machen gute Laune und sprühen vor Charme. Dekorieren Sie Ihr Heim mit Clowns Figuren frei nach Ihren Wünschen oder schaffen Sie einen besonderen Ort, wo alle Ihre Clowns Figuren Platz finden.

Die Clown Figur als einzelner Hingucker

Auch für Nicht-Sammler stellt die ansprechende Figur eines Clowns den Ausdruck großer Emotionen dar. Ein lachender Clown, ein weinender Clown, ein fröhlicher Clown oder ein spielender Clown, aufgestellt als Einzelstück oder in einer kleinen Gruppe an einem attraktiven Platz in Ihrem Zuhause spiegelt Ihre Gefühle wider. Menschen lieben Stilbrüche. So passt eine einzelne clown figur sehr gut in eine elegant eingerichtete Wohnung als Zeichen Ihrer Vielseitigkeit. Und haben Sie Kinder ist das für sie eine große Freude.

Die einzelne Clown Figur wirkt zwischen Büchern, lockert Ihre blumengeschmückte Fensterbank auf und lächelt Ihnen hinter der Glastür Ihrer Vitrine zu. So wie im Zirkus ist der Clown als dekorative Figur in Ihrem Zuhause ein echter Allrounder.

Wie Sie Clowns Figuren erwerben

Ganz klar, im Internet, werden Sie denken. Sicher, im Internet können Sie ganze Sammlungen ersteigern oder wertvolle Einzelstücke. Auf der anderen Seite möchten Sie eine Clown Figur sehen, fühlen und anfassen, sie möchten wissen, wie das Material wirkt und ob der Clown tatsächlich Ihre Gefühle berührt. Sehr schöne Stücke finden Sie daher beim Stöbern in Antik-Läden oder auf Antik-Märkten. Reichen Ihnen einfache Clown-Modelle, so ist auch der Deko-Laden um die Ecke ein Ort, wo Sie fündig werden. Suchen Sie das Besondere, können Sie Clowns mit anderen Sammlern austauschen. Der Keramik-Clown mit Trompete, der in doppelter Ausführung Ihren Tisch schmückt, kann so sehr leicht durch eine handgeschnitzte Figur ersetzt werden.

Fazit: Clowns Figuren gewinnen Herzen

Die Clown Figur steht für Wärme, Freude und macht glücklich. Sie lockert starre Wohneinrichtungen auf und besticht mit ihrem Anmut. Keine Dekoration ist so vielseitig wie ein Clown. Ein Clown kann zu Tränen rühren, die Lachmuskeln lockern und zum Nachdenken anregen. Bringen Sie Harmonie in die Herzen lieber Menschen, wenn Sie eine Clown Figur verschenken oder fördern Sie Ihre eigenen Emotionen mit liebreizenden Clowns in Ihrem Zuhause.