UV-Strahlung schädigt die Augen: Gute Sonnenbrillen bieten einen guten Schutz

Der Sommer ist die Zeit für Aktivitäten im Freien, wie zum Beispiel Cafébesuche, Wochenendausflüge und Schwimmbadbesuche. Das helle Sonnenlicht in dieser Jahreszeit kann jedoch sehr schädlich für unsere Haut und unsere Augen sein. Intensive Sonneneinstrahlung kann unsere Augen ernsthaft schädigen und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Um solche Schäden zu vermeiden, ist es wichtig, einige wichtige Tipps zum Schutz der Augen im Sommer zu beachten. In erster Linie gilt es beim Kauf von Sonnenbrillen so einiges zu beachten.

Auch die Augen können einen Sonnenbrand bekommen

UV-Licht kann unsere Augen schädigen, und es ist wichtig, sie vor den gefährlichen UV-Strahlen zu schützen, so wie wir unsere Haut mit Sonnenschutzmitteln vor Sonnenbrand schützen. Sonnenbrand der Augen ist eine Gefahr, die oft übersehen wird. Im Sommerurlaub sind unsere Augen ständig UV-Strahlen ausgesetzt, nicht nur durch die Sonne, sondern auch durch Wasser und Sand, die die Strahlen reflektieren und die UV-Intensität erhöhen.

Wenn Sie Ihre Augen über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht aussetzen, kann dies zu dauerhaften Schäden an der Hornhaut und der Netzhaut führen. Die Hornhaut dient als Schutzschicht, und ein Sonnenbrand auf der Hornhaut, bekannt als “UV-Keratitis”, kann erhebliche Schmerzen verursachen. Die Symptome treten in der Regel innerhalb von sechs bis acht Stunden nach der UV-Bestrahlung auf und umfassen starke Schmerzen, Rötung, Juckreiz, vermehrte Tränenproduktion, verschwommenes Sehen, Fremdkörpergefühl im Auge und Lichtempfindlichkeit. Es ist wichtig, sofort einen Augenarzt aufzusuchen. Die Behandlung besteht in der Regel aus einem Salbenverband und Ruhe, und die Symptome klingen in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen ab.

Dauerhafte Schäden der Augen können nicht ausgeschlossen werden

Sonneneinstrahlung kann zu Veränderungen der Linsenproteine führen, die Linsentrübung, verminderte Sehschärfe und vorzeitigen Grauen Star zur Folge haben. Eine Linsenimplantation kann helfen, das Problem zu beheben und das Sehvermögen wiederherzustellen. Außerdem kann eine längere UV-Bestrahlung die Netzhaut dauerhaft schädigen, was zu einer Makuladegeneration und schließlich zur Erblindung führen kann.

In der Dermatologie werden Hauttypen klassifiziert, um den geeigneten Lichtschutzfaktor für Sonnenschutzmittel zu bestimmen. Aber was ist mit den Augen? Ja, für die Augen gibt es eine ähnliche Einteilung. Helle Augen reagieren ebenso wie helle Haut empfindlicher auf Sonnenstrahlen. Die Iris, der farbgebende Teil des Auges, ist bei hellen Augen weniger pigmentiert, so dass die UV-Strahlen leichter eindringen und Schaden anrichten können. Braune Augen hingegen haben einen höheren Melaningehalt und sind daher weniger sonnenempfindlich.

So kann die Augen gut vor der Sonne schützen

Es wird dringend empfohlen, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, insbesondere bei Kindern, die sich durch unvorsichtiges Verhalten selbst gefährden können. Eine Sonnenbrille ist der beste Schutz vor den schädlichen UV-Strahlen und sollte zum Schutz der Augen getragen werden. Obwohl unser Körper auf natürliche Weise auf starkes Licht reagiert, indem er die Pupillen verengt und blinzelt, reicht dies nicht aus, um uns vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlen zu schützen. Sonnenbrillen absorbieren bis zu 100 Prozent dieser schädlichen Strahlen und sollten auch an bewölkten Tagen getragen werden, wenn die UV-Strahlen noch durchdringen können.

Worauf kommt es bei einer guten Sonnenbrille an?

Nicht jede Sonnenbrille bietet zuverlässigen Schutz. Einfach dunkel getönte Gläser können verhindern, dass der natürliche Schutz des Körpers funktioniert und schädliche UV-Strahlen in die Augen gelangen. Die Farbe der Gläser ist also kein zuverlässiger Qualitätsindikator. Um sicherzugehen, dass Sie eine Sonnenbrille kaufen, die Ihre Augen schützt, sollten Sie beim Kauf auf drei wichtige Dinge achten.

Erstens: Achten Sie darauf, dass die Brille CE-zertifiziert ist. Das ist das EU-Qualitätszeichen für gute Sonnenbrillen, die den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Zweitens: Achten Sie darauf, dass sie mit “UV 400” gekennzeichnet ist, was bedeutet, dass sie UV-Strahlen bis zu 400 Nanometer absorbieren kann. Achten Sie schließlich auf eine Einstufung von 1 bis 4 auf der Brille, die die Stärke des Sonnenschutzes angibt.