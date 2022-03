THG-Quote – insideTesla

Wer heutzutage Werbung treibt, der weiß, wie wenig Beachtung Menschen den Standard-Werbemitteln wie Werbeanzeigen, Plakat- oder Radiowerbung schenken. Da sind neue Werbeträger gefragt, an denen bisher niemand mit Werbung rechnet – nur so schafft man den Sprung in das Bewusstsein der Menschen.