Surfing-Erfahrungen abseits der großen Ozeane

Früher kannte man die Surferfahrungen nur aus dem Fernsehen. Begleitet von den Klängen der Beach Boys hatte man eine vage Vorstellung davon bekommen was es heißt, auf dem Surfbrett zu stehen. Heute gestaltet sich die Lage schon etwas besser, denn man nutzt den technischen Fortschritt, um sozusagen das Surfen auf dem losen Brett auch in heimische Gefilde zu bringen. Es ist wahrlich möglich, auch ohne die Hilfe von Wellen aus dem Ozean einer Surferfahrung richtig schön nahe zu kommen. Wenn man sich allerdings Fotos von berühmten Surfern ansieht, dann erscheint dies auch angesichts solcher Erfahrungen eine große Herausforderung zu sein. Natürlich können die wahren Künste eines professionellen Wellenreiters nicht in einer Indoor Halle nachempfunden werden. Es muss aber auch nicht jeder Mensch über meterhohe Wellen surfen können.

Das Surferlebnis in Indoor Parks kommt dem realen Surferlebnis denkbar nahe

Um dieses schöne Gefühl erleben zu dürfen, braucht es diese natürlichen Voraussetzungen auch nicht. Beim Indoor Surfen kommen Sie aber den realen Erfahrungen des Surfens in Ozeangewässern schon sehr nahe. Sie können darin erfahren was es heißt, auf einem Brett im Wasser zu stehen. Viele Menschen unterschätzen die damit verbundene Herausforderungen, denn es sieht ja von außen sehr leicht aus. Sobald sie dann das erste Mal auf dem Surfbrett stehen werden, erscheint diese Herausforderung einem realen Szenarium gleichzusetzen zu sein. Wenn Sie nun glauben, dass Deutschland das erste Land war, wo das Indoor Surfen populär wurde, dann irren Sie sich gewaltig. In vielen Ländern der Erde gibt es mittlerweile Indoor Parkes in denen Sie Ihrem Hobby frönen können.

In vielen Ländern der Welt ein großartiger Erfolgsfaktor geworden

Man sollte auch nicht die Vorstellung davon haben, dass Sie ein breites Spektrum an Möglichkeiten dafür benötigen. Ebenso gibt es keine großen Anforderungen an die Fläche, denn Sie können sich bereits mit wenigen Quadratmetern begnügen und das gleiche Gefühl mit richtigen Surfern teilen. So zum Beispiel werden Sie nicht an Surfen und chinesische Verhältnisse denken, aber dennoch erscheint China in Sachen Surferfahrungen zu einem richtig fortschrittlichen Staat zu gehören. Obwohl die meisten Städten in denen Indoor Surfing ein Erfolg geworden ist zu Binnenstädten zählen, sind es vor allem diese Städte, die zu den erfolgreichen Startern gehören.