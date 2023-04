Sparfüchse aufgepasst: So lässt sich Geld im Alltag sparen!

Sowohl die Inflations- als auch die Energiekosten liegen derzeit auf einem sehr hohen Niveau. Es ist offensichtlich, dass für den Durchschnittsbürger die Kosten für den Lebensunterhalt steigen. Das Sparen im Alltag ist daher von großer Bedeutung, um diese erheblichen Mehrbelastungen irgendwie abzumildern.

Doch welche alltäglichen Sparmaßnahmen sind am effektivsten?

Tipp 1: Beim Einkaufen sparen

Neben Wohnen und Verkehrsmitteln sind Nahrungs- und Genussmittel wichtige Ausgabenposten der privaten Haushalte. Hier kann täglich viel Geld gespart werden. Mit wenigen neuen Einkaufsgewohnheiten werden die Ausgaben am Ende des Monats reduziert, was am Ende des Jahres große Einsparungen bedeutet. Der Gang in den Supermarkt ist beispielsweise für jeden alltäglich. Allerdings erkennen nur wenige Menschen die Fallstricke, die sie dazu bringen, mehr auszugeben, als beabsichtigt war.

Wichtig ist, Einkäufe im Voraus zu planen. Jede Woche ein größerer Einkauf ist wirtschaftlicher als ein kleinerer Einkauf jeden Tag. Egal, ob große Anschaffungen oder tägliche Ausgaben: Das Geldausgeben sollte an eine Liste gebunden sein. Das verhindert viele Impulskäufe. Preisvergleiche sind immer von Vorteil, gerade wenn Waren im Sale sind – zum Beispiel auf https://preis-king.com/. Dort wartet die Glamour Shopping Week mit Gutscheinen und lukrativen Deals.

Tipp 2: Abonnements und Verträge verwalten

Abonnements, Verträge und Versicherungen schmälern das monatliche Budget drastisch. Das Auflisten und Katalogisieren wiederkehrender Zahlungen, die wiederholt auftreten, kann von Vorteil sein. Wer Abos hat, kann durch die Kündigung selten genutzter Verträge mehrere hundert Euro im Jahr sparen. Hilfreich ist, Kontoauszüge der letzten Monate zu analysieren und wiederkehrende Rechnungen vorab zu notieren. Dabei lassen sich auch Einsparpotentiale entdecken: Wer beispielsweise mehrere Streaming-Dienste abonniert hat, sollte sich überlegen, ob man mit nur einem Anbieter nicht trotzdem genügend Filme und Serien zur Auswahl hat.

Tipp 3: Sich teure Routinen abgewöhnen

Fast jeder hat extravagante Tendenzen. Raucher geben bis zu 400 Euro jährlich aus. Wer beim täglichen Rauchen Geld sparen möchte, sollte darüber nachdenken, damit aufzuhören. Der Aufwand kann dadurch deutlich reduziert werden. Durch den Umstieg auf Drehtabak lassen sich die Kosten um die Hälfte reduzieren. Für die Mehrheit der Menschen ist Kaffee das erste Getränk am Tag. Doch so lecker die morgendliche Tasse Coffee-to-go für den Weg zur Arbeit auch sein mag, so teuer ist sie gleichzeitig.

Der Spartipp lautet daher: Kaffee einfach zu Hause aufbrühen und überall hin mitnehmen. Wer sich täglich einen Coffee-to-go kauft, gibt pro Jahr bis zu 200 Euro mehr aus, als wenn er seinen eigenen Becher füllt. Ähnliches gilt für Essen zum Mitnehmen.

Tipp 4: Nicht den Standby-Modus verwenden

Es lassen sich Hunderte von Euro an Stromkosten sparen, indem Geräte komplett vom Stromnetz getrennt werden, anstatt den Standby-Modus zu verwenden. Auch wenn das Gerät inaktiv ist, verbraucht der Standby-Modus immer noch Energie. Am Ende kommt eine Menge Geld zusammen. Ziehen Sie daher den Netzstecker oder drücken Sie die Aus-Taste der Steckdosenleiste.

Tipp 5: Transportkosten sparen

Die größten Einsparpotenziale ergeben sich, wenn man ganz auf das Auto verzichtet und stattdessen auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zurückgreift. Dieser Einspartipp ist jedoch nur in Städten sinnvoll. Beim Tanken sollte folgendes beachtet werden: Vergleichen Sie Preise und tanken Sie nur, wenn der Liter Sprit gerade günstig ist. Das erhöht Ihre Sparquote. Mit einer kraftstoffsparenden Fahrweise können Sie langfristig viel Geld sparen – später hochschalten, unnötiges Gewicht vermeiden, vorsichtig fahren.

Bei Bahnreisen können Sie mit Sonderrabatten problemlos mehr als ein Drittel des Fahrkartenpreises sparen. Allerdings sollten Sie dafür flexibel sein – am Wochenende sind die günstigsten Preise meist nicht verfügbar. Das gleiche Prinzip gilt auch für Flugreisen: Wenn Sie Flüge weit im Voraus buchen, können Sie Geld sparen. Nutzen Sie dafür unbedingt mehrere Vergleichsportale.