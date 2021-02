So klappt die Eingewöhnungsphase in eine neue Wohnung

Mit dem Einzug in eine neue Wohnung beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der neue Lebensabschnitt ist für viele Menschen eine schwierige und stressige Zeit. Man muss sich an ein neues Umfeld gewöhnen. Man wird am Anfang alleine sein und muss sich einen neuen Freundeskreis aufbauen. Man muss sich orientieren und schauen wo man seine Beschaffungen machen kann. Man muss sich bei den Behörden melden und viel Papierarbeit machen.

Der Umzug ist mit viel Arbeit verbunden. Zugezogene Menschen werden einige Monate brauchen, bis sie sich im neuen Zuhause wohl fühlen.

Es gibt Lösungen mit denen man die Eingewöhnungszeit beschleunigen kann. So geht es:

Persönliche Fotos aufstellen

Fotos mit Freunden und Familie strahlen viel Wärme aus. Diese Energie wird man im neuen Umfeld brauchen. Man fühlt sich besser und das Zuhause wirkt familiärer.

Persönliche Fotos kann man auf den Esstisch, auf den Nachttisch oder auf den Schreibtisch aufstellen. Dadurch hat man das Gefühl immer in der Nähe seiner engsten Menschen zu sein.

Darüber hinaus helfen Wandbilder eine positive Atmosphäre zu erzeugen.

Bilder oder Wandtattoos an die Wand hängen

Wände in einer neuen Wohnung haben in der Regel keine Bilder. Kahle Wände wirken bedrückend. Dadurch kann die Stimmung beeinträchtigt werden. Mit Bildern die viel Wärme und Energie versprühen, kann jeder Raum mit positiver Energie gefüllt werden.

Neben Wandtattoos hilft der Kauf neuer Haushaltsgeräte sich an die neue Wohnung zu gewöhnen.

Neue Haushaltsgeräte kaufen

Beim Einzug in eine neue Wohnung kann man den Kauf von praktischen Haushaltsgeräten gönnen. Ein Wecker mit LED Anzeige gehört auf jeden Nachttisch. Mit einem Fernseher kann man sich abends schöne Filme anschauen. Weiterhin dürfen Staubsauer, Waschmaschine und Kühlschrank nicht fehlen.

Darüber hinaus hilft ein Haustier, um zuhause eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Haustier besorgen

Damit man sich daheim wohler fühlt, hilft es ein Haustier zu haben. Besonders Katzen schaffen im Innenbereich eine angenehme Atmosphäre. Ein Hund dagegen ist für Menschen geeignet, die viel rausgehen und sich weniger in der Wohnung aufhalten. Katzen haben den Vorteil, dass sie sich alleine beschäftigen können. Ein Hund dagegen erfordert viel Aufmerksamkeit und man muss sich intensiv mit ihm beschäftigen.