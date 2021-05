So findet man die richtige Immobilie

Oft fragt man sich wie einige Menschen es schaffen so viele Immobilienbesichtigungen zu machen. Man hat den Eindruck als würden die Immobilienmakler in Hanau diesen Menschen hinterherlaufen.

Diese Menschen haben kein großes Geheimnis. Sie wissen aber von welchen Möglichkeiten sie Gebrauch machen können.

Diese Optionen sollen hier genauer vorgestellt werden:

Immobiliensuchportale

Wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt eine neue Immobilie zu suchen, so geht man am besten in ein Immobilensuchportal. Diese Vorgehensweise nimmt am wenigsten Zeit in Anspruch. Man kann beispielsweise vor der Arbeit oder kurz vor dem Schlafengehen jeweils für 20 bis 30 Minuten hereinschauen.

Dabei sollte man nur in den Städten suchen, wo man sich auskennt. Andere Standorte kann man nur schwer einschätzen. Das wäre mit einem großen Risiko verbunden. Wer in eine Immobilie investieren will, sollte einen Fehlkauf vermeiden und die Risiken reduzieren.

Wenn man sich regelmäßig mit einem Suchportal beschäftigt, kann die Suche sehr schnell erfolgen. Man sollte sich weiterhin nur neue und aktuelle Anzeigen anzeigen lassen.

Dies hat den Effekt, dass man in der Woche gerade mal fünf bis sechs Anzeigen bewerten muss. Wenn eine Anzeige interessant ist, kann man eine freundlich und individuelle Nachricht an den Makler schreiben. Damit man einen Termin für die Besichtigung bekommt, sollte man beim Makler den Eindruck hinterlassen, dass er keine Massennachricht bekommt und von einer Person mit hohem Interesse an der Immobilie angesprochen wird.

Die Hausbank fragen

Viele Banken haben eine Abteilung für die Immobilien. Leider wissen nur die wenigsten Menschen, dass viele Banken über eine solche Abteilung verfügen. Diese Vorgehensweise spart viel Zeit. Die Bank kann die Abwicklung der Papiere sehr schnell vornehmen. Die Unterlagen können weiterhin bequem und schnell an den zuständigen Sachbearbeiter in der Bank zugesendet werden.

Umfeld

Leider ist es in Deutschland immer noch so, dass die meisten Menschen nicht über Geld sprechen. Allerdings ist der Faktor Geld gerade bei der Immobiliensuche sehr wichtig. Auch das private Umfeld sollte wissen, dass man auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie ist. Die Mitmenschen sollten weiterhin wissen welches Budget man hat. Auf diese Weise steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Immobilie findet. Man sollten trotzdem bei dem Thema Geld und Budget sensibel sein. Man könnte als eingebildet eingestuft werden.