So finden Sie schnell einen neuen Job

Karriere leicht gemacht: Die Akademie für Wirtschaft und Verwaltung GmbH (AWV) in Dresden bietet ab Montag, dem 23. November noch einige Restplätze für die berufsbegleitende IHKAufstiegsfortbildung „Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in“. Die Kurse der fünfzehnmonatigen Ausbildung finden zentral in Dresden am Straßburger Platz in den Räumen der Akademie (Blochmannstraße 2) statt.