So bringen Business-Events einen Mehrwert für Besucher

Know-How, Networking und Inspiration: Das und einiges mehr will die vielfältige Business-Event-Landschaft in der DACH-Region seinen Besuchern bieten. Viel Mehrwert in kurzer Zeit ist das Ziel. Wie lässt sich diese Herausforderung am besten meistern? Und welchen Beitrag können dazu neue Technologien wie KI und das Metaverse leisten?

Marketing, Entrepreneurship, Erfahrungswerte: Die neue Bandbreite der Business-Events

Man muss nicht lange suchen, um die bekanntesten Events für Unternehmer und alle die es noch werden wollen, ausfindig zu machen. Auch nach der Pandemie locken sie Hunderte von Interessenten in die Konferenzhallen. Die Bandbreite der Themen reicht von vom Suchmaschinen-Marketing auf der SMX München bis hin zur authentischen Vermittlung von praktischem Erfahrungswissen für die Unternehmensführung bei The Compass 360 von Oscar Karem. In der Schweiz hat vor allem der Start Summit X Hack, bei dem der internationale Austausch im Mittelpunkt steht, mit seinen interaktiven Formaten für Aufsehen gesorgt. Welches Rezept steckt hinter dem Erfolg der Top-Events?

Inspiration durch persönliche Erfahrung: Was einen guten Speaker auszeichnet

Oscar Karem, Business Consultant und Unternehmer, hebt vor allem die Rolle des Speakers hervor: „Es ist entscheidend, dass der Speaker zum Schwerpunkt des Events und zur Zielgruppe passt. Ein Speaker, der über Fachkenntnisse und Erfahrungen in dem relevanten Bereich verfügt, kann den Besuchern einen höheren Mehrwert bieten.“ Dafür sollte geklärt sein, was die Zielgruppe interessiert, wo sie Wissenslücken hat, welche Herausforderungen sie bei ihrer professionellen Tätigkeit begegnet. Feedback von früheren Veranstaltungen können helfen, die zentralen Inhalte für das Event und den passenden Speaker zu bestimmen.

Bewusstes Event-Design und KI: Kapazitäten effizient steuern

Für diese Aufgaben rückt immer häufiger auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Fokus der Eventplaner. Sie unterstützt bei der Analyse von Eventdaten und liefert Ideen für Titel und Agenda der Veranstaltung. Tools wie ChatGPT erleichtern die großflächige Recherche nach geeigneten Speakern und Locations. Die dadurch ersparte Zeit kann dann verstärkt in das Finetuning der Programmgestaltung fließen. Da die Personalknappheit auch vor der Event-Branche nicht Halt macht, spielt gerade das effiziente Haushalten mit den Kapazitäten eine zunehmend wichtige Rolle. Karem, der bereits seit 8 Jahren im Business Consulting tätig ist, spricht in dem Zusammenhang von der „Mainpower des Teams“, die es realistisch einzuschätzen gelte. Allein eine große Teilnehmerzahl etwa durch eine unbegrenzte Ticketausgabe garantiert nicht den Erfolg eines Events, sondern erhöht auch das Potenzial für Unzufriedenheit, etwa wenn das Handling mit dem Besucherstrom nicht funktioniert.

Metaverse: Eine neue Ebene für die interaktive Eventgestaltung

Abhilfe gegen die Kapazitätsengpässe könnten Technologien rund um das Metaverse schaffen. Experten gehen davon aus, dass das Metaverse bereits in 5 bis 10 Jahren Einzug in die Eventbranche halten wird. Dahinter steckt die Idee vieler Eventmanager, neue digitale oder hybride Veranstaltungsformate zu kreieren. Der Besucher soll durch die fotorealistischen Darstellungen über eine Brille näher an die persönliche interaktive Erfahrung geführt werden, ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen. Für Veranstalter eröffnet das vor allem die Möglichkeit, ihr Event weiter zu skalieren, ohne an die Kapazitätsgrenzen von Konferenzsälen gebunden zu sein. Das Publikum aktiv einzubeziehen ist auch aus Sicht von Oscar Karem ein Schlüsselfaktor für den Event-Erfolg. Neben den technischen Möglichkeiten der Augmented Reality im Metaverse gebe es viele weitere Elemente, um das Engagement des Publikums zu erhöhen, so der Business-Coach: „Dies können Fragen an das Publikum, Gruppendiskussionen, praktische Übungen oder Live-Demonstrationen sein.“ Auch ein flexibler Moderator, der in der Lage ist, auf die Stimmung im Saal zu reagieren, kann den Austausch beleben.

Viele Hebel, viele Chancen: Das Business-Event lebt

Selten dürfte es mehr Möglichkeiten gegeben haben, ein Business Event zu gestalten, als heute. Um alle Hebel richtig zu nutzen, da scheinen sich Praktiker und Wissenschaftler einig, muss der Fokus auf den Mehrwert für den Besucher gerichtet sein. Neben den Basics wie einer hochwertige Veranstaltungstechnik, sind für das Plus beim Eventteilnehmer vor allem ein Speaker mit Expertise, eine dynamische Interaktionskultur und eine versierte Kapazitätenplanung zentral. Nicht zuletzt die Vielfalt an Veranstaltungen im DACH-Raum zeigt: Das Business Event lebt. Und mit den Innovationen aus der KI und dem Metaverse dürften ihm vielversprechende Zeiten bevorstehen.