SEO-Optimierung: Schritt-für-Schritt für mehr Sichtbarkeit

Wer als Privatperson oder als mittelständisches Unternehmen eine eigene Internet-Webseite hat, eine Dienstleistung anbietet oder einen Online-Shop betreibt, will natürlich von potenziellen Kunden im Internet-Dschungel auch gefunden werden.

Der Verkauf soll angekurbelt werden, neue potenzielle Kunden sollen gefunden und Bestandskunden sollen über Neuigkeiten, über aktuelle Produkte oder Dienstleistungen informiert werden. Der Umsatz soll wachsen, aber dann reicht es bei Weitem nicht aus, wenn man in einer Suchmaschine auf der zweiten, dritten oder vierten Suchergebnisse erscheint. Optimal wären nämlich beste Ergebnisse unter den ersten zehn Einträgen auf Seite 1.

SEO optimiert den Erfolg

Wie man das macht? Ganz einfach: Man holt sich Rat von einem SEO-Experten. Dieser ist ein Fachmann und er sorgt mit einer effektiven Suchmaschinenoptimierung unter anderem dafür, dass man möglichst viel Besucher auf seiner Webseite bekommt und in der Ergebnisliste der Suchmaschine oben steht.

Wer als SEO-Experte wie beispielsweise www.seo-online-consulting.de arbeitet, benötigt eine fundierte fachliche Suchmaschinen-Strategie, die nicht nur zeitraubend ist, sondern so einiges an Sach- und Fachkenntnissen sowie Erfahrungen im Umgang mit Google und Co. voraussetzt.

Wie ist die Vorgehensweise bei der Suchmaschinenoptimierung?

Ziel einer SEO (Search Engine Optimization) ist es, Besucher für die eigenen Webseiten über Suchmaschinen zu erreichen, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kunden werden. Im Internet existiert eine enorm große Anzahl an Webseiten, daher sind Suchmaschinen eine beste Hilfe und Navigation im Internet, um die passenden Webseiten zu liefern.

Begonnen wird mit einer Keyword-Analyse der entsprechenden Webseite, um so zu erfahren, welche Keywords noch nicht optimal und effektiv ranken. Oft sind die bereits in den internen Webseiten integrierten und verwendeten Keywords dafür nicht besonders gut geeignet, weil die potenziellen Kunden andere Begriffe in den Suchmaschinen verwenden. Die sorgfältige Auswahl von Keywords gehört zu den ersten Schritten in der SEO-Arbeit. Anschließend können geeignete Maßnahmen verwendet werden, um die Schlüssel-Begriffe auf den internen Webseiten unterzubringen und dort zu verteilen.

Mit SEO raus aus dem Internet-Dschungel

Ja, er lohnt sich. Denn den Usern im Internet und den Crawlern der Suchmaschinen ist jede neue Internetseite gänzlich unbekannt. Auch wenn die Seiten bereits fertig im Netz stehen und man bereits einen griffigen Markennamen und eine passende Domain eingerichtet hat. Es bedarf einer gewissen Mühe, die Seiten für die User und potenziellen Kunden bekannt zu machen. Daher wird frühzeitig mit dem SEO-Experten festgelegt, welche SEO-Strategie konsequent erfolgreich umgesetzt werden kann.

Heutzutage suchen die User nicht nur am Computer zu Hause, sondern sie suchen vor allem von unterwegs mit ihrem Handy nach Firmen, Namen und Produkten. Die alten herkömmlichen Telefon- und Branchenbücher verstauben in der Ecke. Selbst viele ältere Menschen suchen schon lange im Internet. Jeder Zweite nutzt die Suchmaschine und trifft seine Wahl anhand der Suchergebnisse.

Wer nun glaubt, dass guter Rat teuer ist, liegt oft falsch. Die Arbeit eines SEO-Experten ist vielleicht nicht immer günstig, dafür aber kosteneffizient. Denn die Investition in eine SEO-Strategie, die für mehr Traffic auf den Seiten und für einen Top-Platz im Google-Ranking sorgt, bringt Umsatz. Wer auf die ersten Top-Plätze eines Suchergebnisses klickt und das Gewünschte dabei ist, wird oftmals auch Kunde. Dann hat sich die Investition gelohnt, da sie Umsatz, Kundengewinnung, Profit und Erfolg verschafft.