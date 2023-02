Schlüsseldienst: Schnelle Hilfe in der Not

Obwohl viele Menschen davon ausgehen, dass ihnen so ein Missgeschick – den Schlüssel zu verlieren – wohl nicht passieren kann, sprechen die Fakten eine andere Sprache.

Denn einen Schlüssel zu verlieren, ist schneller geschehen als so manch einer glaubt.

Da die wenigsten Menschen sich darüber Gedanken machen, wie sie in solch einem Notfall einen seriösen Schlüsseldienst finden können, soll dieser Artikel darüber Aufschluss geben und folgende Themen behandeln.

Woran kann ein seriöser Schlüsseldienst erkannt werden? Woran merkt der Verbraucher, ein „schwarzes Schaf“ in dieser Branche angesprochen zu haben und letztlich auch die Frage; „wie kann ich mich vor dieser unangenehmen Situation bewahren“?

Steht der Schlüsseldienst nur bei dem Verlust eines Schlüssels zur Verfügung oder kann dieser auch beauftragt werden, wenn der Wunsch besteht, sein gesamtes Haus beispielsweise bei einem Umzug mit einer professionellen Schließanlage auszustatten?

Schwarze Schafe schnell erkennen

Jeder, der in einer kleinen Ortschaft wohnt, genießt in der Regel den Vorteil, dass sich die Bewohner und Dienstleister untereinander kennen. Somit fällt die Wahl eines seriösen Dienstleisters nicht schwer, da sich der Ruf des Unternehmens innerhalb der Dorfgemeinschaft zügig herumspricht.

Anders ist dies bei Personen, die in einer Stadt wohnen. Dort herrscht meistens nicht nur eine Anonymität, sondern stellt sich dort auch das Problem, sich zwischen zahlreichen Schlüsseldiensten entscheiden zu müssen.

Doch welcher Schlüsseldienst erfüllt die Erwartungen, die an diese Dienstleistung geknüpft sind?

Worauf sollte unbedingt geachtet werden, bei der ersten Kontaktaufnahme?

Ausgesperrt: Schlüsseldienst in der Nähe suchen

Heutzutage hat fast jeder sein Smartphone stets griffbereit. Somit stellt es auf den ersten Blick kein Problem dar, einen Schlüsseldienst aus der Region zu suchen.

Doch Obacht, hier können bereits Gefahren lauern.

Insbesondere bei der online Suche nach einem Unternehmen in der Nähe kann es schnell passieren, auf einen Anbieter zu stoßen, der nicht in der Nähe ist, sondern lediglich über eine sehr gute Position in der Suchmaschine verfügt.

Daher sollte ein Blick in das Impressum auf der Anbieterseite nicht fehlen.

In dem Impressum muss unter anderem auch der Firmensitz angegeben sein. Diese Information ist insofern wichtig, da sich der Firmensitz auf die Anfahrtskosten stark auswirken kann. Unter Umständen können hohe Kosten durch einen Blick ins Impressum vermieden werden.

Achtung! Jeder Dienstleister unterliegt einer Impressumspflicht! Seriöse Dienstleister haben ein gesetzkonformes Impressum! Unseriöse Unternehmen können bereits an einem fehlenden Impressum erkannt werden!

Oftmals rufen Verbraucher nicht in einem regionalen Unternehmen an, sondern werden in einen Call Center weitergeleitet. Durch diesen Call Center werden die Handwerker dann zu dem Hilfesuchenden geschickt. Um in solch einem Fall unnötig hohe Anfahrtskosten zu vermeiden, empfiehlt es sich bereits am Telefon nach einem Preis bezüglich der Anfahrt zu fragen.

Dem Szenario, dass die Rechnung nach der Türöffnung deutlich höher ausfällt als eigentlich benötigt wird, kann vorgebeugt werden.

Dazu ist erforderlich, das:

Noch bevor der Handwerker die Tür öffnet, ein Pauschalpreis für die Türöffnung verhandelt wird.

Die Anfahrtskosten vor der Auftragsvergabe besprochen werden.

Um wirklich sicher zu sein, dass es sich um einen regionalen Schlüsseldienst handelt, der wirklich in der Nähe ist, kann die Suche nach einem seriösen Schlüsseldienst mit dem Smartphone auch über eine Karten-App erfolgen.

Der Vorteil bei der Nutzung einer Karten-App liegt darin, dass tatsächlich nur regionale Schlüsseldienste angezeigt werden.

Ein weiterer Tipp, um Kosten zu sparen:

Es sollte vermieden werden, dass Türschloss als Laie eigenständig zu öffnen. Dadurch können beispielsweise Schäden am Zylinder vermieden werden.

Oftmals kann ein Schlüsseldienst eine Tür öffnen, ohne das dabei das Türschloss beschädigt wird. Dadurch können die Kosten für ein teures neues Türschloss vermieden werden.

Nach der Türöffnung: Die Rechnung

Das Problem ist gelöst und die Tür ist geöffnet. Nun kommt es zur Rechnungstellung.

Die Rechnung kann ebenfalls ein schwarzes Schaf entlarven. Denn diese muss in jedem Fall die Steuernummer des Unternehmens enthalten. Bei einem unseriösen Dienstleister steht dort anstelle der Steuernummer der Vermerk „Steuernummer in Gründung“.

Eine Rechnungsnummer muss ebenfalls auf dem Dokument genannt sein. Darum gilt es auch bei der Bezahlung die Ruhe zu bewahren und die Rechnung sorgsam auf Richtigkeit zu prüfen.

Sollte der unseriöse Schlüsseldienst auf eine sofortige Zahlung bestehen, gar dazu drängen, sofort in bar zu bezahlen, kann es sich sogar um eine Nötigung handeln. Unter schluesseldienst-jetzt.de finden sich zahlreiche weitere nützliche Informationen und Tipps, die entscheidend sein können, um in der Not einen seriösen Schlüsseldienst zu erkennen und problemlos zu beauftragen.