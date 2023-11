Effiziente Rädermontageanlagen: Die Zukunft der Agrarwirtschaft rollt heran

Die Weltbevölkerung wächst, die Ackerfläche, welche bewirtschaftet werden kann, schrumpft. Und die Wasserknappheit macht sich zunehmend bemerkbar. Die Landwirtschaft steht vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte, welche mehr als 10.000 Jahre zurückgeht. Nachhaltigkeit und mehr Effektivität stehen in der Agrarwirtschaft daher im Fokus. Es helfen alle Innovationen, die ihren Teil dazu beitragen können. Dazu kann auch eine Anlage gezählt werden, mit der sich Räder automatisiert montieren lassen.

Effiziente Rädermontage als Gamechanger in der Landwirtschaft

Für eine effiziente Landwirtschaft braucht es die richtigen Geräte und Maschinen. Durch diese können Prozesse deutlich beschleunigt und wertvolle Zeit gespart werden. Außerdem ist ein nachhaltigerer und kostengünstigerer Anbau möglich. Viele der Maschinen müssen mobil bleiben, weswegen sie als Fahrzeuge gebaut werden.

Bei landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen ist es nicht anders als mit Autos: sie brauchen Räder. 3defacto hat eine Rädermontageanlage entwickelt, welche sich ideal für die Bedürfnisse in der Agrarwirtschaft eignen. Unter diesen Begriff fallen die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft – und außerdem verwandte Wirtschaftszweige. Die Anlage ist auf größere Räder spezialisiert als sie bei klassischen Autos montiert werden müssen.

Die Rädergröße kann zwischen 20 und 58 Zoll betragen und wird von der Maschine automatisch erkannt. In der Folge werden alle Module automatisch gesteuert. Die Anlage kann auf verschiedenste Anforderungen und Gegebenheiten eingestellt werden.

Die moderne Maschine besitzt eine Taktung von 90 Sekunden. Das bedeutet, dass es möglich ist, in einer Stunde 40 Räder zu montieren. Die rüstfreie Montage von unterschiedlichen Radgrößen sorgt für ein Alleinstellungsmerkmal. Eine spannende Innovation, welche sich gut zum Wandel passt, den die Agrarwirtschaft derzeit durchmacht. Für einige Unternehmen in dem Sektor kann die Rädermontageanlage einen Gamechanger darstellen.

Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell: Die Agrarwirtschaft ist im Wandel

Die Agrarwirtschaft befindet sich inmitten eines Wandels, welcher in fast allen Bereichen zu weitreichenden Veränderungen führen kann. Für grünere und nachhaltigere Möglichkeiten sollen unterschiedliche Innovationen und Technologien sorgen. Besonders wichtig ist dabei der Umgang mit dem Wasser. Auf die Landwirtschaft entfallen rund zwei Drittel des weltweit nutzbaren Süßwassers. Daher sind intelligente Bewässerungssysteme und andere Methoden zum Wassersparen gefragt.

Auch die Digitalisierung verändert die Agrarwirtschaft weitreichend. Durch moderne Technologien können die landwirtschaftlichen Betriebe ein besseres Tracking durchführen und dafür sorgen, dass Prozesse optimiert und automatisiert werden. Stichwort ist hierbei das „Digital Farming“. Es stellt einen der größten Hoffnungsträger für eine nachhaltigere Zukunft der Landwirtschaft dar.

Das Digital Farming ermöglicht moderne Tools, durch die Landwirte wichtige Daten zu Wettermustern, den Umweltbedingungen, den gesetzlichen Vorschriften und den Wünschen der Verbraucher zusammenbringen können. Außerdem können unzählige Daten zu den Bedingungen rund um die Pflanzen und Tiere in landwirtschaftlichen Betrieben gesammelt werden. Moderne Technik zeigt sich auch in Form von Drohnen. Diese können Landwirten einen guten Überblick verschaffen.

Moderne Landtechnik können die Landwirtschaft ebenfalls in eine nachhaltigere und grünere Zeit führen. Es werden immer größere, stärkere und leistungsfähigere Maschinen entwickelt, welche für den Einsatz auf dem Acker oder andere Einsatzgebiete gedacht sind. Ein gutes Beispiel ist der stärkste Traktor der Welt. Dabei handelt es sich um den Case ICH Steiger/Quadtrac 620. Der Schlepper hat stolze 692 PS und kann mühelos über viele Hindernisse hinwegrollen.

In welchen Bereichen kann eine Rädermontageanlage sonst noch zum Einsatz kommen?

In der Agrarwirtschaft hat die Rädermontageanlage von 3defacto ein Zuhause gefunden, in dem es viele Möglichkeiten gibt. Allerdings ist diese vielfältig einsetzbar, was die Frage aufwirft, in welchen Branchen und Bereichen sie noch zum Einsatz kommen kann.

Spontan fällt einem zunächst die Automobilbranche auf. In dieser werden normalerweise Räder mit geringem Durchmesser montiert. Anlagen, die auf größere Raddurchmesser spezialisiert sind, sind daher zumeist nicht für die Automobilindustrie geschaffen.

Stattdessen eignen sich die Anlagen von 3defacto für alle Bereiche, in denen größere Fahrzeuge und Maschinen gebraucht werden. Neben der Agrarwirtschaft kommen dabei viele andere Industrien in Frage. Beispielsweise Industrien, in denen größere Gabelstapler oder ähnliche Fahrzeuge gebraucht werden.

Die Agrarwirtschaft muss nachhaltiger werden – und Innovationen helfen dabei

Die Agrarwirtschaft muss den grünen Wandel mitgehen und nachhaltiger und effektiver werden. Ansonsten ist eine Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung unter den sich ändernden Voraussetzungen kaum möglich. Viele Innovationen können dabei helfen. Diese reichen von Drohnen bis hin zu Rädermontageanlagen. In den verschiedensten Bereichen werden die unterschiedlichsten Technologien gebraucht.