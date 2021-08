Professionelle Hilfe bei der Jobvermittlung

„Sie haben ein neues Match!“ Bei der Suche eines neuen Partners oder einer Partnerin fürs Leben vertrauen viele auf die Hilfe von Apps und professionellen Vermittlungsagenturen. Bei der Jobsuche versuchen es viele hingegen immer noch auf eigene Faust. Ein Fehler, denn die Anzahl der Mitbewerber bei den Jobausschreibungen ist riesengroß und in Zeiten der Digitalisierung wird es darüber hinaus immer schwieriger, durch eine schriftliche Bewerbung auf sich aufmerksam zu machen. Auch die Unternehmen selbst verlassen nur ungern ihre ausgetretenen Pfade bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Ein professioneller Personaldienstleister könnte für beide Seiten gleichermaßen hilfreich sein.

Welche Hilfe können Jobsuchende von einem Personaldienstleister erwarten?

Wer sich bei seiner Suche nach einem neuen Arbeitsplatz an eine Personalbetreuung und Personalvermittlung wendet, profitiert in der Regel von dem Know-how und der Erfahrung der Personalberater.

Fach- oder Führungskräfte, die gerne etwas frischen Wind in ihre Karriere bringen möchten, erhalten im Rahmen von Einzelcoachings einen individuell auf ihre Situation zugeschnittenen Karriereplan auf Basis der eigenen Kompetenzen und Vorstellungen. Dabei werden mögliche Weiterbildungsmaßnahmen erörtert und die Bewerbungsunterlagen entsprechend überarbeitet.

Dass es eine Form von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten, wusste schon Albert Einstein. Wer mit einer Vielzahl an Absagen auf seine Bewerbungen konfrontiert ist, sollte deshalb im Rahmen eines Bewerbungscoachings mit einem Experten seine Chancen auf eine Jobzusage verbessern. Das Ziel dabei ist es, das vorhandene Potenzial vollständig auszuschöpfen und mit hilfreichen Tipps und Tricks den Weg zum neuen Job zu ebnen.

Vor allem profitieren Jobsuchende, die mit einem Personaldienstleister zusammenarbeiten aber von den täglich neuen Jobangeboten. Viele Unternehmen legen die Suche nach neuem und geeignetem Personal exklusiv in die Hände von Personalvermittlungen. Diese Jobs sind also auf „offenen“ Jobplattformen nicht ersichtlich und werden exklusiv in den jeweiligen Personalagenturen ausgeschrieben. Erfahrene Experten fühlen dabei vor, ob es ein berufliches „Match“ zwischen dem Bewerber und dem Unternehmen gibt.

Doch nicht nur die Bewerber selbst, auch die Unternehmen können aus der Zusammenarbeit mit einer Personalvermittlung erhebliche Vorteile ziehen.

Welche Vorteile bietet die Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern für Unternehmer?

Personalabteilungen sind in der heutigen Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Herausforderungen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern konfrontiert. Vor allem junge Menschen haben heutzutage hohe Ansprüche an ihre künftigen Arbeitgeber. Wer als Arbeitgeber neues Personal oder flexibel einsetzbare Personalressourcen benötigt, sollte deshalb ebenfalls auf das Know-how einer seriösen Personalberatung vertrauen.

Viele Unternehmer setzen Personalvermittlungen mit dem etwas negativ behafteten Begriff Headhunting gleich. Doch im Gegensatz dazu geht es nicht um gezieltes Abwerben von einzelnen Kandidaten, sondern um eine ganzheitliche Unterstützung eines Betriebes bei all seinen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Personalsuche.

Der Personaldienstleister kümmert sich dabei um die strategische Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften. Wer auf die Unterstützung von erfahrenen Experten setzt, entlastet damit vor allem seine eigene Personalabteilung und erzielt durch die schnelle und effektive Besetzung von ausgeschriebenen Stellen einen enormen Zeitgewinn.

Gerade, wenn für eine vakante Stelle ein sehr spezifisches Arbeitsprofil benötigt wird oder die Menge an Bewerbern bei „normalen“ Jobausschreibungen stets zu klein ist, kann eine Personalvermittlung gute Dienste leisten. Denn professionell geschulte Personalberater verfügen in der Regel über sehr gute Kenntnisse des aktuellen Arbeitsmarktes in der jeweiligen Region und wissen deshalb, wo geeignetes Personal schnell und einfach zu finden ist.

In der globalisierten Arbeitswelt ist es für viele Unternehmen ein Grunderfordernis, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren zu können. Wenn bestehende Mitarbeiter im Unternehmen überraschend ausfallen oder durch einen großen Auftrag zusätzliches Know-how gefordert ist, kann mit Hilfe von Zeitarbeit schnell darauf reagiert werden.

Wichtig ist hier allerdings die Zusammenarbeit mit einem seriösen Player am Markt. Denn die Zeitarbeit ist gesetzlich und tarifvertraglich fest geregelt. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, ist einiges an Wissen erforderlich.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Personaldienstleister sorgen für echte Win-Win-Situationen zwischen Unternehmen und Jobsuchenden. Für alle Beteiligten lohnt es sich, auf das berufliche „Match“ zu setzen.

Die Betriebe profitieren von der Erfahrung der Jobexperten in der Personalagentur und freuen sich über kompetentes Personal, während die Bewerber in der Regel wesentlich schneller und einfacher zu einem neuen Job kommen, der aufgrund der behutsamen Vorauswahl in den meisten Fällen auch wie maßgeschneidert für sie ist.