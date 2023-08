Performance-Recruiting-Methoden gegen offene Stellen bei „Hidden Champions“

von Nicolas Kreyenkamp, Gründer und Geschäftsführer der Performance Recruiting GmbH

Der Mittelstand wird oft als Herz der deutschen Wirtschaft bezeichnet, doch laut einer Studie des IfM Bonn steht dieses Herz aktuell vor zahlreichen Herausforderungen: Klimawandel, Energieversorgung, Digitalisierung, Inflation – und allem voran der Fachkräftemangel. Offene Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzen ist aktuell eine Mammutaufgabe, vor der viele Unternehmen stehen. Vor allem mittelständischen „Hidden Champions“ mit Standorten außerhalb der Ballungszentren stehen vor der zusätzlichen Hürde, ihr Employer Branding effektiv nach außen zu tragen. Hierbei können bewährte Methoden aus dem Vertrieb überraschende Resultate liefern.

Ländliche Gegenden sind bekanntermaßen beliebte Standorte für mittelständische Unternehmen, insbesondere für Hidden Champions, die wegweisende Produkte und Dienstleistungen entwickeln und eine tragende Rolle in der regionalen Wirtschaft spielen. Allerdings stehen diese Unternehmen derzeit vor einer kaum zu bewältigenden Herausforderung: die Besetzung offener Stellen mit qualifizierten Fachkräften. Der Fachkräftemangel trifft insbesondere in ländlichen Regionen hart, wo demographisch bedingt der Bewerberpool kleiner ausfällt und die Sichtbarkeit und Anziehungskraft auf dem Arbeitsmarkt begrenzt sind.

Hinzu kommt, dass weitere Herausforderungen durch den Fachkräftemangel bestärkt werden. Eine digitale Transformation beispielsweise lässt sich ohne zusätzlichen qualifiziertem IT-Personal kaum durchführen. Der Digitalverband Bitkom meldete zuletzt, dass die durchschnittliche Besetzung einer offenen IT-Stelle im Schnitt über sieben Monate dauert. Solche erschwerenden Umstände erfordern innovative Recruiting-Methoden und digitale Ansätze, um diesem Problem effektiv entgegenzuwirken.

Die Verbindung aus Performance Marketing und Reverse Recruiting

Die neue Recruiting-Methode, bekannt als „Performance Recruiting“, hat bereits zahlreichen Hidden Champions in ländlichen Gegenden geholfen, die passenden Fachkräfte für ihre offenen Stellen zu finden. Die Rekrutierung qualifizierten Personals vor allem in ländlichen Gegenden erfordert einen strategischen Ansatz. Mit Performance Recruiting kommt eine neue Generation von Personalmarketing-Spezialisten auf die Bühne, und nutzen erprobte Methoden aus dem Performance-Marketing in Symbiose mit Reverse Recruiting, um potenzielle Bewerber gezielt anzusprechen und für die Karrieremöglichkeiten in den Hidden Champions zu begeistern.

Durch den Einsatz von Online-Marketing-Strategien und gezielten Social-Media-Ansprachen werden genau die Zielgruppen erreicht, die den Anforderungen der Hidden Champions entspricht. Dabei stellen die Personalvermittler nicht nur die Vorteile des jeweiligen Unternehmens in den Vordergrund, sondern betonen auch die Aspekte, die Bewerber in einem Arbeitnehmermarkt und mit dem Aufkommen der Gen Z als besonders ansprechend finden. Darunter fallen Aufstiegsmöglichkeiten und die Unternehmenskultur sind daher neben einer ausgewogene Work-Life-Balance, die Nähe zur Natur und die familiäre Arbeitsatmosphäre nur einige der Pluspunkte, die hervorgehoben werden, um potenzielle Bewerber zu überzeugen.

Zeitnahe Vermittlung durch KI-gestützte Vorauswahl

Ein weiterer entscheidender Vorteil der Performance Recruiting-Methode besteht darin, dass es eine effiziente Vorauswahl der Bewerber ermöglicht. Durch den gezielten Einsatz der KI-gestützten Targeting-Möglichkeiten und die präzise Ansprache der passenden Kandidaten über digitale Plattformen werden wertvolle Zeit und Ressourcen sowohl für die potenziellen Arbeitgeber als auch für die Bewerber gespart. Über die Suche über digitale Wege wie über Social Media lässt sich auf einen großen Bewerberpool zurückgreifen. Denn anders als bei Jobportalen werden nicht nur aktiv-suchende Kandidaten erreicht, sondern die besonders wertvollen und guten passiven Kräfte, die bereits in einem erfolgreichen Arbeitsverhältnis sind.

Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen bereits, dass mit dieser innovativen Personalvermittlungslösung Hidden Champions in ländlichen Gegenden erfolgreich unterstützt werden kann. Die bewährten Ansätze aus dem Marketing haben sich unter den neuen Umständen des Arbeitsmarkts bereits als äußerst wirksam erwiesen, um dem aktuellen Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen nachhaltig zu stärken. Dabei kann diese Methode unabhängig davon eingesetzt werden, in welcher Branche die Unternehmen tätig sind, oder welche Art von offener Stelle sie aktuell ausschreiben wollen.

In Zeiten des Fachkräftemangels und angesichts der langfristigen demografischen Trends, vor denen Hidden Champions in ländlichen Gegenden stehen, gehört es zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil, auf innovative digitale Lösungen wie das Performance Recruiting zurückzugreifen. In Zukunft werden primär die Organisationen die besten Mitarbeiter finden und halten, die auch neue Pfade beschreiten und sich den Marktgegebenheiten anpassen. So kann sichergestellt werden, dass diese innovativen Unternehmen weiterhin florieren und ihre tragende Rolle in der Wirtschaft behalten.

Über den Autor:

Nicolas Kreyenkamp ist Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Personalvermittlungsunternehmens Performance Recruiting GmbH, welche die Ansätze aus dem Performance-Marketing auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften für mittelständische Unternehmen einsetzt. Zusammen mit seinem Team hat er vor vier Jahren Performance Recruiting als Synonym einer neuen Branche ins Leben gerufen. Weitere Informationen darüber, wie dieser Ansatz Hidden Champions bei der Rekrutierung geeigneter Fachkräfte unterstützt, stehen in Fallstudien auf der Website zur Verfügung.