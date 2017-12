Die Welt braucht ökologischere und nachhaltigere Verpackungen

Viele Menschen sind sich vielleicht gar nicht bewusst darüber, dass sich der in der Hand wie Pappe anfühlende Einwegbecher Kunststoff enthält. Typisch für Einwegbecher ist eine Polyethylenschicht, die Absorption von Flüssigkeit sowie den Flüssigkeitsverlust verhindert und bei der Herstellung die Becherkanten miteinander verschweißt. Die Verwendung von Kunststoff für Einwegbehälter erfordert einen speziellen Recyclingprozess in Anlagen, die speziell für die Kunststoffseparation konzipiert sind. Der bei diesem Prozess entstehende Kunststoffabfall muss gesondert behandelt werden.

„Wir sind der Meinung, dass die Welt nachhaltigere und umweltfreundlichere Produktlösungen benötigt. Daher greift Kotkamills bei Kartons, die zur Herstellung von Einwegbechern verwendet werden, auf eine wasserbasierte Dispersionsschutzschicht zurück. Tassen und Teller, die aus unserem ISLA-Barrierekarton hergestellt sind, können deshalb nach dem Gebrauch auch mit dem herkömmlichen Papierabfall recycelt werden“, erläutert Saila Kettunen, die Leiterin der Sparte Barriereprodukte bei Kotkamills.

Das Thema Kunststoffabfallmengen hat in der öffentlichen Diskussion weltweit stark zugenommen. „Unser Ziel war es, den Becherkarton der nächsten Generation zu entwickeln, einen Karton, der den Verbrauchern, Lebensmittelproduzenten, Cafés und Fastfood-Ketten das Recycling erleichtert. Wenn keine Kunststoffseparation mehr nötig ist, fallen in der Regel auch geringere Gesamtkosten für die Verpackungslösung an“, fügt Kettunen hinzu.

Nachhaltige, recycelbare und attraktive Verpackungen

Die Produktpalette des AEGLE-Faltschachtelkartons von Kotkamills bietet sich für eine Vielfalt von verschiedenen Verpackungsanwendungen an, wie zum Beispiel Kosmetika, Lebensmittel und Pharmazeutika und viele weitere Anwendungsbereiche. Die hervorragenden Steifigkeitseigenschaften und die sehr gute Bedruckbarkeit unserer Produkte ermöglichen die Herstellung von stabilen, leichten und attraktiven Verpackungen, die ihren Inhalt schützen. Die mit einer Barrierebeschichtung versehenen AEGLE-Barrier-Faltschachtelkartons wurden entwickelt, um das Austreten von Fetten, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit aus der Verpackung von Backwaren, Tiefkühlkost und Fastfood zu verhindern. AEGLE-Barrier-Produkte sind wie ISLA-Produkte recycel- und wiederauflösbar und werden z. B. anstelle von PE-beschichtetem Karton in geeigneten Anwendungsbereichen verwendet.

Vollständige Verwertung des Baumes

Die für Lebensmittelkontakt geeignete Verpackung muss hygienisch und sicher sein. Die Kartonprodukte von Kotkamills werden aus Frischfasern hergestellt, wodurch vermieden wird, dass unerwünschte Stoffe aus recycelten Fasern in die Nahrung gelangen. Recycelte Fasern wiederum werden für andere Anwendungsbereiche verwendet.

Kotkamills ist eine historische Papier- und Kartonfabrik, die mit der Aufnahme eines Sägereibetriebs im Jahre 1872 entstand. „Heute wird das Holz, das in unsere Fabrik kommt, vollständig für die Herstellung verschiedener Produkte genutzt. Jedes einzelne Stück Holz geht also in den Wertschöpfungsprozess ein“, stellt Kettunen abschließend fest.

Quelle: Editori Helsinki