Nachhaltige Etiketten: Gut für die Umwelt und vegan

Ein klimaschonender und verantwortungsvoller Umgang mit Erzeugnissen der Druckereiindustrie ist vielen Menschen wichtig. Dabei geht es neben dem CO2-Fußabdruck immer häufiger auch darum, tierische Produkte zu vermeiden. Der vegane Lebensstil ist ein Trend, der auch für nicht-lebensmittelbasierte Produkte noch immer an Popularität gewinnt.

Die Umwelt schonen mit nachhaltigen Etiketten

Kaum jemand macht sich Gedanken über die kleinen Klebeetiketten auf Marmeladen- und Honiggläsern. Bestenfalls ärgert man sich über die enorme Klebkraft, die verhindert, dass leere Gläser sauber gespült und anderweitig verwendet werden können. In Zeiten, wo die meisten Produkte und Versanddienstleistungen über kurz oder lang auf dem Prüfstand landen und auf ihre Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit kontrolliert werden, können Online-Shops mit den richtigen Etiketten ihr Markenimage stärken und Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Etiketten nachhaltig zu produzieren beinhaltet mehrere Aspekte: Umweltfreundliche Materialien, klimafreundliche Fertigungsprozesse und eine effiziente Lieferkette. Ziel nachhaltiger Produkte ist es, die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu halten.

Nachhaltiger und veganer Etikettendruck

In den letzten Jahren ist neben der Nachhaltigkeit auch der vegane Aspekt immer wichtiger geworden. Kunden erwarten, dass Produkte wie Etiketten nachhaltig und ohne tierische Produkte hergestellt werden. Das stellt Kunden zufrieden, die Wert auf das Tierwohl legen und Unternehmen bevorzugen, die ihre Werte teilen. Nachhaltige und vegane Etiketten haben wir bei der Etikettendruckerei www.etiketten-drucken.de gefunden. Die Öko-Etiketten können individuell mit Firmenlogo gestaltet werden. Sie weisen eine umweltfreundliche Oberfläche auf und können wahlweise als permanent klebend oder leicht ablösbar bestellt werden. Ein besonderes Plus: In der Spülmaschine lassen sich die Öko-Etiketten abwaschen. Das macht die Weiterverwendung leichter – besonders bei Pfandflaschen.

Vegane Klebeetiketten – was bedeutet das genau?

Wer aus ethischen Gründen vollkommen auf tierische Produkte in seinen Erzeugnissen verzichten will, ist bei www.etiketten-drucken.de genau richtig, denn die nachhaltigen Öko-Etiketten sind konsequent frei von tierischen Inhaltsstoffen. Als Antwort auf die gestiegene Nachfrage nach veganen Artikeln erweitert der Etikettenhersteller sein Warensortiment beständig. Die Sticker und Kleber zeichnen sich in mehreren Bereichen durch nachhaltige und vegane Herstellung aus:

Druckfarbe:

Öko-Etiketten setzen auf lebensmittelechte und vegane Druckfarben, die frei von schädlichen Zusatzstoffen wie Schwermetallen und Mineralöl sind.

Klebstoff:

Für die leichter ablösbaren Sticker werden Naturkleber auf Pflanzenbasis mit Kautschuk und Stärke verwendet. Aber auch die stärker klebenden Etiketten sind frei von tierischen Bestandteilen – hier werden synthetische Klebstoffe genutzt.

Material:

Für das Etikett selbst wird ebenfalls kein tierischer Bestandteil verwendet, sondern rein pflanzliche Materialien wie Zuckerrohr oder Graspapier.

Nachhaltigkeit als Kundenbindungsmerkmal

Das Angebot an veganen Produkten ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei nicht-lebensmittelbasierten Konsumgütern wird mehr und mehr darauf geachtet, tierleidfreie Alternativen anzubieten. Besonders in dem wichtigen Bereich Verpackung und Versand punkten Online-Shops heute mit Transparenz. Wer eine vegane Lebensweise bevorzugt, steht ständig vor der Herausforderung, die richtigen Produkte auszuwählen, die zu seinen Werten passen. Viele Materialien enthalten tierische Fette, Eigelb oder Blut als Stabilisator. Sogar in Papier wie Geldnoten oder Fotopapier sind tierische Fette, Talg oder Schellack. Produkte, die Stoffe tierischen Ursprungs enthalten, sind nicht immer leicht zu identifizieren. Um sicherzugehen, sollten Veganer beim Kauf von Drucketiketten die Website des Herstellers überprüfen.