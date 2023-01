Mulcher für Traktoren – Entdecken Sie die große Auswahl bei Agrieuro

Wenn Sie zu den glücklichen Menschen gehören, die über einen eigenen Garten oder ein Stück Land verfügen, dann haben Sie womöglich auch schon einmal von etwas von einem Mulcher gehört. Vielleicht ist Ihnen das Gartengerät aber auch unter einem anderen Namen über den Weg gelaufen. Denn man nennt Mulcher auch Mulchgerät, Mähmulcher, Kreisel- oder Sichelmulcher. Egal unter welchem Namen Ihnen der praktische Helfer ein Begriff ist, er kann Ihnen einiges an kräfteraubender Arbeit abnehmen und für eine effiziente Bewirtschaftung Ihres Grundstücks sorgen. Entdecken Sie hier die Vorzüge von Mulcher für Traktoren – Große Auswahl bei Agrieuro. Der Online-Händler ist die perfekte Anlaufstelle für jegliche Bedarfe rund um die Themen Landwirtschaft, Handwerk und Bauwesen. Die herausragende Kundenbetreuung, das vielfältige Angebot und der Ersatzteilservice sind die unschlagbaren Verkaufsargumente für den Online Shop. Und das nicht nur, wenn Sie auf der Suche nach einem Mulcher für Traktor sind.

Was ist ein Mulcher und wozu ist er gut?

Bevor es an technische Details und spezifische Einzelheiten geht, klären wir vorne weg erst einmal, was man unter einem Mulcher versteht. Ein Mulcher, Mähmulcher oder Mulchgerät ist ein Gerät, das für das Schneiden und Mähen von Pflanzen verwendet wird Die Einsatzgebiete sind dabei ganz vielseitig. Er kann auf dem Feld, am steilen Weinberg oder einem Olivenhain eingesetzt werden und erbringt überall die gleiche verlässliche Leistung.

Es gibt Mulcher, die an Kompaktlader, Bagger oder andere Spezialfahrzeuge angebaut werden können, ein allseits beliebtes Gefährt zur Kombination mit einem Mulcher ist allerdings der Traktor. Mulcher für Traktoren gehören zu den kleineren Modellen und sind bestens geeignet um allerlei Arten von Sträuchern und Geäst zu schneiden und zu zerkleinern. Mit diesem Gerät wird die Bewirtschaftung und die Befreiung des Geländes von Unkraut und ungewollten Pflanzenwuchs zu einer Leichtigkeit. Durch die einfache Anbringung von Mulchern an Traktoren mithilfe einer Gelenkwelle, ist er in der Handhabung nicht nur für erfahrene Landwirte, sondern auch für Hobbyanwender geeignet.

Welcher Mulcher ist der passende für meine Anforderungen?

Am besten lassen sich die unterschiedlichen Mulchermodelle anhand ihrer Einsatzgebiete und der zu erledigenden Arbeit in verschiedene Typen einteilen. Es gibt leichte, schwere und mittelschwere Modelle, die mit dem Traktorist einem festen Hubwerk, einer Seitenverschiebung oder einer hydraulischen Verschiebung verbunden werden. Ein Mulcher mit Hecktraktor kann entweder fahrbar oder auch feststehend sein. Er wird hinter dem Traktor angebracht und arbeitet dort in einer horizontalen Position. Ein Front-Heck Mulcher ist für den landwirtschaftlichen Einsatz vorgesehen. Hier sollte ein reversibler Antrieb vorhanden sein. Er ist aber auch für einen Frontkraftheber geeignet. Ein frontal betriebener Mulcher ist in jedem Fall leichter zu steuern, schon allein dadurch, dass der Fahrer ihn während der Fahrt immer im Blick hat.

Für eine besonders vielseitige und flexible Handhabung empfiehlt sich ein Mulcher mit seitlichem und lenkbarem Auslegearm. Hierfür wird ein Traktor mit hydraulischem Auslegearm benötigt. Dieser macht es möglich, den Mulcher sowohl horizontal als auch vertikal anzubringen. Durch die Verlängerung des Auslegearms kann der Mulcher außerdem außerhalb der Spurweite des Traktors problemlos arbeiten und Wege von Sträucher und Geäst befreien.