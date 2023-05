Mit diesen Tipps gelingt auch Anfängern der Campingurlaub

Campen stellt eine wunderbare Reiseart dar, um die Welt zu entdecken und sich der Natur verbunden zu fühlen. Auch wer bisher eher der Hotel- und Pensionsreisende war, kann aufs Campen umsteigen und die Flexibilität genießen, welche diese Art des Reisens mit sich bringt. Nicht umsonst sprechen viele erfahrene Camper von der ganz besonderen Freiheit, die sie beim Campen spüren. Damit auch Camping-Anfänger von dieser Freude profitieren können, gibt es einige wichtige Tipps, die wesentlich zum Erfolg einer solchen Reise beitragen.

Umfassende Vorbereitung für das erste Camping-Abenteuer

Bevor es in den Campingurlaub geht, ist es wichtig, eine Zeit der Vorbereitung einzuplanen. Immerhin gilt es wichtige Entscheidung zu treffen, allen voran sicherlich, wohin die Reise gehen soll. Geht es ins Ausland, ist es notwendig, die jeweiligen Einreisebestimmungen rechtzeitig in Erfahrung zu bringen. Wer den Überblick im Rahmen der Campingvorbereitungen nicht verlieren möchte, fertigte einfach früh genug eine Checkliste ist, deren Punkte dann nach und nach abgehakt werden können. Als erstes gilt es also das Reiseziel zu bestimmen und die eventuellen Einreisebedingungen zu beachten. Zwischen den Punkten auf der Liste ist es sinnvoll, Platz zu lassen, für etwaige Erweiterungen.

Das richtige Equipment ist das A und O

Da Camping quasi mobiles Reisen darstellt, ist das Equipment umso wichtiger. Vor allem dann, wenn es an einen eher verlassenen Ort geht, wo sich nicht mal eben das eine oder andere Produkt kaufen lässt. Ein solches Equipment umfasst allen voran praktische Wechselwäsche und Verlängerungskabel für Strom. Was die Wechselwäsche anbelangt, ist es sinnvoll, hier nach dem sogenannten Zwiebelprinzip vorzugehen, sodass für verschiedene Witterungsverhältnisse die entsprechenden Kleidungsstücke im Koffer sind. Praktisch ist in dieser Hinsicht vor allem auch Funktionskleidung. Das spart Platz und ist effektiv. Das Verlängerungskabel für den Strom gilt es zudem zu Hause zu prüfen.

Welcher Stellplatz ist der passende?

Wer als Camping-Anfänger verreisen möchte, sollte sich bewusst machen, dass Stellplatz nicht gleich Stellplatz ist. Zudem sind manche dieser Plätze derart beliebt, sodass es besser ist, diese zu reservieren, damit es bei der Ankunft keine bösen Überraschungen gibt. Wenn Kinder mit campen, machen sich Stellplätze mit viel Platz praktisch, damit die Kleinen Platz zum Toben haben. Wer seinen tierischen Freund mitbringen möchte, sollte vorher in Erfahrung bringen, ob das möglich ist oder auf eine Alternative zurückgreifen. Weil nicht alle der Stellplätze im Schatten liegen, ist für einen angenehmen Aufenthalt auf dem Campingplatz ein Sonnenschirm oder Sonnensegel unerlässlich.

Weitere wichtige Utensilien

Nicht nur Stromkabel und Kleidung sind enorm wichtig, wenn es zum Campen geht. Weitere wichtige Utensilien wären in jedem Fall neben den Körperpflege-Utensilien effektive Abwaschmittel. Letzteres ist wichtig, weil das eigene Geschirr selbst gereinigt werden muss. Trockentücher können daher ebenfalls sehr sinnvoll sein. Auf keinen Fall fehlen dürfen im Gepäck Heringe und Hammer, auch für jene, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Wichtig ist in jedem Fall auch ausreichend Sonnenschutz wie Sonnenbrille, Hut, Mütze und Sonnencreme. Ein Dosenöffner und eine Powerbank können ebenfalls enorm nützlich und sinnvoll sein. Nicht zuletzt gilt das natürlich auch für eine kleine Reiseapotheke.

Vorschriften des Campingplatzes beachten

Jeder Campingplatz verfügt über seine ganz eigene Hausordnung und die entsprechenden Vorschriften. Gerade Anfänger könnten meinen, dass diese nur pro forma gelten, doch es ist wichtig, sich dieses Regelwerk genau durchzulesen, damit es zu keinen unangenehmen Fauxpas kommen kann. Wer seine Checkliste abgearbeitet hat und gut vorbereitet zum Campen fährt, kann seinen Urlaub dann auch rundum genießen.