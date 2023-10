Mit dem Badewannendoktor zur Wellness-Oase

Das Bad ist ein wichtiger Rückzug- und Zufluchtsort in den eigenen vier Wänden, in dem wir viel Zeit verbringen. Umso wichtiger ist, dass es eine Wohlfühloase darstellt. Die Badewanne spielt dabei eine zentrale Rolle. Sollte es zu Schäden an dieser kommen, dann kann auch die Wohlfühloase Badezimmer darunter leiden. Wie wir selbst zum Arzt gehen, wenn es uns nicht gut geh, kann auch der bei Badewannenschäden ein Doktor helfen. Genauer gesagt der Badewannendoktor Deutschland .

Erfahrung trifft beim Badewannendoktor auf Innovation

Wer über 50 Jahre im Geschäft ist, der hat wohl schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Das gilt für das Team des Badewannendoktors, welches auf eine Erfahrung zurückblickt, welche sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckt. Die Firmengeschichte begann im Jahr 1968.

Über die Jahre hat der Badewannendoktor in Deutschland seinen Radius immer weiter ausgebaut. Zunächst stellte die Firma Becker Badewannendoktor die erste ihrer Art im Ruhrgebiet und im Rheinland dar. Dann fand sie in Nordrhein-Westfalen eine neue Heimat. Mittlerweile ist sie in ganz Deutschland unterwegs.

Spannend ist, dass beim Badewannendoktor Tradition und moderne Verfahren auf eine innovative Herangehensweise trifft. In gewisser Weise hängt das auch zusammen, denn mit einem großen Erfahrungsschatz können neue Verfahren und Reparaturmöglichkeiten perfektioniert werden. Und auch bei einer Badewannenreparatur müssen Alt und Neu mit dem bestmöglichen Ergebnis verschmelzen.

Die Erfahrung im kompetenten Team hat auch dazu geführt, dass der Badewannendoktor NRW und Deutschland einige Alleinstellungsmerkmale geschaffen hat. Diese erstrecken sich über die Herangehensweise und einige Verfahren, welche besonders effektiv sind. Wer die Dienste des Unternehmens Becker Badewannendoktor in Anspruch nimmt, der kann daher auf patentierte Reparaturverfahren bei Badewannenschäden bauen.

Was kann der Badewannendoktor besser als die Konkurrenz?

Wer Badewannenschäden reparieren lassen will, der Fragt sich, bei welchem Unternehmen er am besten aufgehoben ist. Der Badewannendoktor Becker kann einige Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz vorweisen. Dabei ist eines klar: Beim Badewannendoktor gibt es alles aus einer Hand.

Beratung, Garantie und zeitlicher Rahmen

Jede Reparatur einer Badewanne beginnt mit der Begutachtung der Schäden und einer anschließenden Beratung. Das Team des Badewannendoktors weiß genau, welche Schäden welche Maßnahmen erfordern. Es will Ihnen nichts aufschwätzen, sondern genau darlegen, was nötig ist und welche Optionen es gibt.

Das Unternehmen ist von der eigenen Arbeit und von den genutzten Materialien überzeugt. Daher hat es auch gar kein Problem damit, Ihnen eine attraktive Garantie von bis zu 5 Jahren zu bieten. Und dann hat der Badewannendoktor noch drei Versprechen zu bieten: Eine schnelle Reparatur, keine Fliesenschäden und keinen Schmutz bei der professionellen Badewannenreparatur.

Die Kostenstruktur bleibt immer transparent

Zu einer guten Beratung gehört auch das Finanzielle. So weit, so klar. Das Team des Badewannendoktors sorgt dafür, dass allen Kundinnen und Kunden von Beginn an eine transparente Preisstruktur dargelegt wird. Auch hier gilt, dass mehrere Optionen ausgearbeitet und erklärt werden.

Die Firma setzt auf individuelle Preise für individuelle Gegebenheiten. So kann sichergestellt werden, dass für alle Kundinnen und Kunden ein fairer Preis gefunden wird. Und kein Pauschalpreis.

Wenn das Team Ihnen einen Preis versprochen hat, dann hält es sich auch daran. Der Badewannendoktor hat nicht beim Bau der Elbphilharmonie mitgewirkt und auch nicht bei dem am Berliner Flughafen.

Breite Palette an Dienstleistungen

Der Badewannendoktor hat eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten geschaffen, welche sich rund um Badewannenschäden drehen. Egal wie sich die Schäden an ihrer Badewanne ausdrücken. Das Team die passende Lösung, das passende Material und das Know-how, welches es braucht.

Es gibt bei der Badewannenreparatur einige Klassiker, die immer wieder gefragt sind. Bei diesen verfügt der Badewannendoktor aus Essen über besonders viel Erfahrung und Expertise. Im Folgenden sind die wichtigsten Services aufgelistet:

Reparatur einer Emaille-Badewanne.

Reparatur einer Acryl-Badewanne.

Austausch der Badewanne durch das Wanne-in-Wanne-Prinzip.

Kompletter Badumbau.

Austausch der Duschwanne.

Keine Reparatur ist komplett gleich, wie es die vorherige war. Daher ist es von großer Bedeutung, dass sich die Mitarbeiter des Badewannendoktors mit der kompletten Palette an Badewannenschäden auskennen. Genau das ist bei dem erfahrenen Team der Fall. Nicht anders ist es bei der Badsanierung, hier werden alle Art von Kundenwünschen umgesetzt, besonders wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.

Das Portfolio ist auf modernen und patentierten Reparaturverfahren aufgebaut. Sie haben es daher mit einem einzigartigen Service zu tun.

Patentierte Reparaturverfahren beim Badewannendoktor

Wenn die Badewannenschäden begutachtet und ein passendes Angebot gemacht wurde, dann sind Aufbereitung und Reparatur an der Reihe. Hierbei kommen patentierte Verfahren zum Einsatz, welche das Team des Badewannendoktors über Jahrzehnte hinweg perfektioniert hat.

Bei vielen Schäden kann das patentierte Respo-Verfahren eingesetzt werden. Eine Besonderheit ist dabei das Deckmaterial, welches eigens für diesen Zweck zusammengestellt wurde und von keinem Konkurrenten in dieser Form verwendet werden.

Einzigartig ist auch das Wanne-in-Wanne-System, welches der Badewannendoktor in Deutschland einsetzt. Dieses sorgt dafür, dass Sie eine neue Badewanne mit minimalem Aufwand erhalten. Das gilt sowohl preislich als auch zeitlich und räumlich.

Emaille Badewannenreparatur

Die Reparatur von Schäden an einer Emaille-Badewanne ist beim Becker Badewannendoktor ebenfalls einzigartig. Das liegt nicht nur an der Herangehensweise, sondern auch an den patentierten Materialien. Zum Versiegeln von Rissen wird eine Epoxidharzverfüllung verwendet, welche sich über Jahre hinweg bewährt hat. Diese führt zu einem optisch ansprechenden Ergebnis und eine längere Haltbarkeit.

Das Team des Badewannendoktos entfernt Abriebe, Schlagschäden und Ablagerungen. Kratzer verschwinden durch ein spezielles Politurverfahren. Egal um welche Schäden es sich handelt, die Experten des Unternehmens sind flexibel und bringen viele gute Ideen in ihrem Werkzeugkoffer mit.

Acryl Badewannenreparatur

Acrylwannen gelten als besonders robust, doch auch bei ihnen entstehen regelmäßig Kratzer, Verfärbungen, Ablagerungen, Risse und andere Badewannenschäden. Jede dieser Arten von Badewannenschäden benötigt ein individuelles Reparaturverfahren.

Auch bei der Reparatur von Acrylwannen greift das Team von Badewannendoktor Becker auf eigens kreierte Verfahren zurück. Diese umfassen die Reinigung, Politur, Versiegelung und Beschichtung ihrer Badewanne. Ihre Badewanne soll einen ganz neuen Glanz in Ihr Badezimmer bringen und in Zukunft besser von Badewannenschäden geschützt sein.