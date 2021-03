Marketingstrategie Digital Signage

Digitale Signage – Das Werbemedium der Zukunft

In der heutigen Zeit ist der Konsument einem Informations-Overload ausgesetzt! Für Unternehmen wird es aufgrund der damit einhergehenden Reizüberflutung immer schwieriger, ihre Produktwerbung so zu platzieren, dass das Interesse des Konsumenten geweckt wird. Erfolgversprechende Ansätze und Strategien zeigt dabei die Methode des Digital Signage, zu deutsch “Digitale Beschilderung”.

In seiner klassischen Form kommt Digital Signage auf Flughäfen und Bahnhöfen zum Einsatz, um Passagiere zeitnah über die relevanten Reisedaten zu informieren. Im stationären Handel werden die digitalen Displays im Marketing für Werbeinhalte und zur Verkaufsförderung eingesetzt. Die Werbeform profitierte im letzten Jahrzehnt laut Jürgen Dorn, dem Experten von Digital Signage Anbieter München, signifikant von der fortschreitenden Digitalisierung, dem Preisverfall bei der Hardware und den Verbesserungen in der Bildschirmtechnologie. Die Pioniere des digitalen Marketings aus Hamburg eröffneten vor Kurzem auch in München ein Büro. Dabei setzen sie auf eine umfassende Beratung des Kunden und zeitigen Erfolge mit kombinierten Lösungen, bestehend aus Eye-Catchern, Informations- und Dialogmedien.

Digital Signage – Was ist das eigentlich?

Unter Digital Signage werden digitale Anzeigesysteme verstanden. Sie dienen sowohl der Verwaltung als auch der Darstellung multimedialer Inhalte (Contents). Dabei bedarf es mehrerer Komponenten. Neben einer speziellen Software und Hardware werden Mediaplayer zur Wiedergabe der Inhalte benötigt. Die multimedialen Inhalte selbst werden in Texten, Videos, Animationen, Grafiken oder bewegten Bildern erstellt. Sie werden zentral verwaltet und versorgen die Bildschirme nach einem zuvor definierten Kommunikationskonzept an den jeweiligen Standorten zu den gewünschten Uhrzeiten.

Grundsätzlich wird ein Digital Signage Netzwerk in zwei Bereiche eingeteilt. Outdoor-Systeme offerieren auf hochtechnisierten elektronischen Plakaten Informationen oder Werbespots für die Konsumenten. Wegeleitsysteme erleichtern in touristisch frequentierten Regionen die Orientierung. Mit elektronischen Litfaßsäulen können Werbebotschaften bundesweit genau dann geschaltet werden, wenn das Zielpublikum den Standort passiert. Im Indoor-Bereich zeigen Digital Signage Methoden vor allem am Point of Sale ihre Vorzüge. Sie bieten direkt im konsumentscheidenden Moment am Regal einen emotionalen Zusatznutzen für den Kunden, generieren einen Kaufimpuls und stärken die Markenpräsenz.

Wirksamkeit von Digital Signage

Gekonnte Werbung spricht vor allem das Unterbewusstsein an. Der Mensch vertraut seinem Urinstinkt und wenn das Auge eine Bewegung registriert, dann möchte er wissen, was dahintersteckt. Und so ergeben aktuelle Studien, dass knapp 80 % der Deutschen mit Werbung auf digitalen Bildschirmen vertraut sind. 82 % der Befragten fällt digitale Werbung direkt an den relevanten Verkaufspunkten auf. Von diesen wurden 57 % animiert, sich für das Produkt zu interessieren oder sogar zu kaufen.

Vor allem jüngere und einkommensstarke Gruppen fühlen sich angesprochen. Hat doch die Hälfte dieses Bevölkerungssegments auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen Kontakt mit diesem Medium. Dabei macht sich besonders der zielgruppengerechte Wechsel der Inhalte bemerkbar.

Welche Mittel und Lösungen gibt es?

Die Möglichkeiten von Digital Signage sind vielfältig und führen laut Dorn branchenspezifisch zu Einzel- oder Komplettlösungen. Neben dem Handel ist es vor allem die Autobranche, der Gesundheitssektor und die Gastronomie, die auf Digital Signage setzen. Aber auch der Bildungssektor sowie die inner- und außerbetriebliche Kommunikation erkennen die Vorzüge.

So können beim Münchener Anbieter sowohl die Software als auch die Displays, die Player und die Inhalte einzeln gebucht werden, selbstverständlich mit einer entsprechenden Schulung und Service. Für KMU (Klein- und mittelständige Unternehmen) werden aber Komplettsysteme empfohlen, welche die Bildschirme, die Stele, die digitalen schwarzen Bretter, die Brandschutzmonitore und digitalen Werbetafeln standortgerecht integrieren.

Die Vorteile

Die Vorteile von Digital Signage liegen auf der Hand. So können die Botschaften und Informationen direkt an aktuelle Ereignisse angepasst werden. Unternehmen, die Digital Signage nutzen, präsentieren sich modern und verbraucherfreundlich mit einer zielgruppenorientierten Kundenansprache. Mit der Mischung aus Informationsvermittlung, Unterhaltung und Werbung werden Verbraucher als Neukunden angesprochen.

Von Digital Signage profitieren die meisten Branchen. Zwar besteht trotz der fallenden Preise für die gesamte Hardware ein nicht zu verachtender einmaliger Kostenaufwand. Doch einmal installiert, begleitet Digital Signage die gesamte Customer Journey von online zu mobile über die digitale Außenwerbung bis hin zum Point of Sale und Online-Shop.