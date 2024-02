Lochbleche – einfach, vielseitig und genial

Lochbleche sind ein Element, das viele automatisch dem Bauwesen zuordnen. Sie sind funktional, vielseitig einsetzbar und erweisen sich in zahlreichen Branchen als unverzichtbar. Wie praktisch und vielseitig Lochbleche wirklich sind, darauf möchte dieser Ratgeber im Detail eingehen. Vielleicht kommt der ein oder andere so auf spannende Ideen.

In der Architektur und im Bauwesen setzt man seit vielen Jahrzehnten auf Lochbleche. Nicht nur wegen ihrer Optik, sondern auch wegen ihrer Belastbarkeit, ist die Lochblech Anwendung (im B2B) aus diesen Branchen nicht mehr wegzudenken. Ob in Fassadenverkleidungen, als Sonnenschutzsysteme oder als rein dekorative Elemente – Lochbleche geben in Gebäuden aller Art eine gute Figur ab. Sie werten Gebäude auf und sorgen, je nach Art der verwendeten Bleche, für ein modernes und zeitloses Design. Die spezifischen Durchbruchmuster, in denen Lochbleche heute verfügbar sind, geben Architekten und Bauherren etliche Gestaltungsmöglichkeiten, etwa bei der kreativen und eleganten Raumgestaltung. Zusätzlich dazu bieten Lochbleche im Bauwesen weitere Vorteile. Sie sind lichtdurchlässig und erlauben, dass die Luft zirkuliert. Zusammengefasst stehen Lochbleche in der Architektur und im Bauwesen für die Verbindung zwischen Sicherheit und modernem Design und sind somit ein beliebtes Stilelement.

Unverzichtbar in der Industrie

In der Industrie setzt praktisch jedes Unternehmen aufgrund der Robustheit auf Lochbleche. Sie kommen etwa als Filter in der Chemieindustrie zum Einsatz. Auch die lebensmittelverarbeitende Industrie hat die Vorteile dieser Bleche erkannt. Eine wesentliche Rolle spielen die Lochbleche verständlicherweise im Maschinen- und Anlagenbau. Dort kommen sie als Gitter zum Schutz der Mitarbeiter oder auch als Lüftungspaneele zum Einsatz. Durch die einfache Anpassung sind Anpassungen an spezifische Maschinen oder Anwendungen problemlos möglich. Ob als Schutzkomponente, zur Belüftung oder als effektiver Filter – in der Industrie zeigt sich die Vielseitigkeit am deutlichsten.

Lochbleche als ein gefragtes Designelement

In kreativen Projekten werden Lochbleche immer mehr zu einem entscheidenden Element für kreative Projekte. Durch die bereits angesprochene Vielseitigkeit bieten sie ein enormes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. In modernen Kunstinstallationen stoßen Betrachter immer öfter auf Lochbleche. Selbst die Möbelindustrie setzt seit Jahren auf die Bleche. Sie sind robuster als Holz und gleichzeitig leicht und robust.

Spezieller wird der Einsatz der Lochbleche in der Akustik. Schon vor etlichen Jahren hat man erkannt, dass Lochbleche ideal für den Schallschutz sind. Sie kommen damit gleichermaßen neben viel befahrenen Straßen und in Konzertsälen zum Einsatz. Sogar in Bürogebäuden stößt man heute immer häufiger auf Lochbleche. Durch ihre Machart absorbieren sie Schallwellen effektiv. In einem Konzertsaal beeinflussen die Bleche die Raumakustik damit effektiv. Mittels der Lochgröße und der Anordnung der Bleche ist es möglich, die Akustik gezielt zu steuern.

Weiterhin kommen die Lochbleche in der Landwirtschaft und im Gartenbau zum Einsatz. Bei Letzterem dienen sie wieder zur Gestaltung modernen und pflegeleichter Gärten.

Im Alltag unverzichtbar

Wer die Augen offen hält, der wird staunen, wie viele Lochbleche sich im Laufe eines einzigen Tages entdecken lassen. Sie sind eines der vielseitigsten Elemente und die bewusst gesetzten Löcher entscheiden, welcher Funktion die Bleche dienen. Wahrscheinlich hat jeder, bewusst oder unbewusst, Lochbleche in seinem Haus. Vielleicht sollte sich jeder einmal selbst auf die Suche begeben, um herauszufinden, was Lochbleche alles können und wo sie überall zu finden sind.