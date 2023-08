Individuelle Designs für Geschäftsräume zum kleinen Preis

Wer auf ein einzigartiges Design nicht verzichten will, dafür aber auch nicht übermäßig tief in die Tasche greifen möchte, kann beispielsweise gute Stoffe kaufen und das Ambiente der Wartebereiche, Gesprächsbereiche und Pausenräume mit eigenen Kreationen aufwerten. Dabei steht die Kombination aus Komfort, Funktionalität und geringem Reinigungsaufwand im Mittelpunkt.

So bekommen Wartebereiche ohne Möbelkauf ein neues Gesicht

In vielen Wartebereichen von Handwerksbetrieben sowie von Steuer-, Anwalts- und Versicherungsbüros finden sich entweder noch Stühle der Kategorie Freischwinger mit Kunstlederbespannung oder es wurde auf Kunststoffstühle umgestellt. Sie bieten Vorteile bei der Reinigung, aber wirklich bequem sind sie nicht. Deshalb wurden sie vielerorts mit Kissen bestückt, deren Bezüge durch das häufige Waschen verblichen sind. Ist das ein Grund, die Kissen wegzuwerfen? Nein, ist es nicht, denn mit neuen Bezügen tun sie weiter ihren Dienst. Zudem bieten die neuen Bezüge die Chance, den Wartebereichen ein neues Aussehen zu geben.

Welche Stoffe eignen sich für solche Kissenbezüge?

Wer zum Beispiel günstig Stoffe kaufen möchte für Kissenbezüge, kann im einfachsten Fall zum preiswerten Baumwollstoff mit individuellem Aufdruck greifen. Die deutlich bessere Wahl dafür sind jedoch die Canvas-Stoffe. Dabei handelt es sich um eine Stoffart, die starken Beanspruchungen gewachsen ist. Dafür sorgt das dichte und feste Gewebe. Deshalb kommt diese Art von Stoff auch als Segeltuch auf Großseglern zum Einsatz und diente lange Zeit als Zelttuch. Auf kleinen Sportbooten und bei Zelten wurde sie aus Gewichtsgründen von Kunstfasern (Ballonseide) abgelöst. Ursprünglich bestand Canvas-Stoff aus Leinen und Hanf. Seit etwa zwei Jahrhunderten wird bevorzugt Baumwolle zur Herstellung dieser Stoffart verwendet. Abhängig von den gewünschten Eigenschaften (zum Beispiel wasserabweisende Oberflächen) erfolgt eine Beimischung von Kunstfasern.

So werden Pausenräume in Unternehmen gemütlich

Arbeitsflächen in den Pausenräumen und Büroküchen sollten vor allem zwei Ansprüche erfüllen. Sie müssen reichlich Platz bieten und leicht zu reinigen sein. Anders sieht es bei den Esstischen aus. Meistens kommen dafür Modelle mit weißen oder hellgrauen Tischplatten zum Einsatz. Um wenigstens etwas Gemütlichkeit zu bewirken, bekommen sie eine Serviettendekoration. Dabei wäre es so einfach, sie hochwertig aufzuhübschen und durch den Verzicht auf Einwegartikel die Umwelt zu schonen. Das Mittel der ersten Wahl sind dabei kleine Mitteldeckchen aus bedruckten Baumwollstoffen, die am besten eine bügelfreie Qualität haben sollten. Zu haben ist diese Stoffart in unzähligen Farben und Dekoren, weshalb in vielen Fällen sogar eine Anpassung der Designs an die Branche des Unternehmens möglich ist.

Mit guten Stoffen ein Corporate Design umsetzen

Unternehmer/-innen sollten auch den Wiedererkennungseffekts ihrer Firma, ihres Geschäfts und ihrer Belegschaft im Auge behalten. Er wird im Fachjargon als Corporate Design oder Corporate Identity bezeichnet. Dabei leisten hochwertige Stoffe ebenfalls gute Dienste, wenn daraus individuelle Accessoires für Berufsbekleidung „von der Stange“ hergestellt werden. Die einfachsten Beispiele dafür sind Vorbindeschürzen und Halstücher im gastronomischen Bereich sowie in Lebensmittelgeschäften aller Art. Wer als Unternehmer/-n ein komplett einheitliches Bild der Belegschaft haben möchte, könnte Stoff kaufen und daraus die komplette Berufsbekleidung in einer Schneiderei herstellen lassen.

Welche Stoffe helfen Unternehmen beim Senken der Energiekosten?

Eine gute Wahl für Fenster, an denen keine Jalousien, Rollos oder Rollläden angebracht werden können, sind Vorhänge, die langwellige Sonnenstrahlung aus den Innenräumen fernhalten. Ideal wären Stoffe für Verdunkelungsvorhänge, doch sie sperren leider auch das Tageslicht aus. Dickere Baumwollstoffe mit einem hellen Design sind deshalb die bessere Wahl. Markisen sind ein hochwertiger Sonnenschutz. Allerdings verschleißen vor allem die Bespannungen durch die Witterungseinflüsse. Das ist kein Grund, die gesamte Markise auszutauschen. Wer die Umwelt und seine Kosten schonen will, kauft stattdessen neuen Markisenstoff und ersetzt nur die Bespannungen. Schweres Segeltuch, Fleece oder Wollstoffe eignen sich dazu, mit einem Vorhang beispielsweise im Winter die Menge der an einem Nebeneingang oder schlecht isoliertem Notausgang eindringenden Kälte gering zu halten und so die Heizkosten nachhaltig zu senken.