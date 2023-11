Künstliche Intelligenz: Diese Vorteile bietet sie für mittelständische Unternehmen

Experten sind sich sicher: Von der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz werden auch mittelständische Unternehmen in hohem Maße profitieren.

Bereits heute haben die innovativen Technologien zu zahlreichen Verbesserungen in den Prozessen des Mittelstandes geführt, insbesondere in der Logistik und der Produktion.

Aktuell ist Europa bei der KI noch abgeschlagen

Wer jetzt mutig ist, könnte in Zukunft besonders stark profitieren. Die Prognosen lauten, dass sich die europäische Wirtschaftsleistung bis zum Jahr 2030 um ganze 2,7 Billionen Euro erhöhen könnte. Die Voraussetzung dafür besteht allerdings darin, dass die EU mehr Geld für die Weiterentwicklung und den Ausbau von digitalen Technologien zur Verfügung stellt.

Laut Marktforschungen liegt die EU aktuell noch weit zurück, wenn es um moderne Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz IKT, geht – insbesondere im Vergleich mit den USA oder China.

Diese Bereiche bergen ein besonders großes Potential

Allerdings könnte die EU, wenn sie ihren Fokus bei der Digitalisierung in Zukunft verstärkt auf die Künstliche Intelligenz legt, diesen Rückstand bis zum Jahr 2030 durchaus noch aufholen. Allerdings ist es dafür nötig, dass KI in mehr als zwei Dritteln der europäischen mittelständischen Firmen eingesetzt wird.

Es gibt dabei einige Bereiche, in denen in diesem Zusammenhang ein besonders großes Potential steckt, nämlich bei den virtuellen Assistenten, der natürlichen Sprache, der automatischen Bilderkennung, dem maschinellen Lernen und der roboterbasierten Automatisierung von Prozessen. Diese Themen sollten mittelständische Unternehmen somit besonders im Auge behalten.

Um sich ihnen anzunähern, können auch unternehmensinterne Vorträge von Experten eine große Hilfe darstellen. Ein guter Keyword-Speaker zu diesem Thema finden Interessierte etwa unter bilal-zafar.de .

Agile Projekte statt großangelegter Investitionen

Aktuell versuchen bereits zahlreiche Mittelständler, die KI in ihren Geschäftsalltag einziehen zu lassen. Insbesondere durch die Kombination von maschinellem Lernen und der Robotik besteht eine große Chance, die Rolle eines echten Vorreiters einzunehmen. Dies gilt vor allem für den Bereich der Montage.

Generell sind im Mittelstand aktuell eher kleinere, dafür aber sehr agile Projekte rund um die KI zu finden, anstatt der groß angelegten Investitionsvorhaben. Eine Automatisierung lohnt sich so oft schon für Montageprojekte, die nur über wenige Wochen angelegt sind.

Viele Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen sind von den großen Chancen, welche die KI für neue Anwendungsfelder bietet, bereits überzeugt – vor allem, wenn es um die Qualitätssicherung und die Wartung geht. Maschinenbau-Unternehmen könnten so beispielsweise Anlagen an ihre Kunden ausliefern, in denen maschinelle Lernmethoden integriert sind. Auf diese Weise sind die Maschinen zu einer selbständigen Überwachung der hergestellten Produkte fähig.

Überaus sinnvoll: Kongresse zu dem Thema der Künstlichen Intelligenz

Bereits seit einiger Zeit werden immer mehr Informationsveranstaltungen abgehalten, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, ihren individuellen Zugang zu den Möglichkeiten zu finden, welche die Künstliche Intelligenz bietet. Bei diesen geht es zum Beispiel um die Themen Digitalisierung und maschinelles Lernen. Den Unternehmen wird außerdem vermittelt, wie sie diese technischen Innovationen in ihrer Geschäftspraxis gewinnbringend einsetzen können.

Zudem sind Kongresse zu finden, die sich speziell an kleine und mittlere Betriebe richten. So soll auch in diesen ein größeres Bewusstsein für die weitreichenden Chancen und Möglichkeiten geschaffen werden, welche das Zukunftsthema KI bietet. Mit Technologien, wie der Industrial Data Science und dem maschinellen Lernen, lassen sich im Mittelstand zahlreiche neue Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse entwickeln, die zu einer effektiven Steigerung der Wirtschaftlichkeit führen.