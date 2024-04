Besitzer eines Kraftfahrzeuges, abgekürzt Kfz, sind in Deutschland per Gesetz dazu verpflichtet, eine Kfz-Haftpflicht-Versicherung abzuschließen. Das gilt sowohl für Autos, als auch für Motorräder, Traktoren und viele andere Fahrzeug-Typen inklusive der modernen E-Scooter. Darüber hinaus gibt es weitere Kfz-Versicherungen, die sich für Fahrzeug-Besitzer lohnen können. Worauf es bei der Auswahl ankommt und was sich 2024 geändert hat, verrät dieser Ratgeber.

Arten der Kfz-Versicherung im Überblick

In Deutschland kann man sich gegen fast alle denkbaren Schäden versichern lassen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Kfz-Versicherungen groß ist und der Anbieter AdmiralDirekt ein entsprechend umfangreiches Portfolio zur Verfügung stellen. Die beiden wichtigsten Arten der Kfz-Versicherung sind hierzulande die verpflichtende Haftpflichtversicherung für Kfz sowie die Voll- und Teilkasko-Versicherung. Darüber hinaus können Kfz-Besitzer Verträge über eine zusätzliche Unfallversicherung, einen Autoschutzbrief und vieles mehr abschließen.

Die Haftpflichtversicherung ist die einzige Versicherung in Deutschland, die Fahrzeugbesitzern durch den Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Wer ohne fährt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Um dies zu vermeiden, muss die Haftpflicht sogar bereits abgeschlossen werden, bevor die Zulassung des Fahrzeugs erfolgt. Im Falle eines Unfalls hat die Kfz-Versicherung die Aufgabe, die Kosten der entstandenen Schäden zu decken, etwa für Personenschäden, einen Mietwagen oder Anwaltskosten. Da bei Unfällen, an denen Kfz beteiligt sind, enorme Schäden entstehen können, sind die vereinbarten Deckungssummen entsprechend hoch. Viele Versicherer bieten zum Beispiel Deckungssummen in Höhe von 50 bis 100 Millionen Euro an.

Die Leistungen der Kasko-Versicherungen gehen weit über die der Haftpflicht hinaus. So sind die Modelle auch gedacht: Kasko bietet einen zusätzlichen Schutz, zum Beispiel bei Vandalismus am Auto oder einem Sturmschaden. Dieser Extraschutz kann nur freiwillig in Anspruch genommen werden. Das bedeutet aber auch, dass Versicherungsanbieter Antragssteller ablehnen können und es kein Recht auf die Versicherung gibt. Wer diese Versicherungsart abschließen möchte, kann sich zwischen der Teil- und der Vollkasko entscheiden.

Kfz-Versicherung: Worauf es bei der Wahl ankommt

Wie bei jeder anderen Dienstleistung sollten Verbraucherinnen und Verbraucher vor Abschluss eines Vertrages die Angebote prüfen und mehrere Anbieter miteinander vergleichen. Besonderes Augenmerk verdienen dabei die drei Bereiche der angebotenen Leistungen innerhalb des Versicherungspakets, der Service durch den Anbieter der Versicherung und der Preis für die Absicherung. In allen Punkten gibt es erhebliche Unterschiede, die die Versicherungsunternehmen auszeichnen. Ein Versicherungsvergleich kann Verbrauchern dabei helfen, die richtige Police zu finden.

Es kann überwältigend sein, in der großen Vielfalt der Angebote das richtige für sich zu finden. Wer sich hier schwer tut, sollte sich in einer Versicherungsagentur beraten lassen. Dabei ist es sinnvoll, einen unabhängigen Berater auszuwählen. Versicherungsmakler und -vertreter sind meist nicht unabhängig, sondern verkaufen Versicherungen von einzelnen ausgewählten Vertragspartnern. Ein unabhängiger Berater kann eine größere Auswahl für seine Kunden prüfen.

Das hat sich 2024 bei der Kfz-Versicherung geändert

Versicherungen und gesetzliche Bestimmungen zum Thema können sich mit der Zeit verändern. Im Jahr 2024 sind die Kfz-Versicherung und die Kasko-Versicherung für viele Versicherungsnehmer teurer geworden. Das hängt damit zusammen, dass neue Typklassen entstanden sind und die Fahrzeuge eine neue Einstufung erhalten. Betroffen sind mehr als sieben Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Hinzu kommen allerdings auch rund fünf Millionen Versicherte, die seit 2024 weniger für ihre Kfz-Versicherung bezahlen. Für 70 Prozent hat sich hingegen nichts verändert.

In welche Typklasse ein Fahrzeug eingeordet wird, hängt von den Leistungen für geschädigte Unfallgegner ab (Kfz-Haftpflicht), oder vom Fahrzeugwert (Kasko). Vereinfacht gesagt können Verbraucher davon ausgehen, dass für einen SUV mehr in die Versicherung einbezahlt werden muss, während die Fahrer eines Kleinwagens eher entlastet werden.

Kfz-Versicherungen stehen in großer Zahl zur Verfügung. Dabei ist nur eine für Fahrzeugbesitzer verpflichtend: die Kfz-Haftpflicht. Auch die Voll- und die Teilkaskoversicherungen können im Einzelfall sinnvoll sein. Bei der Auswahl einer Versicherung sollen Interessierte vor allem auf die angebotenen Leistungen, den Service und den Preis, beziehungsweise die Konditionen achten. Es hilft, einen Versicherungsvergleich zu bemühen oder sich bei einer unabhängigen Versicherungsagentur beraten zu lassen. 2024 ist die Versicherung für viele Menschen teurer geworden, für manche aber auch günstiger.