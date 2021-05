Menschen, die sich entscheiden, ihr Heimatland zu verlassen, um im Ausland zu leben, haben oft ganz unterschiedliche Anstöße. Manche tun dies aus beruflichen Gründen, andere für ein Studium oder einen Sprachaufenthalt und andere wollen die Welt erkunden und begeben sich auf eine längere Reise.

Eines haben alle dieser Personen gemeinsam: Sie möchten im Ausland optimal versichert sein. Eine gute Gesundheitsvorsorge steht dabei bei jedem an erster Stelle. Denn nicht jedes Land auf dieser Welt besitzt einen Krankenversicherungsschutz wie Deutschland. Aus diesem Grund ist der Abschluss einer internationalen Krankenversicherung von Vorteil. So können Personen, die in Besitz einer jenen sind, frei wählen, wo und von wem sie medizinisch behandelt werden möchten. Und dies nicht nur im Ausland, sondern auch in der Heimat, was besonders für Expats, digitale Nomaden oder Auswanderer viele Vorteile mit sich bringt.

Denn der Gang zum Arzt ist für jeden Menschen eine Vertrauenssache. So kann bei einer Stippvisite in der Heimat der vertraute Hausarzt, Frauenarzt oder Zahnarzt aufgesucht werden. All dies ist mit einer internationalen Krankenversicherung machbar und gibt Ihnen nicht nur im Ausland Sicherheit und Schutz. Aber dies ist noch nicht alles: Eine internationale Krankenversicherung kann auf die Bedürfnisse des Versicherten angepasst werden und somit den besten Schutz für jede Lebenssituation gewährleisten.

Beste medizinische Versorgung, wo immer Sie sind

Sind Sie im Begriff, ins Ausland zu ziehen, gibt es vorweg viel zu erledigen. Eine Sache ist, sich über das vorherrschende Gesundheitssystem am neuen Wohnort zu informieren. Hierbei ist es egal, ob die Gründe beruflicher oder privater Natur sind. Denn nicht nur die Frage der gegebenen medizinischen Versorgung sollte im Voraus beantwortet sein. Ebenfalls das leidige Thema der Kostenübernahme muss zuvor geklärt werden.

Kommt es zu Situationen, die Sie zwingen, sich operativ behandeln zu lassen und Sie möchten diesen Eingriff lieber bei einem Spezialisten im Nachbarland oder in der Heimat durchführen, dann ist dies mit einer internationalen Krankenkasse überhaupt kein Problem. Auch Vorsorgeuntersuchungen oder Behandlungen im Heimatland bei vertrauten Ärzten, die zudem noch Ihre Sprache sprechen und Kommunikationsprobleme somit ausbleiben, werden übernommen.

Internationale Krankenkassen – Unbefristete Flexibilität weltweit

Eine internationale Krankenversicherung ist unbefristet gültig und kann immer wieder verlängert werden. Hier unterscheidet sie sich ganz entschieden von einer normalen Reisekrankenversicherung, die nur für einen gewissen Zeitraum greift. Darum macht eine internationale Krankenversicherung besonders für digitale Nomaden oder selbstständig Erwerbende Sinn. Denn ganz egal, in welchem Land auf der Welt sich ein Expat befindet: Er ist global versichert. Mit einer nationalen oder gesetzlichen Versicherung funktioniert das hingegen nicht.

Wissenswert: Einige Anbieter verlangen bei einem Land- oder Tarifzonenwechsel einen erneuten Gesundheitscheck. Somit kann es sein, dass bei neuen Vorerkrankungen der Beitrag der jeweiligen Krankenversicherung erhöht wird.

Expats sollten bei der Krankenversicherung immer nur zwei Länder-Tarifstufen ins Auge fassen: Weltweit, mit oder ohne die Vereinigte Staaten von Amerika. Wird die Variante inklusive Amerika gewählt, fällt der zu entrichtende Betrag immer höher aus, was an den sehr hohen Gesundheitskosten liegt, die in den USA gang und gäbe sind.

Es gibt jedoch auch Versicherer, die den Globus in fünf verschiedene Tarifzonen aufteilen. Dies schränkt die Flexibilität der Versicherten enorm ein. Es ist zwar möglich, zwischen den einzelnen Tarifen zu wechseln, was aber besonders für Menschen, die beruflich oder auch privat in verschiedenen Ländern unterwegs sind, problematisch werden kann.

Auch die Leistungsgrenzen einiger Anbieter sollten vor einem Abschluss genauestens ins Auge gefasst werden. So ist ein unbegrenzter Schutz eindeutig besser als begrenzte Kostenrückerstattungen von beispielsweise zwei Millionen pro Kalenderjahr.

Wichtig ist auch, dass akute Erkrankungen sowie Notfälle im Minimum bis zu sechs Wochen bei Reisen außerhalb der vereinbarten Tarifzonen mitversichert sind.

Nachversicherungsgarantie – Besonders wichtig für junge Personen

Private Krankenkassen in Deutschland garantieren bei Geburt eines Kindes innerhalb von zwei Monaten eine Versicherungsgarantie. Bei internationalen Krankenversicherungen ist dies jedoch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und leider nicht immer der Fall. Aus diesem Grund ist es besonders für junge Leute wichtig, sich genauer mit diesem Punkt der Absicherung auseinanderzusetzen. Denn auch bei internationalen Krankenversicherungen existieren Tarife, die eine Nachversicherung von Kindern ohne weitere Aufschläge ermöglichen.

Arzt- und Krankenhausrechnungen – Eine Abrechnung muss online möglich sein

In der Regel gilt: Arzt- sowie Krankenhausrechnungen müssen im Original auf dem Postweg eingeschickt werden. Jedoch ist dies nicht immer einfach. So kann es passieren, dass ein Brief von der anderen Seite des Globus verloren geht oder aufgrund seines langen Postweges viel zu lange unterwegs ist, bis er den Versicherer erreicht. Lange Wartezeiten für Rückerstattungen sind somit vorprogrammiert.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass die zukünftige Versicherung das Einreichen von Rechnungen per E-Mail akzeptiert oder ein Online-Portal für diese Art der Kommunikation bereithält.

Fazit

Eine internationale Krankenversicherung garantiert Menschen, die sich länger im Ausland aufhalten, einen umfassenden Schutz. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie auswandern, für eine längere Zeit im Ausland arbeiten oder einfach als digitaler Nomade die Welt bereisen. Eins ist klar: Jede Lebenssituation ist einzigartig. Eine internationale

Krankenversicherung kann auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst werden. Informieren Sie sich hierfür bei verschiedenen Anbietern und lassen Sie sich beraten, um am Ende des Tages den besten Tarif für sich zu erhalten und somit optimal versichert zu sein.