Kunst als Investition – So rentiert sich der Kunstkauf für den Mittelstand

Besonders in den letzten Jahren hat die Bedeutung von Investitionen in Kunstwerke stetig zugenommen. Dies gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen, insbesondere im Mittelstand.

Der Kauf von Kunstwerken zeigt sich in vielen Fällen nämlich als eine äußerst lohnende und vielversprechende Geldanlage. Warum dies so ist und von welchen vielfältigen Vorteilen mittelständische Unternehmen durch eine Investition in Kunst im Detail profitieren, erklärt der folgende Beitrag.

In Kunst investieren – Diese Gründe sprechen dafür

Für die Investition in Kunst spricht nicht nur ein Grund. Es lässt sich gleich eine Vielzahl von Argumenten finden, die schnell klarmachen, weshalb es eine gute Idee für Unternehmen darstellt, Geld in hochwertige Kunstwerke zu investieren.

Laufende Wertsteigerung

In vielen Fällen weisen Kunstwerke ein großes Potential auf, im Laufe der Jahre an Wert zu gewinnen. Dies gilt insbesondere für Werke von renommierten Künstlern oder solchen, von denen ein kultureller oder historischer Wert ausgeht. Vielversprechend kann es sich daneben auch zeigen, aufstrebende Künstler zu fördern.

Die Renditen fallen auf dem Kunstmarkt häufig außerordentlich gut aus. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Knappheit und Einzigartigkeit der Kunstwerke. Diese Eigenschaften führen zu einer stetig wachsenden Nachfrage.

Diversifiziertes Portfolio

Eine Investition in Kunst bietet zudem eine vielversprechende Möglichkeit, das eigene Portfolio gewinnbringend zu diversifizieren.

Vor allem in den aktuellen Zeiten, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und volatilen Finanzmärkten geprägt sind, kann Kunst als alternative Anlagemöglichkeit punkten. So lässt sich mit dem Kauf von Kunstwerken das Risiko streuen. Dies ist besonders wichtig für mittelständische Unternehmen, die daran interessiert sind, ihre Vermögenswerte möglichst breit aufzustellen.

Kulturelles Interesse demonstrieren

Der Kauf von Kunstwerken stellt jedoch längst nicht nur eine lukrative finanzielle Investition dar, sondern zeigt vor allem auch ein kulturelles Interesse.

Unternehmen können damit ihre künstlerische Offenheit demonstrieren und auf diese Weise oft eine wichtige Verbindung zu der lokalen Kunstszene herstellen. Dies kann das Unternehmensimage positiv beeinflussen, die Neukundengewinnung unterstützen und auch zu einer stärkeren Kundenbindung beitragen.

So profitieren mittelständische Unternehmen von den Kunstinvestitionen

Mittelständische Unternehmen können durch den Besitz von Kunstwerken ihr Image als kulturell engagierte und interessierte Firma stärken. Dies vermittelt nicht nur ein positives Bild nach außen. Es wird zur gleichen Zeit auch eine inspirierende Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter geschaffen.

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem, dass auch steuerliche Vorteile mit der Investition in Kunst verbunden sein können. In einigen Ländern können Unternehmen bestimmte Steuervergünstigungen oder Abschreibungen für Kunstinvestitionen geltend machen. Im Hinblick darauf ist es ratsam, die Beratung eines Steuerexperten in Anspruch zu nehmen, um die individuellen Möglichkeiten näher zu beleuchten.

Zudem können Kunstwerke, die in den Büros und Geschäftsräumen ausgestellt sind, die Kreativität und Motivation der Mitarbeiter maßgeblich steigern. Eine ansprechende und kunstvolle Umgebung trägt zu einem positiven Arbeitsklima bei. Dadurch profitieren wiederum die Produktivität und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen.

Vor allem durch den Kauf von Kunstwerken lokaler Künstler können mittelständische Unternehmen ihre Verbundenheit mit ihrer Region zeigen. Nicht nur zu den lokalen Künstlern selbst lassen sich so neue Beziehungen etablieren, sondern auch bestehende Verbindungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Unternehmen in der Umgebung werden gestärkt.