Nachhaltigkeit im Fokus: Herausforderungen und Chancen für den Mittelstand

Der deutsche Mittelstand, der mehr als 60 Prozent der Arbeitsplätze stellt, steht vor der Herausforderung, regulatorische Vorgaben wie das Lieferkettengesetz und die Corporate Sustainability Reporting Directive zu erfüllen. Gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsziele effizient zu erreichen und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Wie die Umsetzung in der Praxis gelingen kann und welche Vorzüge sich daraus tatsächlich ergeben, zeigt ein Einblick mit diesem Artikel.

Regulatorischer Druck und Digitalisierung

Strengere Vorgaben setzen Unternehmen unter Zugzwang. Bereits seit 2023 greift das Lieferkettengesetz, das Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden zur Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards verpflichtet. Ab 2024 gilt diese Regelung auch für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten. Die Corporate Sustainability Reporting Directive erweitert die Berichtspflicht auf kleinere Unternehmen und setzt neue Standards bei der Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten.

Effiziente Lösungen werden daher unerlässlich. ESG-Software für den deutschen Mittelstand erleichtert die Erfüllung dieser Vorgaben. Sie hilft, komplexe Daten aus Lieferketten und Geschäftstätigkeiten zu erfassen und gesetzeskonform aufzubereiten. Unternehmen können so Berichte schneller erstellen und sich auf Kernaufgaben konzentrieren. Laut einer Studie der DIHK könnten automatisierte Prozesse den Aufwand bei der Datenerfassung um bis zu 40 Prozent senken.

Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil

Der deutsche Mittelstand steht vor erheblichen Herausforderungen in der digitalen Transformation. Laut einer Studie der KfW haben zwar über 80 Prozent der mittelständischen Unternehmen in den letzten drei Jahren Digitalisierungsprojekte umgesetzt, jedoch investieren insbesondere kleinere Unternehmen nur geringe Summen in diese Vorhaben. Zudem zeigt eine Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM), dass 26 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland ihr Personal in Informations- und Kommunikationstechnologie weiterbilden, was über dem EU-Durchschnitt von 21 Prozent liegt. Dennoch besteht weiterhin Nachholbedarf, insbesondere im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern.

Fit für die Zukunft

Die Integration von ESG-Software bietet dem Mittelstand die Möglichkeit, Nachhaltigkeitskriterien systematisch zu erfassen und zu berichten. Laut einer Studie von PwC sehen mittelständische Unternehmen in der Berücksichtigung von ESG-Faktoren einen entscheidenden Faktor für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung liegt in der verbesserten Transparenz gegenüber Investoren und Kunden. Unternehmen, die ihre ESG-Leistungen klar kommunizieren, können ihre Reputation stärken und sich Wettbewerbsvorteile sichern. Laut einer Studie des Deutschen Mittelstands-Bunds (DMB) profitieren mittelständische Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz und digitale Technologien setzen, von gesteigerter Effizienz und Innovationskraft.

Die Rolle der Mitarbeiter in nachhaltigen Unternehmen

Eine engagierte Belegschaft ist der Schlüssel, um tiefgreifende Veränderungen zu realisieren. Studien zeigen, dass 81 Prozent der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern erwarten, Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Unternehmen, die Nachhaltigkeit authentisch in ihre Kultur integrieren, verbessern nicht nur die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden, sondern auch deren Bindung an das Unternehmen.

Digitalisierung als Hebel für nachhaltige Personalstrategien

Fortschreitende Digitalisierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren und diese Einsparungen gezielt in die Verbesserung des Arbeitsumfelds oder die Steigerung von Löhnen zu investieren. Automatisierung von Prozessen, wie etwa bei der Datenerfassung oder Berichterstellung, kann den administrativen Aufwand erheblich senken. Eine Analyse des Fraunhofer-Instituts zeigt, dass durch digitale Tools Effizienzsteigerungen von bis zu 30 Prozent realisiert werden können.

Reduzierte Prozesskosten schaffen finanzielle Spielräume für Investitionen in Mitarbeiter. Ein Unternehmen aus der IT-Branche sparte beispielsweise durch den Einsatz digitaler Workflows jährlich 15 Prozent der Personalkosten in der Verwaltung ein. Diese Mittel wurden genutzt, um Mitarbeitenden flexible Arbeitsmodelle, modern ausgestattete Büros und eine betriebliche Kinderbetreuung zu bieten.

Zudem können digitale Systeme den Austausch innerhalb von Teams fördern. Virtuelle Kollaborationsplattformen erleichtern die Kommunikation und steigern die Effizienz. Dies trägt zu einem harmonischen Arbeitsklima bei, das Mitarbeitende motiviert und die Produktivität erhöht.