Herausforderung Fachkräftemangel: Über den Einfluss auf Unternehmen und innovative Lösungsansätze

Die aktuelle Wirtschaftslage sieht sich mit der herausfordernden Problematik des Fachkräftemangels konfrontiert. In einem Interview mit Tobias Dietze (Geschäftsführer DIEPA) wird ermittelt, inwiefern dieser Mangel in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, insbesondere im Handwerk und bei Facharbeitern. Die Auswirkungen auf Preise und Löhne werden besonders spürbar sein, da die Nachfrage nach Fachkräften steigt. Personaldienstleister können in dieser Situation eine Schlüsselrolle spielen, indem sie Unternehmen bei der Talentsuche unterstützen und standardisierte Prozesse bieten.

Der Fachkräftemangel wird oft als die größte Herausforderung in der Wirtschaft bezeichnet. Wie sehen Sie die aktuelle Situation und welche Entwicklungen erwarten Sie?

Der Fachkräftemangel ist zweifellos die zentrale Herausforderung für Unternehmen aller Branchen. In den kommenden Jahren wird sich der Fachkräftemangel sogar noch verschärfen, da mehr qualifizierte Arbeitskräfte in den Ruhestand gehen, als nachkommen. Dies betrifft besonders das Handwerk und Facharbeiter im Allgemeinen. Die KI wird diesen Trend verstärken, da auch hier kompetente Fachkräfte fehlen. Langfristig wird sich die Situation normalisieren, aber es erfordert Anstrengungen, das Interesse junger Arbeitnehmer zu wecken und das Ausbildungssystem anzupassen.

Wie wird sich dieser Mangel auf die Preise und Löhne auswirken?

Die Nachfrage und somit der Wert der Arbeit von Fachkräften wird vorerst weiter steigen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass die Preis- und Lohnspirale in den nächsten Jahren schneller dreht. In der Personaldienstleistungsbranche bedeutet dies einen höheren Aufwand beim Finden und Akquirieren von Fachkräften, da diese bei einem Wechsel hohe Erwartungen haben.

Welche Lösungen bieten Personaldienstleister, um Unternehmen in dieser Situation zu unterstützen?

Personaldienstleister haben als neutrale Berater den Vorteil, die Anforderungen von Kunden und Fachkräften gleichermaßen aufnehmen zu können. Das ermöglicht eine höhere Reichweite bei der Talentsuche, standardisierte Erfassungs- und Prüfungsprozesse und einen umfassenden Einblick in den Arbeitsmarkt. Kunden profitieren davon durch eine höhere Chance auf den passenden Kandidaten, vereinfachte Auswahlprozesse und eine realistische Einschätzung der Marktfähigkeit ihres Angebots.

Sie sprechen auch von flexiblen Arbeitsmodellen. Wie können Unternehmen und Personaldienstleister hier helfen?

Derzeit erleben Fachkräfte eine Zeit des Überflusses, was paradoxerweise den Arbeitskräftemangel verschärft. Viele begehrte Talente möchten nur in Teilzeit arbeiten. Hier sind eine gezielte Personalauswahl und eine gute Unternehmenskultur entscheidend, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Personaldienstleister können beraten und das passende Matching herstellen. Unternehmen sollten zudem auf flexible Arbeitsmodelle setzen und Personalberater bei Anforderungs- und Persönlichkeitsprofilen sowie der Optimierung von Führungsprozessen hinzuziehen.

Wie wichtig ist die Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung in diesem Kontext?

Die Mitarbeiter müssen zur Unternehmenskultur passen. Eine klare Definition von Kultur und Werten, die tägliche Integration in die Arbeit und eine detaillierte Vorauswahl durch den Personalberater spielen eine entscheidende Rolle. Persönliche Gespräche zwischen Kandidaten, Personalberatern und potenziellen Arbeitsumfeldern sind dabei essenziell. Die Qualität des Beratungsprozesses zeigt sich oft an den Details, die vom Personaldienstleister vorgeschlagen und begleitet werden.

Über Tobias Dietze:

In seiner Rolle als Geschäftsführer bei DIEPA Personal setzt Tobias Dietze umfassendes Fachwissen ein, um Kunden dabei zu unterstützen, Herausforderungen im Bereich Fachkräfte und Personal zu meistern. Mit einer beeindruckenden 16-jährigen Karriere bei DIEPA Personal, hat seine berufliche Reise von der Leitung der Kommunikationsabteilung bis hin zum Geschäftsführer des Unternehmens durchlaufen. Seit 2007 ist er in der Personalberatung tätig und hat sich dabei auf die zentralen Themen Lösungen, Dienstleistungsqualität und Kundennähe fokussiert. Sein Engagement für exzellente Dienstleistungsqualität und seine Nähe zu den Bedürfnissen der Kunden machen ihn zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner.