Halle oder Industriezelte? Alles eine Sache der Abwägung

Halle. Das Unternehmen Semeato aus Brasilien wird künftig auch in Halle Landmaschinen produzieren. Bis 2012 wolle die Firma, die damit zugleich ihren europäischen Hauptsitz nach Halle holt, 5,6 Millionen Euro investieren, teilte das Wirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Magdeburg mit. In der ersten Investitionsphase entstünden dort 15 Arbeitsplätze.