Das macht Immobilienprojekte erfolgreich!

Wer ein Immobilienprojekt erfolgreich angehen und vor allem auch abschließen möchte, bereitet sich umfassend vor und schenkt insbesondere der Konzeption viel Aufmerksamkeit. Steht dann erstmal das jeweilige Konzept zum Immobilienprojekt, stellt der Rest quasi nur noch Fleißarbeit dar. Diese besteht in der Regel aus einer Abfolge von Leistungen, Realisierungen und Erledigungen, welche sich hervorragend mit einer klassischen To-do-Liste abarbeiten lassen. Im Rahmen eines erfolgreichen Immobilienprojekts stellt die sorgfältige und rechtzeitige Vorbereitung das A und O dar. Dann schließlich stellt sich der Erfolg nahezu automatisch ein, egal um welches Projekt es speziell geht.

Sorgfältige Vorbereitung und Recherche

Ganz gleich, ob Sie Immobilienmakler, potenzieller Käufer oder Investor sind. Streben Sie ein erfolgreiches Immobilienprojekt an, kommen Sie um eine umfassende Vorbereitungszeit nicht herum. Diese Zeit kann dabei auch aus einer Phase bestehen, welche sich vornehmlich der Recherche widmet, also dem Sammeln wichtiger Informationen. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies, sich genügend Zeit zu nehmen, auch wenn es unter den Nägeln brennt, so schnell wie möglich mit einem Projekt zu beginnen. Doch Vorbereitung und Recherche sollten definitiv nicht unterschätzt werden, denn die Wertigkeit dieser Grundpfeiler bestimmt letztlich den Grad von Nichterfolg oder Erfolg.

Rahmenbedingungen erkennen und Zielsetzung definieren

Wer sich mit einer Immobilie beschäftigt, profitiert davon, deren Eckdaten und Rahmenbedingungen (für den Verkauf oder Erwerb) möglichst detailliert zu kennen. Immerhin geht es hier um beachtliche Summen, sodass ein Fehler oder ein Nichtwissen relevanter Informationen fatale Folgen nach sich ziehen könnte. Wichtig ist daher vor allem auch die konkrete Zielsetzung zu definieren. Nur wer weiß, was er anstrebt, kann dies auch so detailliert wie möglich umsetzen. So wird aus einem Traum eine Vision, aus welcher schließlich ein erfolgreiches Projekt wird. Effektiv ist es, diesbezüglich sämtliche W-Fragen im Rahmen diverser Immobilienprojekte für sich beantworten zu können.

Individuellen Businessplan erstellen

Statt eines Konzepts lässt sich auch ein individueller Businessplan erstellen, wenn es um die Realisierung eines erfolgreichen Immobiliengeschäfts geht. Im Endeffekt kommt es hier auf das Gleiche raus, nämlich der rote Faden, worum es bei dem Projekt im Einzelnen geht und welche Ziele im Fokus stehen. Es können zum Beispiel unter anderem die Fragen geklärt werden, warum ein Objekt gebaut, verkauft oder erworben werden soll. Im Fall eines Erwerbs stellt sich zudem nicht selten die Frage, ob das Objekt eigenen Wohnzwecken oder als Kapitalanlage dient. Mitunter lassen sich natürlich auch mehrere Zwecke miteinander vereinen.

Investitionsmöglichkeiten miteinander vergleichen

Nachdem Sinn und Zielsetzung eines Immobilienprojekts ausgiebig geklärt sind, gilt es schließlich, verschiedene Investitionsmöglichkeiten miteinander zu vergleichen, vor allem was die jeweiligen Konditionen betrifft. Ein langfristig angelegter Finanzierungsplan macht Sinn, denn er zeigt den aktuellen Ist-Zustand auf und den Soll-Zustand im Laufe der nächsten Jahre. Fokussieren Sie also nicht nur die nachhaltige Projektentwicklung, sondern auch die Entwicklung etwaiger aufgenommener Darlehen. Nur wer ein Projekt ganzheitlich im Überblick hat, wird sich nicht verkalkulieren und kann und wird den angestrebten Erfolg umsetzen können. Puffer sind ebenfalls unerlässlich, egal ob finanzieller oder projektspezifischer Natur.

Beispiele als Inspirationsquelle nutzen

Für das erste Rohkonzept kann es des Weiteren sehr sinnvoll sein, sich ein bereits vorhandenes Konzept zu einem sehr ähnlichen Immobilienprojekt als Inspirationsquelle heranzuziehen und bedarfsgerecht anzupassen. Zahlen lassen sich individuell austauschen sowie einzelne Zeitpuffer der jeweiligen Projektphasen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann diese erste Rohfassung auch gerne einem Anwalt oder Immobilienexperten vorlegen und sich fachkompetent beraten lassen. Somit dürfte dem Erfolg eines Immobilienprojekts dann auch nichts mehr im Wege stehen.