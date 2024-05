Es gibt einige wichtige Dinge, die beim Kunden einen guten oder schlechten ersten Eindruck hinterlassen. Dazu gehört die Sauberkeit in einem Unternehmen. Das betrifft nicht nur den Fußboden, die Wände und das Mobiliar, sondern in erster Linie die sanitären Anlagen. Der Zustand der Toiletten sagt viel über die betreffende Firma aus.

Gepflegte Sanitäranlagen sind das A und O

Damit sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen, sind nicht nur gute Umgangsformen und eine freundliche Atmosphäre wichtig, sondern auch ein sauberes und gepflegtes Ambiente. Das betrifft nicht nur den Fußboden, die Wände und das Mobiliar, sondern auch die sanitären Anlagen. Spätestens bei der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse fallen oft signifikante Defizite ins Auge. Bei einem Blick in die Toiletten vieler Unternehmen ist schnell klar, dass es nicht nur beim Arbeitsschutz Mängel gibt, sondern auch im Klo. Unsaubere Toiletten und leere Seifenbehälter sorgen für Ärger. Wenn dann auch noch das Handtuch zum Abtrocknen fehlt oder das Papiertuch in kleine Stücke zerbröselt, weiß der Firmengast, dass die schöne Fassade trügt und in dem Unternehmen vieles im Argen liegt. Ein Unternehmer, der etwas auf sich hält, achtet darauf, dass sich Kunden und Mitarbeiter in allen Situationen gut betreut fühlen.

Hygieneprodukte in hoher Qualität

Der Empfangsbereich kann noch so einladend gestaltet sein, der Kaffee noch so gut schmecken, wenn die Sanitäranlagen Mängel aufweisen, dann hinterlässt das einen bleibend schlechten Eindruck. Schließlich gehört die Toilette zu den Orten im Betrieb, die fast jeder Besucher zwangsweise besucht. Viele Unternehmer unterschätzen diesen Faktor und schenken dem stillen Örtchen zu wenig Aufmerksamkeit. Das prägt sich dauerhaft ein. Vor allem beim Hygienepapier gibt es enorme Qualitätsunterschiede. Wir alle kennen die Situation, ein Blatt Papier nach dem anderen genervt aus dem Automaten zu ziehen. Die meisten Produkte sind nicht saugfähig genug und zudem nicht ausreichend strapazierfähig. Das ist dem Missstand geschuldet, dass viele Betriebsinhaber gerade hier am falschen Ende sparen. Leider entspricht das dem Standard, sodass der Unternehmer in diesem Bereich punkten kann. Es fällt angenehm auf, wenn das Hygienepapier über eine hohe Saugfähigkeit verfügt und der Haut schmeichelt, anstatt sie zu reizen.

Eine große Auswahl

Generell sind Hygieneartikel aus Papier immer eine gute Wahl, denn sie bestehen aus einem nachhaltig produzierten Rohstoff. Doch Papier ist nicht gleich Papier. So gibt es zum Beispiel ein- und zweilagige Handtuchrollen sowie Falthandtücher in unterschiedlichen Größen für verschiedene Einsatzbereiche. Tissue-Papier steht in großen und kleinen Rollen auch zwei- oder dreilagig zur Verfügung. Gutes Hygienepapier ist daran zu erkennen, dass es kaum fusselt und die Flüssigkeit gut aufsaugt. Wichtig sind zudem die Handtuchspender. Diese lassen sich im Idealfall leicht bedienen. Die funktionalen Geräte heutiger Zeit überzeugen mit einem modernen Design. Es gibt einfache manuell bedienbare Modelle mit Einzelblattentnahme sowie elektronische Varianten für die automatische Papierausgabe.

Kleine Aufmerksamkeiten für den Sanitärbereich

Neben einem gut funktionierenden und vor allem gefüllten Hygienepapierspender, dem Toilettenpapier und der Seife gibt es weitere Dinge, die den Aufenthalt auf der Toilette angenehmer gestalten. Ein Handdesinfektionsmittel fördert beispielsweise die Gesundheit am Arbeitsplatz, indem es zuverlässig Viren und Bakterien beseitigt. Ein Schälchen mit Tampons, Handcreme oder Deo überrascht die Gäste positiv und zeigt, dass der Betriebsinhaber in besonderer Weise auf deren persönliche Bedürfnisse achtet.