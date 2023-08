Gummiwalzen in der Industrie – langlebige Lösungen für zahlreiche Branchen

Für das produzierende Gewerbe sind funktionierende Maschinen mit einer hohen Effizienz von großer Bedeutung. Angepasst an das eigene Produkt und im Energieverbrauch optimiert, sind Gummiwalzen eine gute Lösung für verschiedene Branchen. Sie kommen unter anderem zur Fertigung von Folien, Papier, Textilien, Leder und Wellpappe zum Einsatz. Auch in der Möbelindustrie finden sie Verwendung. Walzen mit Gummibezügen bieten eine lange Haltbarkeit, sind leicht zu reinigen und lassen sich mit diversen Beschichtungen realisieren, sodass sie individuell an den Bedarf des jeweiligen Unternehmens angepasst werden können.

Die Bestandteile einer Gummiwalze und deren Eigenschaften

Moderne Gummiwalzen setzen sich im Wesentlichen aus einem robusten Walzenkern und einem Walzenbezug aus Gummi zusammen. Für den Kern kommen langlebige Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium zum Einsatz. Der Bezug besteht hingegen aus Kautschuk. Da je nach Einsatzzweck verschiedene Ansprüche an den Walzenbezug gestellt werden, sind verschiedene Lösungen denkbar. Zum Beispiel gibt es Weich- und Hartgummibeschichtungen. Darüber hinaus sind Bezüge erhältlich, die sehr hohe oder niedrige Temperaturen aushalten oder die eine besonders dehäsive Oberfläche besitzen. Das bedeutet, dass andere Stoffe nicht oder nur sehr schwer daran haften bleiben. Auch geriffelte oder glatte Gummiwalzen lassen sich auf Wunsch herstellen. Sollte eine besonders hohe Temperaturbeständigkeit benötigt werden, kann alternativ auf Silikonwalzen zurückgegriffen werden. Die sind außerdem resistenter gegen chemische Stoffe und weisen eine hohe Ozonbeständigkeit auf.

Maßgeschneiderte Gummiwalzen für den Unternehmenserfolg anfertigen lassen

Unternehmen, die Innovationsführer sein möchten und Produkte kreieren wollen, die sich von der Konkurrenz unterscheiden, können mit Standardlösungen selten etwas anfallen. Gerade bei den Maschinen handelt es sich oft um kleine Kunstwerke, die mit viel technischem Know-how, Kreativität und Mut zur Progressivität zusammengestellt werden. Solche Firmen benötigen individuelle Lösungen. Gummiwalzen von Kraiburg sind hier eine mögliche Option, denn das Unternehmen passt nicht nur die Gummibezüge stets bedarfsgerecht an. Auch die Walzenkerne werden nach Vorgabe gefertigt, sodass sie sich später nahtlos in die bereits vorhandenen Maschinen einfügen lassen.

Wartung und Instandhaltung nicht vergessen

Für Unternehmen ist es nicht nur wichtig, einen vertrauensvollen Partner für die Fertigung ihrer Maschinenkomponenten zu finden. Es kommt auch darauf an, dass die Gummiwalzen lange und verlässlich laufen, sodass sich die Investition lohnt. Beispielsweise kann es durch die intensive Nutzung mit der Zeit zu einem Verschleiß der Gummibezüge kommen. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Walzen jetzt unbrauchbar sind. Wenn der robuste Walzenkern nach wie vor gut in Schuss ist, genügt es in der Regel, diesen neu zu gummieren. Nicht immer ist das notwendig. In manchen Fällen ist es bereits ausreichend, die Gummierung nachzuschleifen. Dabei werden beschädigte Teile abgetragen, sodass sie bei der Produktion nicht stören. Ein Fachunternehmen kann seine Kunden diesbezüglich ausführlich beraten und die beste Lösung vorschlagen. Dabei sollten Wirtschaftlichkeit und Funktionalität gleichermaßen berücksichtigt werden.