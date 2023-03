Gartenbranche bereitet sich auf Frühjahrssaison vor

Die Frühjahrssaison ist für die Gartenbranche eine besonders wichtige Zeit im Jahr. Hier decken sich Gartenfreunde unter anderem mit neuen Werkzeugen, Blachen und Planen sowie neuen Lampen ein. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schwerpunkte Unternehmen der Gartenbranche aktuell setzen.

Werkzeuge sind stark gefragt

Die Frühjahrssaison ist die Zeit, in der sich Kunden vermehrt mit neuen Werkzeugen eindecken. Sie bereiten ihren Garten vor und machen häufig eine Inventur ihres Werkzeugschuppens. Hierbei fällt ihnen auf, dass bestimmte Werkzeuge fehlen, kaputt sind oder nicht mehr die Leistung bringen, die man von ihnen erwartet. Entsprechend ist es für die Betriebe wichtig, sowohl Handwerkzeuge als auch elektrische Werkzeuge ins Sortiment aufzunehmen. So haben sie sowohl in den stationären Ladengeschäften als auch online genau die Produkte im Angebot, die in den kommenden Monaten nachgefragt sein werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Digitalisierung auch die Gartenbranche erobert hat. Entsprechend sind autonome Gartengeräte und Werkzeuge mit digitalen Funktionen aktuell äußerst beliebt.

Blachen und Planen werden benötigt

Die Gartenbranche führt im Vorfeld der Gartensaison regelmäßig Untersuchungen durch, um prognostizieren zu können, welche Trends und Entwicklungen im jeweiligen Jahr zu erwarten sind. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich viele Gartenfreunde neue Planen und Blachen nach Mass kaufen werden. Erhebungen zeigen, dass Standardlösungen den meisten Menschen nicht mehr genügen. Sie wollen stattdessen individuelle, maßgeschneiderte Produkte haben, um beispielsweise ihren Grill oder Ihre Gartenmöbel passgenau vor äußeren Einflüssen schützen zu können und hierdurch ihre Funktionstüchtigkeit lange zu erhalten. Für die Unternehmen der Branche bedeutet das, ihr Sortiment aufzustocken und bei ihren Serviceleistungen auf Individualität zu setzen.

Innovative Beleuchtungskonzepte

Beleuchtungskonzepte kommen in immer mehr Gärten zum Einsatz. Die wenigsten Menschen stellen einfach irgendwo Lampen auf, sondern es werden Konzepte für die optimale Beleuchtung im Garten angestrebt. Hierzu gehört einerseits, die Wege auszuleuchten, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. Andererseits soll die Beleuchtung vielseitig, farbenfroh und attraktiv sein, damit man sie bei einem gemütlichen Abend auf der Terrasse genießen kann. Unternehmen der Gartenbranche tun gut daran, verschiedene Beleuchtungselemente in ihr Sortiment aufzunehmen und die Zielgruppe im Rahmen von Beratungen bei der Erstellung von Beleuchtungskonzepten zu unterstützen.