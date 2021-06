Flachdach als Alternative: Vor- und Nachteile gegenüber dem Steildach

Flachdächer waren in unseren Breiten über viele Jahre hinweg alles andere als populär. Ihnen haftete der negative Ruf an, schadensanfälliger zu sein als Steildächer. Auch verknüpften viele Menschen die Form des Flachdachs mit einer billigen Bauweise. Hier wird bewusst der Begriff billig, in Abgrenzung zum Begriff günstig, benutzt. Billig setzen zahlreiche Personen mit dem Begriff minderwertig gleich. Dass ein Flachdach keine Sparvariante, und auch nicht schlechter ist, als jede andere Dachform, können Sie hier nachlesen. Je nachdem worauf der Bauherr Wert legt, hat das Flachdach Vor- und Nachteile.

Was genau ist ein Flachdach?

Ein Flachdach ist ein Dach, das keine, oder nur eine sehr geringe, Dachneigung aufweist. Die Fläche echter Flachdächer haben eine maximale Neigung von zehn Grad. Ein Flachdach wird nicht mit Ziegeln gedeckt, dafür aber mit viel Aufwand abgedichtet. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen ungenutzten Flachdächern, die nur im Ausnahmefall, zum Beispiel zur Wartung, betreten werden, und genutzten Flachdächern. Diese können zum Beispiel als Dachterrasse, Gartenfläche oder Träger für eine Photovoltaik-Anlage dienen.

Die richtige Abdichtung

Ein Flachdach muss besonders akribisch abgedichtet werden. Schließlich ist es der Witterung ganz direkt ausgesetzt. Wind, Schnee, Regen und starke Sonneneinstrahlung belasten diese Form der Dachkonstruktion stark. Hochwertiges Material für eine Flachdachabdichtung ist beispielsweise eine EPDM-Folie, die eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren aufweist. Als Alternative kommen Bitumen und verschiedene Kunststoffe infrage. Neben einer guten Abdichtung ist ein gutes Entwässerungssystem notwendig. Stehendes Wasser ist auf dem Flachdach unbedingt zu vermeiden.

Diese Vorteile hat ein Flachdach

Falls Sie beim Hausbau die Kosten im Rahmen halten möchten, kann ein Flachdach eine günstige Alternative gegenüber einem Steildach sein. Weiterhin sind Flachdächer wesentlich leichter als geneigte Dächer, da das Flachdach ein sehr niedriges Eigengewicht hat. Dies kann die Substanz der darunter liegenden Hauskonstruktion über Jahre hinweg erheblich schonen. Darüber hinaus ist Ihnen durch ein Flachdach eine zusätzliche Nutzungsfläche geboten. Besonders interessant ist das für Hausbesitzer mit einer nur sehr kleinen Gartenfläche. Diese können auf dem Flachdach problemlos Gemüse und Beeren anbauen, oder das Dach als Terrasse nutzen. Letztendlich können somit Kosten eingespart werden, indem der Erwerb eines kleiner bemessenen Grundstücks für den persönlichen Komfort der Hausbesitzer ausreicht.

Ein Flachdach ist auch eine beliebte Nutzungsfläche für Photovoltaik-Anlagen und Solarthermie. Wer sich für ein Flachdach entscheidet, kann sein Haus darüber hinaus später recht problemlos um eine, oder mehrere, Etagen aufstocken. Wer Lichtkuppeln in sein Flachdach einsetzt, kann diese als natürliche Lichtquellen nutzen, und die innenliegenden Räume über die Kuppeln optimal belichten.

Diese Nachteile hat ein Flachdach

Flachdächer sind wartungsintensiv. Es stehen häufiger Renovierungsarbeiten an, was die Kosten für ein Flachdach nachträglich in die Höhe treiben kann. Wer die Tragfähigkeit seines Flachdachs schlecht kalkuliert hat, muss gegebenenfalls nachbessern. Dies ist besonders in Regionen, in denen große Schneemengen fallen zu beachten. In Folge von Niederschlägen kommt es während des Alterungsprozesses des Flachdachs vermehrt zu Wasserschäden oder Schimmelbildung.

Fazit

Flachdächer bieten eine Menge Vorteile. Sofern sie stabil genug sind, bieten Flachdächer eine Menge zusätzlichen Platz. Der zusätzliche Platz kommt besonders bei kleinen Grundstücken zu tragen. Da Flachdächer jedoch sehr Wartungsintensiv sind, sollte jeder vor dem Bau selbst entscheiden, ob ein Flachdach infrage kommt. Aus diesem Grund sollte bei der Entscheidung zwischen Flachdach und Steildach, die vorherrschenden Witterungsverhältnisse sowie die persönlichen Vorlieben berücksichtigt werden.