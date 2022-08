Firmenumzüge: So wählen Sie das richtige Umzugsunternehmen

Der Zeitpunkt für den Umzug Ihres Unternehmens ist gekommen. Als Eigentümer haben Sie große Freude an Ihrem Unternehmen und haben sorgfältig analysiert, wie sich ein Umzug auf alle Aspekte Ihres Betriebs auswirken würde. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und einen neuen Standort gefunden, also sind Sie bereit, endlich umzuziehen. Die Auswahl des besten Umzugsunternehmens für die Durchführung des Umzugs ist der letzte Schritt.

Wie wählen Sie nun das beste Umzugsunternehmen für Ihr Unternehmen aus? Schließlich ist nicht jedes Umzugsunternehmen gleich. Ein Umzugsunternehmen, das sich auf gewerbliche Umzüge spezialisiert hat, wird gemeinsam mit Ihnen einen gründlichen Aktionsplan erstellen, um die Ausfallzeiten für Ihr Unternehmen zu verringern.

Unabhängig von der Größe und Komplexität Ihres Umzugs können Sie mit dem besten Umzugsunternehmen sicherstellen, dass alles gut läuft und Ihre Umzugskosten so gering wie möglich gehalten werden.

Bevor Sie sich für ein Umzugsunternehmen entscheiden, ist eine gründliche Recherche unerlässlich. Auf dem Markt gibt es Hunderte von Umzugsunternehmen, aber nur ein winziger Prozentsatz von ihnen ist tatsächlich qualifiziert und hat Erfahrung mit Büro- und Industrieumzügen.

Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen die Suche und den Entscheidungsprozess erleichtern:

Aktionsplan

Bitten Sie die potenziellen Umzugsunternehmen im Vorfeld des Umzugs darum, einen ausführlichen Aktionsplan und einen Kostenvoranschlag vorzulegen. Wichtige Details wie die Anzahl der Lastwagen, der Mitarbeiter und der Hilfsmittel, die sie für Ihr Projekt einsetzen werden, der Ablauf des Umzugs und die von Anfang bis Ende benötigte Zeit sollten in dem Plan enthalten sein. Klingen sie realistisch und stimmen sie mit Ihren Zielen und Erwartungen überein?

Referenzen einholen

Fordern Sie drei Referenzen von früheren Umzügen an, die das Umzugsunternehmen für Unternehmen durchgeführt hat, die mit Ihrem Unternehmen vergleichbar sind. Die meisten Umzugsunternehmen, die sich selbst als Geschäftsumzugsunternehmen bezeichnen, führen lediglich Privatumzüge durch. Diese Firmen werden keine Referenzen von kürzlich umgezogenen Unternehmen ähnlicher Größe vorweisen können. Sie können die echten Umzugsunternehmen von den Scheinfirmen unterscheiden, indem Sie nach Referenzen fragen.

Versicherungsnachweis

Verlangen Sie vom Umzugsunternehmen einen Versicherungsnachweis, in dem Ihr Unternehmen und/oder der Gebäudeeigentümer als „zusätzlich versichert“ in der Geschäftsversicherung aufgeführt ist. Dies bietet Ihnen einen entscheidenden Schutz vor Ansprüchen auf Sachschäden und/oder Arbeitnehmerentschädigung. Dies ist eine typische Forderung. Weigert sich der Spediteur, so hat er entweder eine schlechte Sicherheitsbilanz oder es mangelt ihm an Fachkenntnissen für gewerbliche Umzüge, und er sollte gemieden werden.

Stundensatz und Nettokosten

Vermeiden Sie den Fehler, sich nur auf die Stundensätze zu konzentrieren. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Unternehmen einen Umzugsunternehmer auf der Grundlage des niedrigsten Stundensatzes auswählen, nur um dann festzustellen, dass der Umzug viel länger dauert als erwartet. Infolgedessen wird der Endpreis höher sein als bei einem seriösen und gut geführten Umzugsunternehmen. Ein Kostenvoranschlag eines Umzugsunternehmens, der zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es meistens auch.

Wenn Sie diese Hinweise befolgen und sich näher mit den Details befassen, sollten Sie in der Lage sein, das beste Umzugsunternehmen Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Stuttgart zu zu finden, das sich von der Konkurrenz abhebt und den Umzug Ihrer Firma mit der gleichen Sorgfalt behandelt, die Sie bei Ihrer Entscheidung für den Umzug an den Tag gelegt haben. Wenn Sie das beste Umzugsunternehmen für Ihre Adressänderung auswählen, erwarten Sie einen nahtlosen, effektiven, qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Umzug und akzeptieren Sie nichts Geringeres.