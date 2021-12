Entsteht 2022 eine Immobilienblase?

Troisdorf - Die Grünanlage rund um die Wohnhäuser von Sahle Wohnen an der Mendener Straße lädt zum Spazieren gehen und Erholen ein. „Doch die verschiedenen Baumarten dort werden häufig gar nicht wahrgenommen“, erklärt Sahle Wohnen-Kundenbetreuerin Isabel Nolden. Daher will das Wohnungsunternehmen diese nun mit Schildern versehen und so Mieter und…