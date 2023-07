Die Webseite als wichtiges Marketinginstrument nutzen – Das sollten Unternehmen beachten

Wer sich aufmerksam machen möchte, braucht nicht nur interessante Produkte und ein breitgefächertes Dienstleistungsportfolio, sondern auch eine aussagekräftige Homepage. In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen versuchen, Kunden zu generieren, ist es wichtig, sich vom Rest der Mitbewerber abzuheben. Damit genau das gelingt, müssen jedoch mehrere Faktoren erfüllt sein. So reicht es beispielsweise nicht aus, lediglich eine Firmenwebseite ins Leben zu rufen. Wichtig ist, dass diese auch mit Hinblick auf Nutzerkomfort, Aussagekraft und weitere Faktoren überzeugt.

Die gute Nachricht ist, dass es generell nicht schwer ist, sich eine eigene Internetpräsenz aufzubauen. Vor allem dann, wenn ein klarer Plan im Fokus steht, der mit der vorherrschenden Corporate Identity konform geht, ergeben sich hier tolle Möglichkeiten. Die folgenden Abschnitte zeigen auf, wie einfach es sein kann, eine eigene Website ins Leben zu rufen – auch ohne umfangreiche technische Kompetenzen.

Tipp Nr. 1: Mit einer Agentur zusammenarbeiten

Wer keine Lust darauf hat, sich seine eigene Homepage aufzubauen, kann sich auch eine Webseite erstellen lassen . Mittlerweile gibt es zahlreiche Agenturen, die sich genau hierauf spezialisiert haben. Besonders wichtig ist, dass es die betreffende Webseite schafft, die individuellen Charakteristika des jeweiligen Unternehmens zu unterstreichen.

Hier wäre es definitiv falsch, ausschließlich nach Standards vorzugehen. Eine wichtige Frage, die eine Internetpräsenz dieser Art immer beantworten können sollte, ist: „Was unterscheidet das betreffende Unternehmen von seinen Mitbewerbern?“. Genau diese Überlegung werden nämlich auch diejenigen anstellen, die es auf die betreffende Seite verschlägt.

Erfahrene und kompetente Agenturen zeichnen sich durch ein umfassendes Know-how aus und wissen genau, wie sie die Besucher einer Webseite ab der ersten Sekunde begeistern können. Egal, ob das betreffende Unternehmen bereits Vorstellungen davon hat, wie die fertige Seite aussehen soll oder ob es darum geht, sich im ersten Schritt Inspirationen zu holen: Das Auslagern der entsprechenden Arbeiten kann definitiv sinnvoll sein. Zu guter Letzt auch deswegen, weil es so möglich ist, sich weiter auf das eigene Tagesgeschäft zu konzentrieren.

Tipp Nr. 2: Hochwertigen Content und eine „lebendige Seite” fokussieren

Hochwertige Seiten, die sich auf wechselnde Inhalte fokussieren, werden von Suchmaschinen als besonders „attraktiv“ angesehen. Und genau das gilt es, zu berücksichtigen. Daher raten mittlerweile auch immer mehr Experten dazu, einen Blog ins Leben zu rufen. Hierbei handelt es sich um einen „Trend“, der aktuell nicht nur von Influencern verfolgt wird.

Ein solcher Blog kann unter anderem dazu führen, dass die Kunden eines Unternehmens immer wieder in regelmäßigen Abständen hier vorbeischauen, um sich darüber zu erkundigen, ob es etwas Neues gibt.

Selbstverständlich sollte in diesem Zusammenhang auch eine gewisse Themenrelevanz vorhanden sein. Ein gutes Beispiel: Ein Shop, der Rennradzubehör verkauft, versorgt seine Kunden über seinen Blog mit News rund um die Radsportszene.

Tipp Nr. 3: Verbindungen zu Social Media schaffen

Wer noch mehr Menschen auf sich, seine Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen möchte, sollte unter anderem auch die Möglichkeit nutzen, seine Homepage mit seinen Social Media Kanälen zu verbinden. Auf diese Weise ist es oft möglich, eine noch größere Zielgruppe anzusprechen – gerne auch über die passenden Hashtags.

Auf diese Weise können unter anderem auch neue Blogbeiträge und Gewinnspiele verbreitet werden. Kurz: Die Möglichkeiten, die mit einem Social Media Auftritt auf den verschiedenen Kanälen verbunden sind, sind vielseitig.

Zusatztipp: Wenn es sich anbietet, empfiehlt es sich, auch über die Einrichtung eines unternehmenseigenen YouTube-Kanals nachzudenken. Auf diese Weise steht beispielsweise der Veröffentlichung von Anleitungen zu Produkten und Co. nichts im Wege.

Fazit

Eine eigene Homepage bietet mit Hinblick auf effektives Marketing derart viel Potenzial, als dass es falsch wäre, diese umfassende Möglichkeit des Marketings zu unterschätzen. Gleichzeitig kann eine Webseite durchaus als eine Art Visitenkarte genutzt werden. Spätestens jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, mit Hinblick auf einen hohen Qualitätsstandard hier keine Kompromisse einzugehen.

Wer es dann noch schafft, sich an die aktuellen SEO-Richtlinien zu halten, sorgt gleichzeitig dafür, dass er von seiner Zielgruppe im Netz gefunden wird.

