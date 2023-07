Wertvolle Marketing-Tipps für mittelständische Unternehmen

Die meisten mittelständischen Unternehmen wissen, dass digitales Marketing wichtig und wertvoll für den Erfolg ist. Doch viele Firmen sind in ihren Marketingmethoden gefangen. Sie trauen sich kaum, neue Strategien zu entwickeln oder etwas Neues auszuprobieren. Dabei ist das durchaus wichtig, um im hiesigen Wettbewerb mithalten zu können.

Welche Marketing-Tipps sind für mittelständische Unternehmen von Vorteil?

Eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen vertraut in erster Linie traditionellen Werbemaßnahmen und lässt sich weniger auf modernes Marketing ein. Dabei bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten, von denen vor allem kleine und mittelständische Firmen profitieren können. Die meisten Unternehmen nutzen das Internet, schöpfen jedoch die Chancen kaum gänzlich aus. Dabei sind es zahlreiche Kunden, die Firmen im Internet suchen und sich von ihrem Angebot inspirieren lassen. Doch wie können Unternehmen die Kundschaft noch besser ansprechen und für sich gewinnen?

Videos und Podcasts zur Verfügung stellen

Immer mehr Menschen halten sich auf Social Media Plattformen auf, sehen sich Videos an oder lauschen Podcasts. Kleine und mittelständische Unternehmen können ebenso digitale Medien für sich nutzen und somit potenzielle Kunden erreichen. Mit authentischen Erklärvideos stellen sich Firmen nicht nur vor, sondern liefern Einblicke in den Firmenalltag oder präsentieren Produkte sowie Dienstleistungen bis ins kleinste Detail. Somit liefern Unternehmen ihren Kunden einen deutlichen Mehrwert. Das Unternehmen ist schließlich zum Greifen nahe und bietet Hinweise, Lösungen oder Angebote. In Podcasts können wiederum verschiedene Themen aufgegriffen und mit Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Unternehmen besprochen werden. Wichtig ist, zu begreifen, was die Kundschaft wissen möchte und was sie interessiert. In einer zweiten Stufe ist es maßgeblich, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Sind diese Punkte erreicht, können weitere Schritte folgen.

Zeit nehmen für guten Content

Viele Unternehmen sind jedoch der Ansicht, dass Beiträge auf Social Media und anderen Plattformen ganz einfach und nebenbei funktionieren. Ein Irrtum, den viele Firmen am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Kunden schätzen hochwertige Beiträge und können erkennen, ob sich der Ersteller Mühe gegeben oder das Posting zwischen Tür und Angel verfasst hat. Es ist von großer Bedeutung, sich von der breiten Masse abzuheben und Storys, Reels oder Postings zu erstellen, die wahren Mehrwert liefern. Auch das Einbeziehen von geeigneten Hashtags ist nicht zu unterschätzen. Je durchdachter das Konzept und je wertvoller die Beiträge, desto eher sind Kunden geneigt, Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Meistens sind bereits die ersten Sekunden von Werbebeiträgen entscheidend, ob ein Kunde tatsächlich investieren möchte. Unternehmen, die zusammen mit einem Marketingprofi ein Konzept erarbeiten, erregen die Aufmerksamkeit von Bestands- und Neukunden. Ein Ziel, das viele Unternehmen erfolgstechnisch durchaus voranbringen kann.

Extra-Tipp: Auch wenn die Zahlen aktuell stimmen, ist Online-Marketing immer eine gute Idee, um sich vorteilhafter darzustellen. Es ist niemals zu spät, einen Account auf Facebook, Instagram oder Twitter anzulegen und mit Werbung auf sich aufmerksam zu machen. Auch Newsletter sowie regelmäßige Angebote lohnen sich, um in Erinnerung zu bleiben.

Reichweite messen und im Bedarfsfall optimieren

Der Effekt von Marketing lässt sich durchaus messen. Dabei ist es nötig, die Kennzahlen zu kontrollieren und Klicks mit Konversionsraten, Umsätzen und Likes zu vergleichen. Eine geringe Anzahl an Aufrufen in Videos, Postings oder Storys hat zunächst nichts über den Erfolg von Werbekampagnen zu sagen. Auch hier steht Qualität vor Quantität. Denn es ist immer besser, ein paar richtige Kunden zu erreichen, als reichlich Kundschaft, die eigentlich das Produkt oder die Dienstleistung gar nicht gebrauchen kann. Es ist also maßgeblich, den Fokus immer auf Effektivität zu legen und sich langsam zu steigern. Der Erfolg kommt über kurz oder lang, wenn Unternehmen am Ball bleiben.

Es ist also empfehlenswert, über den Tellerrand zu blicken, neue Wege einzuschlagen und dem eigenen Erfolg auf die Sprünge zu helfen. Dafür sind nicht immer große Investitionen nötig. Es ist entscheidender, die richtige Zielgruppe anzusprechen und allmählich mehr Umsatz zu generieren. Online-Marketing ist für die eigene Reputation und Marketingstrategie von großer Bedeutung und wird in Zukunft noch mehr Zeit von Unternehmen erfordern. Wer jedoch nicht zögert, sondern mit der Zeit geht, kann neue Kunden gewinnen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.