Effektive Methoden zur Neutralisierung von Buttersäure

Falten, Altersflecken, Cellulite und so viele weitere Schönheitsmakel treiben jährlich mehrere Millionen Frauen und Männer in Schönheitsinstitute oder in die Hände von Schönheitschirurgen. Der Traum von der ewigen Schönheit wird durch neue Behandlungsmethoden auch immer wieder neu belebt. Faltenfrei bis in die Ewigkeit, so mag man der Werbung glauben, ist…