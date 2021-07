Die wichtigsten Grundlagen für zufriedene Kunden

Egal, ob im Verkauf, im Büro oder bei Beratungsstellen, der erste Eindruck von Kunden ist wichtig, um sie für sich gewinnen und zum Wiederkehren bewegen zu können. Es gibt einige oberste Grundlagen, die jedes Unternehmen erfüllen sollte, um dies zu erzielen. Dazu gehört neben der allgemeinen Hygiene und Sauberkeit in den Geschäftsräumen auch ein ordentliches Erscheinungsbild der Mitarbeiter sowie natürlich Sympathie. Wie sich das genau umsetzen lässt, erfahren Sie hier!

Sauberkeit ist alles

Der erste Eindruck erfolgt beim Kunden über zwei Faktoren, wenn er das Geschäft oder Büro zum ersten Mal betritt: die Sauberkeit der Umgebung und die Mitarbeiter. Unabhängig von der Größe der Geschäftsräume gibt es kaum ein Unternehmen, in dem Mitarbeiter oder Führungskraft selbst noch Lust und Motivation hat, nach Feierabend oder vor Arbeitsbeginn den Arbeitsplatz zu reinigen. An dieser Stelle kommt also eigentlich nur noch einer in Frage: Holte.de – Ihr Partner für Gebäudereinigung!

Engagierte Reinigungskräfte garantieren dauerhafte und täglich neu glänzende Frische und Hygiene in allen Arbeitsräumen. Sie sind in ihrem Beruf geschult und können saubere Geschäftsräume besser umsetzen als jeder andere. Falls Sie also bisher selbst noch zum Besen und Lappen gegriffen haben nach einem langen Tag, wird es Zeit sich über die großartigen Angebote zu informieren, die Sie durch wöchentliche oder tägliche Inanspruchnahme eines Reinigungsservices erhalten können!

Gepflegtes Erscheinungsbild und Sympathie

Nicht in jedem Beruf müssen Mitarbeiter ihren Kunden direkt gegenübertreten, ist das jedoch der Fall, sind sie meist für den ersten Eindruck der Kunden verantwortlich und vertreten in dem Moment das gesamte Unternehmen. Ein gepflegtes Erscheinungsbild ist daher unwahrscheinlich wichtig, da Kunden andernfalls schnell abgeschreckt sein können und möglicherweise ohne Kaufabschluss den Laden schnell wieder verlassen.

Gewisse Regeln in Sachen Erscheinungsbild sind von hoher Bedeutung. Es muss nicht direkt eine strikte Kleiderordnung sein, aber gar ein einheitliches Bild kann Kunden binden, da es gewissermaßen von einem starken Team zeugt.