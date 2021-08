Die Luxusvilla: Das Zuhause der Schönen und Reichen

Eine Villa kann sich nicht jeder leisten. Die edle Behausung, deren Namen auf römische Landsitze zurückzuführen ist, kommt meist mit einer überdurchschnittlichen Größe daher. Was das hochwertige Interieur angeht, so hat ein erstklassiger Designer seiner Kreativität oftmals freien Lauf gelassen. Während die Preise anderer Immobilien schwanken, stellt der Kauf einer Luxusvilla in der Regel ein krisensicheres Geschäft dar. Prunkhäuser in guter Lage sind nämlich stets gefragt.

Ein repräsentatives Anwesen: Das ist das Besondere daran

Eine Villa befindet sich meistens in einem Villenviertel, welches eine exklusive Wohngegend darstellt. Manche Traumhäuser verfügen über ein Kino, einen riesigen Garten, eine Dachterrasse und über einen Pool, in dem der wohlhabende Besitzer schon am frühen Morgen seine Bahnen ziehen kann. Liebhaber feinster Tropfen lassen sich einen Weinkeller einbauen und Damen, die nach ewiger Schönheit und Jugend streben, wünschen sich vielmals einen eigenen Spa-Bereich. All das lässt sich natürlich problemlos umsetzen.

Wo kann ich eine Luxusvilla erwerben?

Luxusvillen finden Sie online auf den bekannten Portalen. Sie können natürlich auch Ihren Immobilienmakler in Bad Soden mit der Suche nach einer geeigneten Luxusimmobilie beauftragen. Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Hamburg und Köln sind die beliebtesten Städte, wenn es um den Kauf eines Nobelanwesens geht. Doch auch in der Region Bad Soden gibt es pompöse Wohnhäuser, die Ihren Wünschen ganz bestimmt entsprechen.

Was kostet eine Luxusvilla?

Da Luxus bekanntlich keine Grenzen kennt, sind auch die Höchstpreise, welche für eine Villa in Toplage bezahlt werden, jenseits von Gut und Böse. Eine Stadtvilla in Mönchengladbach können Sie beispielsweise für 1,2 Millionen Euro erwerben und eine Jugendstilvilla in München schlägt mit 5,3 Millionen Euro zu Buche. Für diesen Betrag bekommen Sie auch schon ein stattliches Anwesen in der Filmstadt Los Angeles.

Kaufen oder nicht? Unentschlossen können sich eine Luxusvilla mieten

Der Kauf einer Luxusvilla will gut überlegt sein, schließlich sind ein paar Millionen Euro kein Pappenstiel. Wer sich gerne mal einen Eindruck vom Leben in einer Edelbehausung verschaffen möchte, ohne gleich eine zu erwerben, findet im Internet zahlreiche Mietangebote.