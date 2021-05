Die Karnevalsstadt am Rhein ist eins der Top-Reiseziele in Deutschland. Hier gibt es so viel zu sehen, dass ein Wochenende meist nicht ausreicht und viele Besucher mehr als nur einen Städtetrip nach Köln unternehmen. Wer die Domstadt von ihren schönsten Seiten kennenlernen möchte, ist mit einer Stadtführung ideal vorbereitet. Auch für echte Kölner gibt es bei einer individuellen und unterhaltsamen Tour durch ihre Stadt noch viel zu entdecken! Wir stellen drei Stadtführungen vor, die sich besonders lohnen.

Die Nachtwächtertour und weshalb ein ortskundiger Stadtführer sie zum Erlebnis macht

Köln lässt sich selbstverständlich auf eigene Faust erkunden – mit einem sympathischen Stadtführer allerdings, der mit seinem beachtlichen Wissensschatz über die Stadt, ihre bekanntesten Sehenswürdigkeiten und historischen Hintergründe aufwarten kann, lässt sich die Rheinmetropole auf eine ganz andere, intensive Art und Weise wahrnehmen. Die Nachtwächtertour eignet sich ganz besonders für solch ein Erlebnis: Bei dieser Tour präsentiert sich der Stadtführer, aufwendig in Szene gesetzt, als historischer Nachtwächter mit Hellebarde, Laterne und Horn. Der Tourguide führt die Gäste dann durch die in abendlicher Stimmung erleuchteten Straßen und Gassen Kölns, während er vom nächtlichen Treiben früherer Zeiten, dem Alltag der Bürger in vergangenen Jahrhunderten, besonderen Vorkommnissen und historischen Ereignissen erzählt. Die Nachtwächtertour ist ein Stadtspaziergang, der mit dem als Nachtwächter verkleideten Stadtführer und seinen Geschichten ganz besonders in Erinnerung bleibt.

Street Art Tour und Brauhaustour – besondere Stadtführungen für jeden Geschmack!

Die Auswahl an Stadtführungen in Köln ist groß – thematisch ist wirklich für jeden etwas dabei! Neben dem klassischen Stadtrundgang, bei dem der Stadtführer die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise den Kölner Dom, die Kirche Groß St. Martin und die Hohenzollernbrücke mit den vielen Liebesschlösschen thematisiert, sind auch Stadtführungen zu besonderen Interessensgebieten reichlich zu finden.

Die Street Art Tour ist solch eine Stadtführung: Mit einem fachkundigen Stadtführer geht es durch das Stadtviertel Köln Ehrenfeld, welches sich von einem Industrie- und Arbeiterviertel hin zu einem jungen und beliebten Trendviertel gewandelt hat. Hier ist viel spannende urbane Kunst zu finden: Graffitis und andere Kunstwerke prägen das Bild des Viertels. Teils als Auftragsarbeit erstellt, teils illegal entstanden, erzählt diese Kunst an Hausfassaden und anderen öffentlich zugänglichen Flächen eine Geschichte von den Menschen und ihrer Umgebung, die der Stadtführer mit seinem weitreichenden Wissen aufdeckt und weitergibt. Die Street Art Tour ist eine ganz besondere Stadtführung, die außergewöhnliche Eindrücke von einem Teil Kölns vermittelt, der etwas abseits der Touristenpfade liegt, aber absolut sehenswert ist!

Auch die Brauhaustour bietet viel Spannendes und Unterhaltsames. Mit einem bier- und ortskundigen Stadtführer geht es bei einem Stadtrundgang durch die Altstadt. An ausgewählten Brauhäusern wird Halt gemacht und eingekehrt – Kostproben des Lieblingsgetränks der Kölner, dem Kölsch, natürlich inklusive! Die Gäste erfahren bei der Brauhaustour unter anderem, wann ein Kölsch als Kölsch bezeichnet werden darf, wie man es richtig trinkt, weshalb man bei der Kneipentour immer einen Bierdeckel zur Hand haben sollte und wer der Köbes ist. Auf amüsante und unterhaltsame Weise kommen Besucher bei der Brauhaustour der Lebensart der Kölner ein Stückchen näher und erfahren viel Wissenswertes über das Bier, die Stadt und ihre Leute. Ein Erlebnis, welches sich durch und durch lohnt – und das nicht nur für Besucher, sondern auch für Einheimische!

Finden kann man diese und viele weitere außergewöhnliche Touren beispielsweise bei k3 stadtführungen Köln – mit detaillierten Informationen zu jeder Tour und direkter Buchungsmöglichkeit.

Ein Gutschein für eine Stadtführung als ideales Geschenk

Wer den Liebsten etwas Gutes tun möchte und auf der Suche nach einem schönen und individuellen Geschenk ist, hat die Möglichkeit, für alle Stadtführungen einen Gutschein zu erhalten. Ob für eine bereits ausgesuchte Stadtführung oder als Wertgutschein, mit dem die Beschenkten nach Lust und Laune selbst wählen können: Eine Nachtwächtertour, eine Brauhaustour, eine Street Art Tour oder einer der zahlreichen weiteren Stadtrundgänge mit vielfältigen thematischen Schwerpunkten sind hervorragende Geschenkideen für ein ganz besonderes Stadterlebnis, das im Gedächtnis bleibt.