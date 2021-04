Der erste Eindruck zählt – Die hochwertige und individuelle Präsentationsmappe

Eine hochwertige und individuelle Präsentation ist für Unternehmen von großer Bedeutung, um Kunden und Geschäftspartner von den eigenen Leistungen oder Produkten zu überzeugen. In einem Gespräch wird den Kunden oder Geschäftspartnern zu diesem Zweck eine Präsentationsmappe vorgelegt, welche einen Eindruck von dem jeweiligen Unternehmen und seinem Angebot vermittelt. Doch für welche Berufsgruppen eignen sich Präsentationsmappen am besten und wie werden diese erstellt?

Welchen Berufsgruppen sind Präsentationsmappen zu empfehlen?

Die eigenen Angebote bestmöglich zu präsentieren, ist für Unternehmen heute äußerst wichtig, vor allem wenn das Unternehmen digitale Dienstleistungen vertreibt, die nicht haptisch erlebbar sind. Eine Präsentationsmappe kann in diesem Fall dabei helfen, die eigenen Leistungen bildlich besser zu vermitteln, sodass diese von dem Gegenüber auf eine andere Art wahrgenommen werden. Doch auch in der Immobilienbranche werden die Mappen häufig verwendet, um Interessenten mithilfe von Bildern verfügbare Immobilienangebote zu präsentieren. Somit können Präsentationsmappen in vielen Berufszweigen dazu eingesetzt werden, um Objekte, Produkte oder Dienstleistungen individuell zu präsentieren. Doch auch in der Schule, im Studium oder während der Ausbildung müssen in einigen Unterrichtsfächern mitunter ebenfalls Präsentationsmappen zur Vorstellung fachlicher Themen erstellt werden.

Wo kann man die Mappe gestalten lassen?

Die Gestaltung einer Präsentationsmappe ist dank des Internets heutzutage einfacher als jemals zuvor. Bei Anbietern wie mappenhaus.de können Mappen zur Präsentation von Leistungen, Produkten oder auch zu schulischen bzw. Studienzwecken erstellt werden. Nach der Auswahl einer Mappe, die für verschiedene Branchen vorgefertigt zur Verfügung stehen, kann die eigene Präsentation ganz einfach mit Texten, Fotos oder Grafiken angereichert werden, um diese interessant und abwechslungsreich zu gestalten.

Wie sollte eine ideale Präsentationsmappe aussehen?

Präsentationsmappen sind aus unterschiedlichen Materialien erhältlich, von denen häufig die erhältlichen Mappen aus Karton gewählt werden. Diese sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich und lassen sich zudem auch mit dem Firmenlogo oder einem beliebigen Slogan bedrucken. Somit stellen solche Präsentationsmappen auch heute noch eine gute Alternative zu einer Powerpoint-Präsentation am Computer dar.

Präsentationsmappen aus Kunststoff sind dagegen äußerst robust und ebenfalls in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Eine optisch ansprechende Option stellen zum Beispiel durchsichtige Mappen dar, die einen Blick auf das Deckblatt erlauben, dass das Interesse bei dem Gegenüber deutlich steigern kann.

Ein echtes Highlight in optischer Hinsicht stellen zudem auch die verfügbaren Präsentationsmappen aus Aluminium dar, die nicht nur äußerst robust sind, sondern auch nicht so leicht verschmutzen und zudem auch überaus auffällig sind.

Welche Materialien und welche Größe und Form?

Die Größe und die Form einer Präsentationsmappe hängen immer von dem jeweiligen Verwendungszweck ab. Zwar wählen viele Unternehmen für die eigene Präsentation das DIN-A4-Format, doch Präsentationsmappen sind auch in vielen weiteren Größen erhältlich. Die meisten Mappen verfügen dabei über Laschen im Inneren, durch die verhindert wird, dass die Inhalte herausrutschen. Zudem sind die Mappen allerdings auch in Buch- oder Heftform erhältlich.

Darüber hinaus verfügen viele Präsentationsmappen über eine Möglichkeit zum Einstecken einer Visitenkarte. Für Unternehmen, die ihren Kunden oder Partnern viele Inhalte präsentieren möchten, sind Präsentationsmappen mit einem Steg in der Mitte hervorragend geeignet. Denn diese verfügen über mehr Volumen als herkömmliche Mappen. Hierbei sollte man darauf achten, dass die Mappe nicht zu dick oder zu dünn, sondern optimal auf die eigenen Inhalte abgestimmt ist.

Was ist bei der Lochung zu beachten?

Viele der erhältlichen Präsentationsmappen verfügen über Laschen zum Abheften von Inhalten, damit diese sich nicht lösen oder verloren gehen. Dabei sollten Sie unbedingt darauf achten, dass es sich um eine genormte Lochung handelt, denn nur so sind Sie flexibel, was die Wahl der Lochung betrifft. Eine Lochung ist allerdings nur dann empfehlenswert, sofern es sich bei den Inhalten der Mappe ausschließlich um Dokumente handelt. Soll dagegen zusammen mit der Präsentation noch ein kleines Werbegeschenk überreicht werden, sollte dagegen auf eine Lochung verzichten, sofern sich das Präsent ebenfalls in der Mappe befindet. Zur Erstellung individueller Mappen sind diese zudem auch mit einer Spiralbindung zum selbst Binden erhältlich.

Die Vorteile einer Präsentationsmappe

Präsentationsmappen gehören bei Verhandlungen oder Erstgesprächen heutzutage mit dazu, um einen möglichst guten Ersteindruck der eigenen Leistungen oder Produkte zu vermitteln. Doch eine individuelle Präsentationsmappe hat noch viele weitere Vorteile:

Für die Mitarbeiter eines Unternehmens sind sämtliche Präsentationsunterlagen stets griffbereit.

Das eigene Logo und ein individuelles Design vermitteln ein seriöses Bild des Unternehmens.

Präsentationsmappen können individuell gestaltet werden.

Präsentationsmappen sind u. a. mit Einschub für Visitenkarten, Laschen und anderen Extras erhältlich.

Für die Erstellung einer Präsentationsmappe stehen verschiedene Papiersorten zur Wahl.