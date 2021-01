Das Windows 10 Update

Windows 10 bietet seinen Nutzern eine enorme Verbesserung gegenüber der Vorgängerversion. Optisch erkennen Benutzer des Windows 10 bereits kurz nach dem Hochfahren des PCs die Änderungen. Das Design wird von vielen Beobachtern als Meilenstein des Urgesteins gesehen. Sobald mit dem ersten Zug die Maus bewegt wird, offenbart sich ein neuerlicher Meilenstein. Die häufige kritische Abstimmung zwischen Tastatur und Maus wurde offenbar gelöst. Windows 10 bietet eine Reihe von interessanten Neuerungen. Wenn Sie Windows 10 Lizenz kaufen, erhalten Sie die folgenden Neuerungen. Dazu zählen etwa Dinge wie eine verbesserte Touchscreen-Unterstützung oder auch ein Sprachassistent. Außerdem wurde mit dem Browser Edge eine neue Ära eingeläutet. Windows 10 setzt bei den Neuerungen auch auf den Ausbau seiner Home-Entertainment Aktivitäten. Hier wurde nicht nur am System selbst aktiv geschraubt. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass durch Adaptierungsmöglichkeiten eine externe Ergänzung mit Drittgeräten leichter möglich wird.

Veränderungen bei Windows 10 im Vergleich zum Vorgänger

Das Design liegt bei den Entwicklern immer im Vordergrund der Betrachtung. Hier geht es den Entwicklern darum, sich besser auf der Benutzeroberfläche orientieren zu können. Die gleichzeitig simultane Verwendung von Maus und Tastatur funktioniert bei Windows 10 viel besser als bei Windows 8. Dazu gibt es auch noch Updates im Bereich von anderen Leistungsverbesserungen. Diese Funktionsupdates haben auch zu viel positiver Kritik in Fachjournalen geführt. Software-begründet ist auch das aktualisierte Betriebssystem hervorzuheben, welches vielseitig kompatibel ist. Diese Abstimmung wurde perfektioniert, indem Microsoft zur gewohnten Startmenüabstimmung gekommen ist. Aus Benutzersicht ist dieser Punkt sehr wichtig, denn war immer unter Kritik gelegen. Die größten Verbesserungen können allerdings in der Bedienungsfreundlichkeit gesehen werden. Wer sich in Blogs und Fachartikeln näher umsieht, kann dies aus mehreren Bereichen nachlesen. Die erhöhte Benutzerfreundlichkeit erkennen Sie zum Beispiel anhand einer erhöhten Verarbeitung der Daten, die auf einer verbesserten Geschwindigkeit der Prozessoren beruht. Außerdem wurde das Thema Sicherheit neu definiert. Die Kompatibilität und Softwaretools tun ihr Übriges.

Vorteile von Windows 10

Windows 10 ist aus technischer Sicht eine Revolution. Dazu trägt schon die Ladungszeit bei, die im Vergleich zu Windows 7 deutlich erhöht wurde. Ebenso aus technischer Sicht interessant ist die verbesserte Stabilität. Dadurch wurde auch die Gesamt-Performance deutlich verbessert. Was die Benutzeroberfläche betrifft, haben die Entwickler viel Zeit in Design-Studien gesteckt.