Daran erkennen Sie eine professionelle Arbeitsbühnenvermietung

Arbeitsbühnen können Gerüste oft ersetzen und sind viel flexibler. Um für Ihren Einsatz die passenden Geräte in guter Qualität und einen umfangreichen Mietservice zu bekommen, sollten Sie sich an eine professionelle Arbeitsbühnenvermietung wenden. Woran Sie eine solche Vermietung erkennen können, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Große Auswahl an Maschinentypen

Professionelle Arbeitsbühnenvermieter verfügen über eine breite Auswahl an Arbeitsbühnen für unterschiedliche Einsätze. So enthalten sie in Ihrem Sortiment unter anderem oft Raupenbühnen, LKW-Arbeitsbühnen und Anhänger-Arbeitsbühnen. Mit den Raupenbühnen ist eine genaue Positionierung möglich, auch auf unebenen und schwer zugänglichen Arbeitsflächen. Mit den LKW-Arbeitsbühnen wiederum werden Baumarbeiten deutlich erleichtert, ebenso Fensterarbeiten und die Reinigung von Fassaden. Auch die relativ kleinen Anhänger-Arbeitsbühnen werden aufgrund ihres relativ niedrigen Gewichts häufig benutzt.

Hohe Expertise und fachkundige Beratung

Eine erstklassige Arbeitsbühnenvermietung verfügt über eine fundierte Expertise zu den Gerätetypen, den Einsatzmöglichkeiten und der sicheren Anwendung. Die Mitarbeiter sind in diesen Themen geschult und können sie einfach und verständlich in einem Beratungsgespräch erläutern. Praktischerweise ist eine Beratung nicht nur vor Ort, sondern auch per Telefon oder E-Mail möglich. Hierbei sollten die Mietkosten für die Arbeitsbühnen transparent kommuniziert werden, damit sie diese in Ihre ökonomischen Analysen einfließen lassen können. Der Preis variiert je nach Maschinentyp, Mietzeitraum und Serviceumfang.

Möglichkeit zur Gerätewartung und hohe Qualitätsstandards

Sie wollen eine Arbeitsbühne mieten und sicher gehen, dass diese während Ihrer Miete zuverlässig ihren Dienst erweist? Dann ist es unabdingbar, dass sie vom Vermieter regelmäßig gewartet wird. Andernfalls kann es zu Fehlern oder Ausfällen kommen, die nicht selten hohe Kosten entstehen lassen. Zur Wartung gehört neben einer Reinigung auch die Regulierung der Hydraulik.

Um auf dem Markt als erfolgreiche Arbeitsbühnenvermietung bestehen zu können, sollte das Unternehmen hohe Qualitätsstandards einhalten. Alle ausschlaggebenden Prozesse sollten genau überwacht und bei Bedarf angepasst werden. Ob ein Unternehmen über entsprechende Qualitätsstandards verfügt, wird meistens offen auf der Webseite und anderen Kommunikationsplattformen kommuniziert.

Schulungsmöglichkeiten für einen sicheren Geräteeinsatz

Bei der Verwendung von Arbeitsbühnen kommt es nicht selten zu Unfällen, die von unerfahrenem Personal herbeigeführt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie eine Schulung besuchen. Gemäß den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist es erforderlich, dass Personen, die eine mobile Hubarbeitsbühne steuern möchten, das volljährige Alter erreicht haben und die notwendigen Schulungen absolviert haben. Diese Schulungen umfassen sowohl die sichere Handhabung des jeweiligen Geräts als auch das Verständnis für die potenziellen Gefahren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit.

Professionelle Arbeitsbühnenvermietungen bieten abhängig von der Art der Arbeitsbühne spezialisierte Kurse an. Die Schulungen bestehen immer aus einem praktischen und einem theoretischen Teil und werden meistens in einem Schulungszentrum oder auf Anfrage vor Ort in Ihrem Unternehmen durchgeführt.