Container Handling

Für Containertransporte und das gefahrlose Handling benötigen Sie oft eine Container Abdeckung. Sie kann auf Aluminiumpaneelen basieren, doch es gibt auch Ausführungen mit Abdeckfolien oder Netzen sowie extra schwere, begehbare Abdeckungen. Sie sind mit einem Hydraulikantrieb ausgestattet und eignen sich für alle Anhängertypen sowie für landwirtschaftliche Kipper, Flachcontainer, Silagewagen und Rückwärtskipper.

Container Abdeckung als Klappverdeck

Ein Klappverdeck aus Aluminiumpaneelen kommt bei Flachcontainern, Muldenkippern und landwirtschaftlichen Kippern zum Einsatz. Das System deckt die Ladung dicht ab und ist sehr stabil. Es schließt so hoch, dass auch höhere Ladungen möglich sind. Die Klappe lässt sich auch klein zusammenklappen. Das ermöglicht den Einsatz mit flachen Kästen. Als Set kann das Klappverdeck einzeln oder mit kompletter Installation geliefert werden. Die Montage ist auch an einem Kastenrand möglich, um mehr Kapazität zu schaffen. Eine vollständige Installation ist an einem einzigen Arbeitstag möglich. Auch Heimwerker nutzen kleine Klappverdecke für ihre Anhänger.

Container Abdeckung light aus Kunststoff

Diese besonders leichte Variante wird gerade von Heimwerkern bevorzugt genutzt und besteht aus Kunststoffpaneelen oder Netzen. Fachbetriebe setzen sie bei Flachcontainern, Silagekippern und landwirtschaftlichen Kippern ein. Trotz seines geringen Gewichts ist das preiswerte System ausreichend solide und deckt die Ladung einschließlich ihrer höchsten Punkte vollständig ab.

Weitere Container Abdeckungen

Es gibt spezielle Abdeckungssysteme aus Aluminiumpaneelen für bestimmte Fahrzeugtypen. Unter anderem benötigen Rückwärtskipper, Kippanhänger und manche Spezialcontainer eine ganz bestimmte Abdeckung, welche die Ladung vollständig umschließt. Für unterschiedlich hohe Ladungen lässt sich die Deckhöhe mit einer Verlängerungsbohle einstellen. Auch eine spezielle Container Abdeckung für Dreiseitenkipper gibt es, welche die Ladung fast vollständig abdeckt. Dieses System öffnet sich seitlich, sodass der Bediener die Seitenwand normal öffnen kann. Noch eine weitere Variante ist das Klappverdeck mit Kastenrand.

Warum sind Container Abdeckungen wichtig?

Für Transporte aller Art ist die Abdeckung des Containers aus zwei Gründen wichtig:

Sie verhindert, dass Material von der Ladefläche fällt, als Flüssigkeit ausläuft oder als feinkörniges beziehungsweise kleinteiliges Schüttgut herausrieselt oder vom Wind herabgeweht wird. Sie schützt das Ladegut vor Regen, Hagel und sonstigen Umwelteinflüssen, die zu Verunreinigungen führen können.

Die Abdeckung dient also dem Schutz der Ladung und der Umgebung gleichermaßen. Bei der Auswahl einer geeigneten Abdeckung spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Dazu gehören:

Art der Ladung

Haltbarkeit der Abdeckung

Preis

Handling

Art des Fahrzeugs oder Containers

Es kann hilfreich sein, sich zur Auswahl einer geeigneten Container Abdeckung beraten zu lassen. Die erste Entscheidung fällt in der Regel zwischen Kunststoff und Aluminium. Kunststoff ist leichter und preiswerter, doch für manche Belastungen, Ladungen und Einsatzszenarien ist Aluminium besser geeignet, auch wenn es teurer und etwas schwerer ist. Achten Sie bei der Auswahl auch auf die Passgenauigkeit.

Robustheit der Systeme

Für die konzipierten Einsatzzwecke laut Produktbeschreibung sind die Systeme grundsätzlich robust genug. Als Anwender sollten Sie daher darauf achten, für Ihr Fahrzeug, Ihre spezielle Ladung und die Umgebungsbedingungen die richtige Container Abdeckung zu wählen.

Lassen Sie sich gern beraten!